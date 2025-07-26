Удивительнейшие такси в Мумбае

Обычно одно такси от другого отличают по водителю, и в западном мире мало внимания уделяется тому, чтобы украсить или выделить определенное авто. Вот в Мумбае таксисты действуют креативнее: они обтягивают сиденья своих машин нарядной тканью, чтобы стать конкурентоспособнее.



Компания Taxi Fabric привлекает к своей деятельности молодых индийских дизайнеров по ткани — выигрывают все: и таксисты, и компания, и дизайнеры, демонстрирующие свой талант.

Эта машина определенно отличается от других!Производство обивки.Счастливый водитель Птицы на потолке такси.Дизайнер крепит свой лейбл на обивку такси.Розовая обивка с велосипедами.Дизайнер внутри такси с разработанной ею обивкой.Прикрепление ткани к салону машины 50 оттенков голубого.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)