Идеи для удобного хранения косметики

Кто из женщин не сталкивался с проблемой хранения дома косметики? Чтобы все баночки, тюбики, кисточки и прочие элементы, помогающие вам создавать идеальный макияж, находились в строго отведенных для них местах, необходимо ознакомиться с замечательными идеями для удобного хранения косметики.
1. Мини-комод
Этот удобный органайзер для хранения косметики позволит вам не только хранить все ваши “штучки” в порядке, но и, несомненно, украсит интерьер вашей спальни.
2. Корзинка
Корзинка имеет открытое исполнение, поэтому вам не составит труда отыскать нужный тюбик или коробочку.
3. Карманы
Этот вид органайзера применяют в тех случаях, когда ограничено место хранения косметики. Такие настенные конструкции можно прикрепить к стене в ванной. Сделав лицевую часть карманов из сетчатого или прозрачного материала, вы сможете сразу же отыскать нужную косметику.
4. Стеллаж на колёсах
Многоярусный стеллаж на колесах представляет собой мобильную конструкцию для хранения косметики. Разделители в контейнерах позволят вам хранить в отдельных ячейках флакончики одинаковых размеров.
5. Выдвижной ящик
Выдвижные ящики с разделителями позволяют удобно размещать косметику. В них есть отсеки для хранения как мелких, так и габаритных предметов.
6. Внутренняя часть дверей
С помощью дверц шкафов можно с легкостью решить проблему хранения косметики. Для этого нужно проявить навыки крепления специальных держателей: магнитной ленты, пластмассовых или металлических скоб.
7. Баночки
Кисточки для нанесения макияжа очень удобно располагать в различных баночках, сняв с них крышки.
8. Подставка из дерева
Круглая деревянная подставка в виде полусферы отлично смотрится на туалетном столике. Разделители внутренней поверхности подставки позволяют распределять косметику по назначению.
9. Подставка с перегородками
Подставка с перегородками выручит вас в случае, когда скопилось много флакончиков с лаками и гелями для ногтей, губных помад, косметических карандашей и прочей мелочевки.
10. Стакан для кисточек
Стаканы для кисточек, в которые засыпаны декоративные пластмассовые или каменные шарики, помогут вам без усилий находить нужную кисточку.
11. Стильные вёдра
Для хранения косметики можно использовать миниатюрные блестящие ведерочки, укрепленные с помощью держателей на настенной перекладине в ванной.
Рассмотренные идеи для удобного хранения косметики помогут вам оптимизировать места хранения, предоставив себе возможность найти нужный вид косметики в считанные минуты.
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