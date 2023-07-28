10 «потрясающих» изобретений человечества, способных изменить представление людей о войнах

Оружие, что изменит войну раз и навсегда.
Говорят, что когда обезьяна взяла палку, она стала человеком. Но анализируя историю человечества, стоит уточнить: обезьяна стала человеком, когда взяла палку и убила сородича из-за того, что они что-то не поделили, ну или по какой-то другой причине. На смену палке пришли порох и артиллерия, пулемет, авиация и как апогей фантазии «обезьян» – атомное оружие. В нашем обзоре перспективных разработок ученых, которые сделают процесс убийства себе подобных масштабнее и гораздо эффективнее.
1. «Умные» пули
И без «ума» пули убивают.
Опровержением утверждения о том, что: «Пуля – дура, штык – молодец», - оружейные мастера со всего мира занимались с незапамятных для огнестрельного оружия времен. Однако технические научные и технические возможности сделать пулю «умной» появились только на стыке XX-XXI веков. Встраивать в пули микрокомпьютеры пробуют уже достаточно давно, однако пока самыми многообещающими боеприпасами остаются пули с лазерной корректировкой траектории полета, используемые для тактических снайперских винтовок.
2. БПЛА
БПЛА очень разнообразны.
Беспилотные летательные аппараты уже успели изменить лицо войны. С каждым годом БПЛА находят в военном деле все более широкое применение. Они выполняют самые разные задачи от разведки, до непосредственного уничтожения вражеских целей. Впрочем, сегодня летательные дроны завоевывают и гражданский рынок, где служат более мирным целям.
3. Сверхзвуковые ракетоносители
Сверхзвуковые ракеты могут изменить все.
Еще три десятка лет тому назад, мир боялся атомной войны, которую могли устроить США и СССР. Несмотря на то, что холодная война тех времен прошла, россия и США все еще занимаются разработкой как можно более совершенных средств доставки атомных зарядов. Одни из наиболее пугающих проектом является проект сверхзвуковых ракет. Перехватить такую МБР будет практически не возможно.
4. Экзоскелеты
Мечта фантастов.
Боевыми костюмами человечество «бредит» еще с начала второй половины XX века. Американское агентство стратегических научных инициатив DARPA достигло определенного успеха в разработке боевых экзоскелетов, которые должны позволить простым пехотинцам нести больше снаряжения или более тяжелое оружие. Хотя эти костюмы все еще очень далеки от своих аналогов в поп-культуре и научной фантастике, все ведущие армии мира заинтересованы в их появлении и усердно работают по созданию чего-то подобного для своих солдат.
5. Лазеры
Лазеры уже сегодня.
Лазерное оружие долгое время считалось одним из недостижимых «идеалов» научной фантастики. Главной проблемой этого оружия остается потребность в невероятно мощном источнике питания. Тем не менее, уже в 2014 году в США были продемонстрированы первые лазерные-ПВО системы способные сбивать БПЛА.
6. Орбитальная авиация
Орбитальная авиация противоречит конвенциям ООН.
Весьма любопытное направление, которому уделяется особое внимание в США. Последней разработкой стал экспериментальный космический самолет Boeing X-37. Ожидается, что машина сможет выходить на околоземную орбиту для выполнения разведывательных задач, а также для доставки каких-либо грузов. Верхняя планка высоты полета должна составить 750 км. Ожидается, что самолеты, подобные экспериментальному Boeing X-37, будут очень маневренными и смогут быстро менять орбиты в космосе.
7. Роботы
Шагоход для переноски грузов.
Роботы – одна из разработок, что определенно точно изменит облик современной войны. Именно с роботами многие связывают большинство «надежд» и страхов в военном деле. Сегодня особое внимание военным роботам уделяют в США, Израиле и России. Более того, еще в начале 00-х начали появляться первые роботизированные системы видения огня. Впрочем, пока они значительно проигрывают БПЛА по рентабельности и эффективности.
8. Нано-оружие
Пока только в фантастике.
Пожалуй, одно из самых фантастических направлений и вместе с тем самых пугающих. Теория нано-оружия появилась в 1966 году, и сводиться к возможности уменьшению физических объектов, а также к манипуляциям с физическими объектами на уровне клеток.
9. Квантовые компьютеры
Революция ЭВМ.
А вот одно из самых «прикладных» направлений военного дела. Квантовые компьютеры в случае их появления станут настоящей революцией, так как позволяет выполнять не виданные ранее объемы вычислений за сравнительно небольшой промежуток времени. Спектр применения таких машин фактически безграничен, и та страна, что обзаведётся ими первой, получит лучших электронных «счетоводов» на Земле.
10. ИИ
Друг человека или могильщик цивилизации.
Пускай современные роботизированные системы не выглядят как люди, однако уже в XXI веке они делают то, о чем еще десятилетия назад можно было прочесть разве, что в научно-фантастическом произведении. Искусственный интеллект это другое. Все современные военные ученые открещиваются от того, чтобы дать компьютеру право принятия решения. Все нынешние огневые роботизированные системы управляются оператором. Однако, сможет ли устоять перед сомнительным соблазном человечество в будущем и не доверит ли красную кнопку машине?
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