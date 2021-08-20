12 полезных функций повседневных вещей, знанием которых можно похвастаться в компании

1. Отверстие на конце колпачка шариковой ручки

Отверстие в колпачке ручки может спасти жизнь вашего ребенка. /Фото: miafm.cienradios.com

2. Цилиндр на силовых кабелях

Ферритовый фильтр для высококачественной связи. /Фото: 2.bp.blogspot.com

3. Углубление на дне винных бутылок

Пунт в винных бутылках. /Фото: codogara.pl

4. Боковые дырочки на кедах

Дополнительные дырочки на кедах — защита ног спортсменов. /Фото: mmedia.ozone.ru

5. Небольшое отверстие на задней панели iPhone

Отверстие за задней панели iPhone — еще один функциональный элемент гаджета. /Фото: 9to5mac.com

6. Крошечное отверстие на нижней части навесного замка

Отверстие на нижней части замка — нужный и функциональный элемент. /Фото: i.ebayimg.com

7. Стрелка на указателе уровня бензина в автомобиле

Стрелка на указателе бензина — удобное напоминание водителю. /Фото: a.d-cd.net

8. Выступающая часть на зеркале заднего вида в автомобиле

Выступающая панель на зеркале заднего вида — защита от ослепления фарами. /Фото: thedigitalstrategyunit.co.uk

9. Нашивка с прорезями на спинке рюкзака

Нашивка с прорезями — незаменимый элемент рюкзаков для альпинистов. /Фото: cdn.highrated.net

10. Помпоны на шапках

Помпон на шапке — популярный тренд и надежная защита. /Фото: sc02.alicdn.com

11. Отверстие на упоре рулетки

Отверстие в рулетке — практичное и простое приспособление. /Фото: originol.com

12. Стрелки на брюках

Стрелки на брюках. /Фото: mbatsaniafrica.co.za