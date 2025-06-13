Суровая и неприятная правда о пользе и вреде лапши быстрого приготовления

Лапша быстрого приготовления была впервые создана в Японии в конце 1950-х годов усилиями предприятия «Nissin Foods». Ее создателем является предприниматель Момофуку Андо. В 1971 году появилась первая лапша в упаковке-чашке. Благодаря низкой цене, простоте готовки и относительной сытности быстрая лапша стремительно захватила рынки развитых стран. До России этот продукт в товарном количестве добрался только после распада Советского Союза в начале 1990-х годов. Очень скоро доля японской лапши среди продуктов быстрого приготовления на отечественном рынке занимала 50%. Самыми же известными марками быстрой лапши стали российских «Роллтон» и корейский «Doshirak».
Не самая здоровая пища. /Фото: mavink.com.
В России макаронные изделия быстрого приготовления производятся в соответствии с ГОСТ 31749-2012. Делают их из пшеничной муки и воды с применением масла и различного дополнительного сырья. В зависимости от ценовой категории в лапше может присутствовать или отсутствовать настоящее мясо. В качестве мясных ингредиентов чаще всего используется сушеный говяжий или куриный фарш. В дешевых марках лапши вместо мяса обычно присутствуют порошки из мясных бульонов (чаще всего свиных). Также вместо мяса может использоваться свиное сало. Таким образом надпись на этикетке не всегда прямо соответствует содержимому пакета. Формулировка «со вкусом мяса» в действительности еще не обещает фактическое наличие последнего в макаронном продукте. Помимо мяса, сала или порошка в лапше могут присутствовать кусочки овощей.
Всему виной мука... /Фото: thehealthyfish.com.
Однако, если настоящее мясо и овощи – это не отнюдь не обязательные ингредиенты макарон быстрого приготовления, то без пищевых добавок не обходится ни один «бомж-пакет». В обязательном порядке в лапше будут содержаться консерванты: чаще всего это Е211 известный как «безонат натрия» или Е202 – «сорбат калия».без усилителей вкуса, регуляторов кислотности, загустителей и стабилизаторов. Точный перечень «интересных» добавок не является секретной информацией. Узнать его можно просто внимательно ознакомившись с содержимым этикетки.
Пищевые добавки не так страшны, хотя и не полезны. /Фото: fandom.com.
В массовом сознании прочно укоренился стереотип о том, что лапша быстрого приготовления – это не только не полезный, но и откровенно вредный продукт питания. Причем большинство соотечественников традиционно винит в этом факте, как им кажется, огромное количество всевозможных добавок, в том числе и упомянутых выше. Вот только истина несколько сложнее. Красители, консерванты, усилители вкуса и прочие подобные вещества – действительно не самые полезные вещи на планете. Однако, все что используется в лапше в целом безопасно для здоровья и разрешено законом. Во всяком случае, если речь не идет об употреблении подобного макаронного продукта на постоянной основе.
Лапшу придумали японцы. /Фото: soyummy.com.
Наибольшую опасность для здоровья человека представляют разве что регуляторы кислотности, способные в большом количестве спровоцировать раздражение слизистой оболочки желудка. Но куда большую опасность в такой еде представляет обилие соли и жгучих специй. Так, соль способствует развитию заболеваний почек. В свою очередь специи провоцируют развитие гастрита. Не лучшим образом на здоровье человека сказываются и усилители вкуса. В небольшом количестве они провоцируют аппетит сверх необходимого вынуждая человека объедаться. При постоянном употреблении усилители вкуса могут стать причиной развития опасной зависимости и привести к систематическому перееданию, ожирению и как результат целому букету недугов. Но главная проблема любых макарон быстрого приготовления – это вовсе не коварные вредные добавки, а главный ингредиент…
Есть такое регулярно однозначно не стоит. /Фото: continentaloils.com.
Все дело в том, что пшеничная мука – это самая никудышная пищевая основа из всех, что придумал человек. Она исключительно бедна на какие-либо полезные элементы. Даже мука высшего сорта является, мягко говоря, не лучшим выбором для людей, ратующих за здоровое питание.
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