12 полезных функций повседневных вещей, знанием которых можно похвастаться в компании

Мы настолько привыкли к повседневным вещам, что порой не подозреваем, что у них есть функции, о которых мы не догадываемся. Ромбик на рюкзаке, отверстие в колпачке шариковой ручки, дополнительные отверстия на кедах. Для чего все это? Какую практическую ценность они представляют?
1. Отверстие на конце колпачка шариковой ручки
Отверстие в колпачке ручки может спасти жизнь вашего ребенка. /Фото: miafm.cienradios.com
Оказывается, это приспособление может спасти жизнь вашему ребенку. Маленькие дети очень любознательны. Они узнают мир через повседневные вещи. Не исключение и шариковые ручки. Многие дети любят рисовать. В ход идет все: карандаши, фломастеры, ручки. Иногда в пылу игры ребенок может нечаянно проглотить колпачок. Такая неприятность может случиться и с младшими школьниками. Если колпачок застрял в горле, воздушное отверстие позволит ребенку дышать и спасет ему жизнь.
2. Цилиндр на силовых кабелях
Ферритовый фильтр для высококачественной связи. /Фото: 2.bp.blogspot.com
Это вещь может показаться странной для тех, кто не увлекается электроникой. На самом деле — это очень нужный и функциональный элемент. Ферритовый фильтр (так называется это приспособление) предназначается для подавления высокочастотных помех в электрических цепях. Благодаря ему качество связи становится лучше. Ферритовые фильтры также могут быть съемными.
3. Углубление на дне винных бутылок
Пунт в винных бутылках. /Фото: codogara.pl
По легенде, такой вид бутылки приобрели в древности, когда стеклодувам было трудно выдуть плоское дно. Как бы то ни было, но бутылки с пунтом (так называется углубление в бутылке) пользуются популярностью и в наши дни. Причин несколько. Такие бутылки легче транспортировать — пробка одной входит в пунт другой. В пунте задерживается осадок от винного камня. При производстве игристых вин внутренняя выпуклость дна позволяет равномерно распределить давление напитка на стенки бутылки.
4. Боковые дырочки на кедах
Дополнительные дырочки на кедах — защита ног спортсменов. /Фото: mmedia.ozone.ru
Первое, что приходит на ум — такое приспособление предназначено для лучшего воздухообмена. На самом деле дополнительные отверстия в кедах были придуманы специалистами компании Converse — знаменитого производителя спортивной обуви. Модели Converse All Stars изготавливались для баскетболистов. Для повышения устойчивости и более плотного прилегания к ноге шнурок проходил через дополнительные отверстия. Таким образом, кеды плотно сидели на ноге и защищали спортсменов от травм.
5. Небольшое отверстие на задней панели iPhone
Отверстие за задней панели iPhone — еще один функциональный элемент гаджета. /Фото: 9to5mac.com
Казалось бы, мы знаем о своих смартфонах все. Изучили все функции. Но, многие не обращают внимание на небольшое отверстие на задней панели рядом с камерой. Оказывается, это встроенный микрофон, для тех случаев, если видео снимается обратной камерой.
6. Крошечное отверстие на нижней части навесного замка
Отверстие на нижней части замка — нужный и функциональный элемент. /Фото: i.ebayimg.com
Присмотритесь внимательно, и вы увидите это отверстие. Производители замков не случайно сделали этот элемент. Если замок заклинило, то через это отверстие можно влить внутрь смазочное масло. Но это еще не все. При образовании конденсата внутри замка вода через отверстие может свободно вытекать.
7. Стрелка на указателе уровня бензина в автомобиле
Стрелка на указателе бензина — удобное напоминание водителю. /Фото: a.d-cd.net
Немногие автомобилисты обращают внимание на этот значок. Оказывается, так водителю показывают, с какой стороны в машине расположена крышка топливного бака. В отечественных автомобилях она находится справа, а в некоторых авто иностранного производства — слева.
8. Выступающая часть на зеркале заднего вида в автомобиле
Выступающая панель на зеркале заднего вида — защита от ослепления фарами. /Фото: thedigitalstrategyunit.co.uk
Многие водители регулируют наклон зеркала заднего вида, держась за его боковую часть. А что делать, если ночью сзади ослепили светом фар? Вот тут на помощь приходит небольшая выступающая панель, расположенная в нижней части зеркала. С ее помощью можно быстро опустить зеркало вниз и предотвратить ДТП.
9. Нашивка с прорезями на спинке рюкзака
Нашивка с прорезями — незаменимый элемент рюкзаков для альпинистов. /Фото: cdn.highrated.net
Изначально рюкзаки выпускались как спортивное снаряжение для походов и экспедиций альпинистов. Через нашивку с прорезями пропускались карабины и веревки. В городских рюкзаках этот элемент используется в качестве декора.
10. Помпоны на шапках
Помпон на шапке — популярный тренд и надежная защита. /Фото: sc02.alicdn.com
Пушистые шарики на головных уборах — актуальный и популярный тренд. Но немногие знают, что изначально они использовались как защита для голов французских моряков. Дело в том, что матросам надоело биться о низкие корабельные выступы и косяки. И они придумали специальные нашивки поверх головного убора.
Интересный факт от Novate.ru: В прошлом помпоны были популярным элементом формы военных. Так, в русской армии 18 века помпоны использовались в качестве знаков различия. Солдаты и унтер-офицеры носили помпоны разного цвета. У солдат они были одноцветные, а у унтер-офицеров — двухцветные.
11. Отверстие на упоре рулетки
Отверстие в рулетке — практичное и простое приспособление. /Фото: originol.com
Замечали, как неудобно измерить большое расстояние рулеткой в одиночку? Оказывается, в рулетке есть специальное приспособление, упрощающее это занятие. В начало точки измерения вкручивается шуруп, и к нему при помощи отверстия в рулетке крепится измерительная лента.
12. Стрелки на брюках
Стрелки на брюках. /Фото: mbatsaniafrica.co.za
Стрелки на брюках - популярный тренд. Однако их создателем был не модный кутюрье. В XIX веке многие предприятия шили одежду на экспорт. Чтобы груз занимал меньше места, одежду перед отправкой обрабатывали под прессовальной машиной. В результате воздействия пара и высокого давления на одежде образовывались заломы, с которыми было трудно что-либо сделать.
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