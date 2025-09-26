Как быстро вывести пятна от пота с белых вещей

Пятна от пота выглядят на светлых вещах особенно неряшливо, заставляя задуматься об отправке любимой вещи на помойку. Но блузки, платья и футболки можно спасти, поскольку существуют эффективные способы удаления этих желтых пятен с одежды.







Способ 1. Аптечная перекись водорода + сода + жидкость для мытья посуды.

Способ 2. Аптечная перекись водорода + сода + кипяток.

Смешать в миске в соотношении 1:1 соду и Fairy или другое аналогичное моющее средство. Для обработки двух подмышечных зон требуется примерно 3 ч.л. соды и столько жидкости для посуды.Полученную кашицу разложить на участках ткани со следами пота и полить сверху перекисью водорода.По истечении 10 минут проблемные зоны, обработанные нашим средством, постирать с мылом, затем вещь полностью постирать руками или в стиральной машине.Вещь высушить и убедиться, что желтые пятна исчезли.В кипяток влить перекись водорода из расчета 2:1. Затем всыпать в стакан 50 соды на 100 мл воды. По белым пузырькам станет видно, что пошла реакция гашения соды.В чашу положить застирываемую вещь и залить приготовленной смесью.Через 15 10 минут проблемные зоны постирать с мылом, а затем постирать вещь целиком.Вещь высушить и проверить на отсутствие желтых пятен.