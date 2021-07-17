Как в современном мире подделывают старинные предметы искусства

Проблема фальсификации существует тысячелетия. Джордж Вазари – автор знаменитых «Жизнеописаний наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих», рассказал об удивительном случае подделки от самого Микеланджело Буонарроти. Правда, произошел он в самом начале карьеры знаменитого мастера. Изваяв статую «Спящий купидон», молодой и предприимчивый скульптор тайно отвез ее далеко за город и закопал в землю. Через некоторое время он «случайно» обнаружил «памятник старины» и весьма удачно его продал.
Сегодня фальсификация произведений искусства – это целая наука и тоже своего рода раздел искусства. Ведь мошенники в любом случае являются талантливейшими художниками, раз они способны воспроизвести творческую манеру признанного гения. Проще всего копировать работы современных мастеров – отпадает необходимость «состаривать» полотна, ведь эксперты сегодня вооружены множеством технических приспособлений и способов для точной датировки. Однако и фальсификаторы не лыком шиты. В том случае, если картины выдаются за старинные, изощренность их просто восхищает. Вот только некоторые способы из этого арсенала:
- Использование старинных полотен. Для того чтобы холст и подрамник не вызвали у экспертов сомнений, покупаются не очень ценные картины этого же периода. Слой краски тщательно счищается, и на получившейся исторической основе пишется новый шедевр, уже от известного мастера.
- Тщательный подбор состава красок, соответствующего эпохе. Дело в том, что краски с течением времени очень сильно менялись от полностью натуральных до синтетических. Настоящие фальсификаторы не ленятся точно выяснять, какими именно красителями пользовался тот или иной художник и очень точно это воспроизводят. Иногда удается раздобыть художественные материалы нужного периода, но в случае самых старых картин краски приходится изготавливать вручную из природных материалов точно так же, как это делали художники.
Старинные краски XIX века
- Внимательное изучение манеры художника. Кроме визуального эффекта картина должна иметь признаки «руки мастера». Длина и структура мазка, особенности наброска (современные способы исследования дают возможность увидеть картину послойно). Так, например, известно, что Айвазовский проводил углем как минимум 2 линии горизонта – встречи неба с морем и изменения оттенка, а Верещагин часто рисовал картины по сетке со своих же набросков. Хотя чаще всего сетка под картиной является признаком подделки – до эры цифровой печати она использовалась для получения точной копии контуров.
- Состаривание картины. Тут в ход идут специальные печи. Новодел нагревается до определенной температуры, после чего он покрывается сетью трещин-кракелюров, добавляющих картине достоверность. Для еще большей убедительности мастера обмана могут даже воспроизводить пыль, которая за столетия должна осесть в этих трещинках. Роль «вековых отложений» исполняет китайская тушь. Ее сначала наносят на уже состаренную картину, а затем смывают. Кракелюры остаются заполненными «искусственной пылью».
Кроме уникальной техничности фальсификаторы придумываю разнообразные схемы и сценарии «внедрения» на рынок продукта своей деятельности. Это также требует невероятной фантазии и мастерства, теперь уже другого рода. Поэтому способов этого вида мошенничества существует множество.
Подделка известных картин
Создание точной копии картины также требует огромного мастерства и таланта
Этот, самый известный способ обмана, на сегодняшний день является далеко не самым популярным, так как благодаря всеобщей информатизации стало легче проследить судьбу каждой картины. Тем не менее, этот рынок все равно процветает. Одними из наиболее часто подделываемыми считаются мастера русского авангарда. Кроме того, пользуются популярностью у фальсификаторов творения Сальвадора Дали, Винсента ван Гога, Огюста Ренуара, Клода Моне, Поля Сезанна, Франца Марка, Густава Климта и Поля Гогена.
Самый знаменитый фальсификатор в кинематографе – Шарль Бонне из фильма «Как украсть миллион»
Создание новых картин в стиле известного художника
Для подобных подделок требуется совершенно уникальное мастерство и, конечно, огромный талант. Кроме создания неизвестного шедевра в авторской манере, от фальсификаторов в данном случае требуется убедительная легенда для своего детища. Для этого даже вносятся изменения в архивные данные и исторические источники, иногда подкупаются родственники художников. Подобные усилия в случае успеха окупаются огромными прибылями.
Пожалуй, самый известный пример такого мошенничества – картина «Христос в Эммаусе», написанная под Вермеера соотечественником великого художника. Хан ван Мергерен сумел выдать несколько своих полотен за неизвестные ранее полотна знаменитого голландца и даже продать их самому Герингу (дело происходило в середине XX века).
«Христос в Эммаусе» - якобы неизвестная работа Яна Вермеера
Конец этой истории даже слегка комичен. Мастерство фальсификатора было настолько велико, что разоблачение, возможно, никогда бы его и не настигло, если бы не стечение обстоятельств. В мае 1945 года Мергерена арестовали и обвинили в коллаборационизме. Чтобы избежать сурового наказания, он вынужден был признаться, что подделывал полотна и таким образом не сотрудничал с нацистами, а обманывал их. Для проверки его даже заставили написать еще одну картину, и он создал новый шедевр «Иисус среди книжников». В результате гений подделки отсидел один год за фальсификацию.
«Раскрутка» вымышленного художника
Этот очень своеобразный способ мошенничества придумала в 70-х годах XX века австралийка Элизабет Дурак. Несмотря на забавную фамилию, девушка проявила изрядную изобретательность и настоящее чутье. Воспользовавшись возрастающим интересом к стилю «наивного искусства», она создала фигуру экзотического художника-аборигена, гения из глубинки. Афера имела огромный успех, но была раскрыта из-за недостаточно тщательной проработки и неудачного выбора главного действующего лица. Нанятый ею абориген подходящей внешности оказался алкоголиком и не смог убедительно сыграть свою роль.
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