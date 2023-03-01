С нами не соскучишься!

8 282 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Культовые автомобили в кинематографе

Подборка самых культовых и узнаваемых автомобилей в кинематографе.

DeLorean DMC-12 1982 . Х/ф «Назад в будущее»

Культовые автомобили в кинематографе

Chrysler Imperial 1966 — х/ф «Зелёный Шершень»

Культовые автомобили в кинематографе

Ferrari GT250 1961 — х/ф «Феррис Бьюллер берёт выходной»

Культовые автомобили в кинематографе

GMC G-15 1983 — х/ф «Команда «А»»

Культовые автомобили в кинематографе

Ferrari Testarossa 1986 — х/ф «Полиция Майами»

Культовые автомобили в кинематографе

Ferrari 308 GTS 1977 — х/ф «Частный детектив Магнум»

Культовые автомобили в кинематографе

1963 Aston Martin DB5 — х/ф «Голдфингер»

Культовые автомобили в кинематографе

Lamborghini Tank 2005 — х/ф «Темный рыцарь»

Культовые автомобили в кинематографе

Ford Mustang 1968 — х/ф «Буллит»

Культовые автомобили в кинематографе

Ford Falcon XB Interceptor 1974 — х/ф «Безумный Макс»

Культовые автомобили в кинематографе

Pontiac Trans Am 1982 — х/ф «Рыцарь дорог»

Культовые автомобили в кинематографе

Ford Grand Torino 1975 — х/ф «Старски и Хатч»

Культовые автомобили в кинематографе

Dodge Charger 1969 — х/ф «Придурки из Хаззарда»

Культовые автомобили в кинематографе

Plymouth Belvedere 1957 — х/ф «Кристина»

Культовые автомобили в кинематографе

Cadillac Miller-Meteor Hearse 1959 — х/ф «Охотники за привидениями»

Культовые автомобили в кинематографе

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх