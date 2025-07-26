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Удивительнейшие такси в Мумбае

Обычно одно такси от другого отличают по водителю, и в западном мире мало внимания уделяется тому, чтобы украсить или выделить определенное авто. Вот в Мумбае таксисты действуют креативнее: они обтягивают сиденья своих машин нарядной тканью, чтобы стать конкурентоспособнее.

Компания Taxi Fabric привлекает к своей деятельности молодых индийских дизайнеров по ткани — выигрывают все: и таксисты, и компания, и дизайнеры, демонстрирующие свой талант.



Удивительнейшие такси в Мумбае

Удивительнейшие такси в Мумбае

Эта машина определенно отличается от других!

Удивительнейшие такси в Мумбае

Производство обивки.

Удивительнейшие такси в Мумбае

Удивительнейшие такси в Мумбае

Удивительнейшие такси в Мумбае

Счастливый водитель!

Удивительнейшие такси в Мумбае

Удивительнейшие такси в Мумбае

Удивительнейшие такси в Мумбае

Птицы на потолке такси.

Удивительнейшие такси в Мумбае

Дизайнер крепит свой лейбл на обивку такси.

Удивительнейшие такси в Мумбае

Розовая обивка с велосипедами.

Удивительнейшие такси в Мумбае

Удивительнейшие такси в Мумбае

Удивительнейшие такси в Мумбае

Дизайнер внутри такси с разработанной ею обивкой.

Удивительнейшие такси в Мумбае

Удивительнейшие такси в Мумбае

Удивительнейшие такси в Мумбае

Удивительнейшие такси в Мумбае

Удивительнейшие такси в Мумбае

Удивительнейшие такси в Мумбае

Прикрепление ткани к салону машины.

Удивительнейшие такси в Мумбае

50 оттенков голубого.

Удивительнейшие такси в Мумбае

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taxi fabric, компания
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