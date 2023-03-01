Культовые автомобили в кинематографе

Подборка самых культовых и узнаваемых автомобилей в кинематографе.



DeLorean DMC-12 1982 . Х/ф «Назад в будущее»







Chrysler Imperial 1966 — х/ф «Зелёный Шершень»







Ferrari GT250 1961 — х/ф «Феррис Бьюллер берёт выходной»







GMC G-15 1983 — х/ф «Команда «А»»







Ferrari Testarossa 1986 — х/ф «Полиция Майами»







Ferrari 308 GTS 1977 — х/ф «Частный детектив Магнум»







1963 Aston Martin DB5 — х/ф «Голдфингер»







Lamborghini Tank 2005 — х/ф «Темный рыцарь»







Ford Mustang 1968 — х/ф «Буллит»







Ford Falcon XB Interceptor 1974 — х/ф «Безумный Макс»







Pontiac Trans Am 1982 — х/ф «Рыцарь дорог»







Ford Grand Torino 1975 — х/ф «Старски и Хатч»







Dodge Charger 1969 — х/ф «Придурки из Хаззарда»







Plymouth Belvedere 1957 — х/ф «Кристина»







Cadillac Miller-Meteor Hearse 1959 — х/ф «Охотники за привидениями»







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