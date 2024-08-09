Профессиональные секреты, о которых работники ресторанов молчат

Официанты всегда с удовольствием помогают нам выбрать подходящее блюдо из меню или определиться с напитками. Но есть некоторые вещи, которые они ни за какие коврижки не расскажут клиенту.

Например, почему не стоит заказывать чай с лимоном или пользоваться салфетками. Мы собрали секретики, после которых ваша жизнь уже не будет прежней.

Стоит 10 раз подумать, прежде чем заказывать суп

Не все вещи в ресторане такие чистые, как выглядят

Лучше держаться подальше от лимонов и принести с собой соль

Пиццу лучше заказывать с умом

От салат-баров лучше держаться подальше

Ни один работник ресторана не будет сознательно портить блюдо

Зато официанты могут обсуждать между собой вашу личную жизнь

Иногда лучше попросить пластиковую посуду

Официанты идут на различные хитрости, чтобы сэкономить время

Хотя некоторые владельцы заведений утверждают, что подают только свежеприготовленные супы, зачастую они лукавят. Варить для каждого клиента отдельное блюдо просто нерентабельно, поэтому во многих заведениях заранее делают заготовки, замораживают их, а потом кипятят в разогретой до максимума кастрюле. Мало того что это небезопасно, так еще и влияет на окончательный вкус блюда.В других ресторанах супы готовят из остатков продуктов. Например, на выходных блюдом дня была свежая рыба, но особой популярностью предложение не пользовалось. Тогда в понедельник в меню может появиться уха. Конечно, если ингредиенты свежие, то ничего страшного в этом нет.На самом деле это не так уж плохо. За тарелку супа вы заплатите раза в 3 меньше, чем за филе, а на вкус блюдо будет, скорее всего, даже лучше.Тем, кто не ест продукты животного происхождения, не стоит прям радоваться наличию в меню вегетарианского супа. Да, скорее всего, кусочков мяса в блюде вы не найдете, но это не значит, что оно приготовлено без использования животного белка. Даже если официант божится, что в супе только овощи, это не всегда правда. Вас могут просто обмануть, даже специально того не желая.В ресторане, где я работала хостес, предлагали два варианта одного супа: говяжий и вегетарианский. Но был один нюанс: оба готовились на основе куриного бульона. Я долго просила владельца переименовать вегетарианский суп в овощной.В любом приличном заведении работники стараются поддерживать чистоту, но некоторые устройства просто невозможно полностью отмыть. Диспенсеры для напитков и кофемашины могут стать настоящим рассадником для бактерий и плесени. Если же их и чистят ежедневно, то используют для этого довольно сильные химикаты, которые могут случайно попасть в стакан вместе с напитком, а это уже опасненько.Мой приятель работает в конторе, которая обслуживает диспенсеры для лимонада. Говорит, что изнутри эти аппараты выглядят просто кошмарно. Шланги, по которым сироп подается в диспенсер, редко моют и уж тем более меняют. Они все покрыты пятнами и плесенью.Работал в сети кофеен. Кофеварка у нас была просто отличная, никаких нареканий. Но вот машина для приготовления капучино была сущим испытанием для всех сотрудников. Там была куча мелких деталей, которые мы просто не могли полностью отмыть, и все это начинало тухнуть внутри. Как-то к нам зашел преподаватель из универа и посмотрел, как мы корячимся с этим аппаратом. А потом заявил, что более кошмарной конструкции еще в жизни не видел.Некоторые заведения предпочитают не обращаться в прачечную, а стирать скатерти, салфетки и полотенца самостоятельно. Понятно, что они вряд ли используют профессиональное оборудование, а обычные стиральные машинки просто не справляются со всей грязью. Поэтому во избежание неприятностей лучше пользоваться бумажными салфетками.Тканевые салфетки в нашем заведении — это чистый ужас. Мы стираем их сами, в машинке. Мало того что стиралка вечно забивается кусочками еды, так и пятна полностью не отстирываются. Мне на эти салфетки даже смотреть противно! Если в меню блюдо назвали «домашним», это еще ни о чем не говоритНекоторые повара действительно готовят соусы с нуля, но во многих местах их просто закупают в магазинах в больших емкостях. Потом в них добавляют пару свежих ингредиентов — сыр или травы — и выдают финальное блюдо за «домашнее».Я долгое время работал в азиатских ресторанах. В тайских заведениях мы закупали концентрированную пасту карри в огромном количестве. Повар просто добавлял ложку пасты в блюдо, заливал все сверху кокосовым молоком, присыпал свежими овощами и вуаля — «домашнее» карри готово. Только немногие тайские рестораны сами делают карри. Но всегда можно уточнить у официанта, они обычно честно сообщают все детали.Работники ресторанов честно признаются, что никогда в жизни не попросят кинуть в напиток дольку лимона и предпочитают приходить в заведение с собственной солонкой. Дело в том, что лимоны никто не моет, а перед тем, как попасть на разделочную доску, цитрусовые могут упасть на пол или шлепнуться в грязную раковину.А солонки и бутылки с соусами в заведениях вообще редко моют и дезинфицируют. Зато их постоянно хватает множество людей, они могут стать настоящим рассадником всевозможных микроорганизмов.Лимоны — это редкая гадость. Умоляю, никогда не добавляйте их в воду или напиток! Я видел, как их нарезают. Роняют на пол, поднимают, продолжают нарезать. Видел, как дольки лапают грязными руками.Зачастую разница между пиццей среднего и большого размера не так уж велика. Некоторые рестораны используют одинаковое количество теста для приготовления обоих вариантов. Чтобы сделать большую пиццу, тесто просто чуть сильнее растягивают.А вот радоваться огромному количеству сыра в пицце, особенно если вы заказали это блюдо незадолго до закрытия ресторана, не стоит.У нас в заведении весь натертый сыр, который в течение дня падал мимо пиццы, собирали, чистили от мусора как могли, а незадолго до закрытия добавляли в пиццу. Не пропадать же добру!К сожалению, в таких заведениях пытаются выжать каждую копейку, а потому салаты и различные закуски, которые посетители не купили, вечером отправляются в холодильник. Такая экономия заслуживала бы похвалы, если бы в течение дня эти продукты не хватали грязными руками все, кому не лень. Согласитесь, это вообще жесть. Салат-бары следовало бы назвать бактерия-барами.Работал в одном заведении, где был салат-бар. Все посетители — и взрослые и дети — постоянно ковырялись в салатах, роняли в ингредиенты ложки, а потом пытались их выудить, перемешивали разные закуски. На это было просто больно смотреть. А под вечер мы складывали остатки по контейнерам и отправляли в холодильник. И только раз в несколько дней совсем уж негодные продукты выбрасывали. Никто из обслуживающего персонала в жизни бы это все есть не стал.Многие гости опасаются, что обслуживающий персонал может испортить их еду в отместку за грубое поведение. На деле же это случается крайне редко, так как сладкая месть не стоит наказания за проступок. Если клиент хамит и ведет себя отвратительно, официанты могут просто его игнорировать. Такие посетители обычно оставляют плохие чаевые, поэтому тратить на них время и силы бессмысленно.Как бы мерзко вы себя не вели, я не буду плевать в вашу тарелку. Да и зачем? Просто вам достанется самый заветренный салат, хлеб будет черствым, а суп жиденький. И когда вы начнете на меня орать, я буду таращиться на вас как дурочка, доводя вас до белого каления.Если человек приглашает всех своих пассий в одно и то же заведение, его личную жизнь очень скоро начнет обсуждать чуть ли не весь персонал. Для них это станет настоящим развлечением. Официанты будут внимательно следить за ходом свидания, обсуждать, что именно кавалер заказал для очередной барышни, строить предположения об отношениях гостей.Тарелки и столовые приборы могут быть не такими уж чистыми. Дело в том, что в некоторых заведениях воду в раковинах и машинках не меняют целый день, поэтому посуда после мытья все равно остается грязной. Так что лучше захватить приборы с собой или попросить официанта выдать вам набор пластиковой посуды.Когда-то работала в заведении, которое первая же инспекция должна была бы закрыть. Но ресторан до сих пор вполне себе существуют. Они там воду целый день не меняют, в итоге вся посуда грязная, по ней бегают тараканы. Кошмар.Всегда прошу одноразовые пластиковые приборы, потому что когда-то подрабатывал в одном ресторане. Там на всех ложках и вилках после мытья оставались кусочки еды. Мы просто счищали грязь и отправляли их к чистым приборам.Если какой-то напиток нужно слишком долго готовить, официант может заявить, что он, увы, закончился. Тогда достаточно попросить вместо него стакан воды — через пару минут выяснится, что напиток все-таки можно сделать. Ведь никто из персонала не хочет, чтобы сумма счета уменьшилась.Кроме того, не стоит жаловаться персоналу на остывший суп и просить его подогреть. Вместо того чтобы отправить блюдо в микроволновку или налить свежую тарелку супа, официант может просто подержать ложку под горячей водой. И у клиента появится ощущение, что блюдо горячее.