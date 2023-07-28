10 «потрясающих» изобретений человечества, способных изменить представление людей о войнах

Оружие, что изменит войну раз и навсегда.

1. «Умные» пули

И без «ума» пули убивают.

2. БПЛА

БПЛА очень разнообразны.

3. Сверхзвуковые ракетоносители

Сверхзвуковые ракеты могут изменить все.

4. Экзоскелеты

Мечта фантастов.

5. Лазеры

Лазеры уже сегодня.

6. Орбитальная авиация

Орбитальная авиация противоречит конвенциям ООН.

7. Роботы

Шагоход для переноски грузов.

8. Нано-оружие

Пока только в фантастике.

9. Квантовые компьютеры

Революция ЭВМ.

10. ИИ

Друг человека или могильщик цивилизации.