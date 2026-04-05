5 трендов весеннего декора

Тренды в декоре сейчас максимально практичные. Их легко внедрить без ремонта и больших затрат.



Весной хочется, чтобы дома стало легче и свежее. И для этого, в общем-то, не нужно менять интерьер глобально. Достаточно заменить детали – текстиль, декор, небольшие акценты.



В этом сезоне тренды понятные и легко применимые.

Без сложных решений и лишних трат.Растительный принтЦветы и листья, фрукты, овощи возвращаются, но уже без «дачного» настроения.Актуальны более спокойные варианты: приглушенные оттенки, крупные рисунки, графичные силуэты. Это могут быть шторы, подушки, постеры.Лучше выбрать одну зону и не дублировать принт по всей комнате. Тогда он выглядит аккуратно и не перегружает пространство.Винтаж остается, но в более собранном виде. Не все подряд, а точечные вещи с характером.Это могут быть:старые вазыподсвечникирамкинебольшие предметы мебелиВажно не превращать интерьер в барахолку. Один-два акцента работают лучше, чем целая коллекция.Простой способ добавить цвет без ремонта.Вазы, бокалы, декоративные бутылки из стекла в оттенках зеленого, янтарного, розового – все это выглядит актуально.Хорошо смотрится, когда такие предметы стоят группой, но в одной цветовой гамме.Мох, живые растения, необработанные поверхности – все это продолжает набирать популярность.Но сейчас акцент сместился на натуральность. Без искусственного блеска и слишком «идеального» вида.Подойдут:крупные растениякерамика с неровной поверхностьюдерево без глянцаТакие детали делают интерьер спокойнее и визуально «теплее».Это один из самых интересных трендов.Необычные формы, немного странные предметы – зеркала с асимметрией, светильники нестандартных силуэтов, декор с неожиданными линиями.Важно не перегружать. Достаточно одного такого объекта, чтобы пространство выглядело современно.Главное правило – не использовать все сразу.Лучше выбрать 1–2 направления и аккуратно встроить их в интерьер. Тогда квартира выглядит обновленной, но не перегруженной.Весенний декор – это про легкость. Когда ничего лишнего, но есть ощущение, что пространство стало живее.