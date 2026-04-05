С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 592 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Сейчас надо с Германией решать вопросы по недопущению возраждения производства ядерного оружия!Почему нацисты не...
  • Лидия Курзаева
    "Встряхните яйцо, если хотите проверить его на готовность"  Зачем трясти яйцо?   Можно просто покрутить  его на столе...14 лайфхаков стол...
  • Evgeni Velesik
    Берданка!Что за странная в...

5 трендов весеннего декора

Тренды в декоре сейчас максимально практичные. Их легко внедрить без ремонта и больших затрат.

Весной хочется, чтобы дома стало легче и свежее. И для этого, в общем-то, не нужно менять интерьер глобально. Достаточно заменить детали – текстиль, декор, небольшие акценты.

В этом сезоне тренды понятные и легко применимые.

Без сложных решений и лишних трат.
Растительный принт


Цветы и листья, фрукты, овощи возвращаются, но уже без «дачного» настроения.
Актуальны более спокойные варианты: приглушенные оттенки, крупные рисунки, графичные силуэты. Это могут быть шторы, подушки, постеры.

Лучше выбрать одну зону и не дублировать принт по всей комнате. Тогда он выглядит аккуратно и не перегружает пространство.

Винтажные аксессуары



Винтаж остается, но в более собранном виде. Не все подряд, а точечные вещи с характером.

Это могут быть:
старые вазы
подсвечники
рамки
небольшие предметы мебели
Важно не превращать интерьер в барахолку. Один-два акцента работают лучше, чем целая коллекция.

Цветное стекло



Простой способ добавить цвет без ремонта.

Вазы, бокалы, декоративные бутылки из стекла в оттенках зеленого, янтарного, розового – все это выглядит актуально.
Хорошо смотрится, когда такие предметы стоят группой, но в одной цветовой гамме.

Природные материалы и живые текстуры



Мох, живые растения, необработанные поверхности – все это продолжает набирать популярность.
Но сейчас акцент сместился на натуральность. Без искусственного блеска и слишком «идеального» вида.
Подойдут:
крупные растения
керамика с неровной поверхностью
дерево без глянца
Такие детали делают интерьер спокойнее и визуально «теплее».

Легкий сюрреализм в деталях



Это один из самых интересных трендов.

Необычные формы, немного странные предметы – зеркала с асимметрией, светильники нестандартных силуэтов, декор с неожиданными линиями.
Важно не перегружать. Достаточно одного такого объекта, чтобы пространство выглядело современно.

Как все это собрать вместе

Главное правило – не использовать все сразу.
Лучше выбрать 1–2 направления и аккуратно встроить их в интерьер. Тогда квартира выглядит обновленной, но не перегруженной.
Весенний декор – это про легкость. Когда ничего лишнего, но есть ощущение, что пространство стало живее.
Ссылка на первоисточник
наверх