Удивительнейшие такси в Мумбае

Обычно одно такси от другого отличают по водителю, и в западном мире мало внимания уделяется тому, чтобы украсить или выделить определенное авто. Вот в Мумбае таксисты действуют креативнее: они обтягивают сиденья своих машин нарядной тканью, чтобы стать конкурентоспособнее.
Компания Taxi Fabric привлекает к своей деятельности молодых индийских дизайнеров по ткани — выигрывают все: и таксисты, и компания, и дизайнеры, демонстрирующие свой талант.
Эта машина определенно отличается от других!
Производство обивки.
Счастливый водитель!
Птицы на потолке такси.
Дизайнер крепит свой лейбл на обивку такси.
Розовая обивка с велосипедами.
Дизайнер внутри такси с разработанной ею обивкой.
Прикрепление ткани к салону машины.
50 оттенков голубого.
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