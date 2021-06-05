Идеи для удобного хранения косметики

Кто из женщин не сталкивался с проблемой хранения дома косметики? Чтобы все баночки, тюбики, кисточки и прочие элементы, помогающие вам создавать идеальный макияж, находились в строго отведенных для них местах, необходимо ознакомиться с замечательными идеями для удобного хранения косметики.



1. Мини-комод

2. Корзинка

3. Карманы

4. Стеллаж на колёсах

5. Выдвижной ящик

6. Внутренняя часть дверей

7. Баночки

8. Подставка из дерева

9. Подставка с перегородками

10. Стакан для кисточек

11. Стильные вёдра

Этот удобный органайзер для хранения косметики позволит вам не только хранить все ваши “штучки” в порядке, но и, несомненно, украсит интерьер вашей спальни.Корзинка имеет открытое исполнение, поэтому вам не составит труда отыскать нужный тюбик или коробочку.Этот вид органайзера применяют в тех случаях, когда ограничено место хранения косметики. Такие настенные конструкции можно прикрепить к стене в ванной. Сделав лицевую часть карманов из сетчатого или прозрачного материала, вы сможете сразу же отыскать нужную косметику.Многоярусный стеллаж на колесах представляет собой мобильную конструкцию для хранения косметики. Разделители в контейнерах позволят вам хранить в отдельных ячейках флакончики одинаковых размеров.Выдвижные ящики с разделителями позволяют удобно размещать косметику. В них есть отсеки для хранения как мелких, так и габаритных предметов.С помощью дверц шкафов можно с легкостью решить проблему хранения косметики. Для этого нужно проявить навыки крепления специальных держателей: магнитной ленты, пластмассовых или металлических скоб.Кисточки для нанесения макияжа очень удобно располагать в различных баночках, сняв с них крышки.Круглая деревянная подставка в виде полусферы отлично смотрится на туалетном столике. Разделители внутренней поверхности подставки позволяют распределять косметику по назначению.Подставка с перегородками выручит вас в случае, когда скопилось много флакончиков с лаками и гелями для ногтей, губных помад, косметических карандашей и прочей мелочевки.Стаканы для кисточек, в которые засыпаны декоративные пластмассовые или каменные шарики, помогут вам без усилий находить нужную кисточку.Для хранения косметики можно использовать миниатюрные блестящие ведерочки, укрепленные с помощью держателей на настенной перекладине в ванной.Рассмотренные идеи для удобного хранения косметики помогут вам оптимизировать места хранения, предоставив себе возможность найти нужный вид косметики в считанные минуты.