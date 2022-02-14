Метки на водительских правах: что они значат и откуда появляются

Что с этим делать и как быть.
Однажды, после общения с сотрудниками дорожной полиции водитель транспортного средства может обнаружить на своих правах небольшие проколы, сделанные преимущественно на его фотографии. Это – неформальные метки, тайный язык полицейских, своеобразная почта, при помощи которой они могут передавать друг другу «характеристику» на держателя данных прав. Что означают эти метки, когда появляются и как от них избавиться – обо всем этом сейчас и поговорим.
Какие метки бывают и как появляются?
Помним, что права можно заменить.
Чаще всего полицейские оставляют метки на правах, если человек что-то нарушил или ведет себя не «как полагается». Само собой, «метить» документы при водителе никто не станет. Чаще все этого происходит, когда страж закона забирает их с собой на пост или в автомобиль. Большинство меток – это небольшие проколы, сделанные острым предметом, например иголкой. Иногда метки оставляются при помощи обычного нажима пером тонкой ручки. Каждая такая метка описывает какую-то важную для полицейских черту водителя.
1. Метки на глазах
Не очень хороший знак.
Метка поставленная на глаз означает, что водитель «вредный». Он может ругаться, скандалить, использовать ненормативную лексику и даже дойти до рукоприкладства. Два проколотых глаза – это метка за «супервредность» водителя.
Две метки под глазами означают, что могут возникнуть проблемы при выписывании штрафа. Одна метка рядом с левым глазом означает, что водитель будет ругаться и отказываться давать деньги. Одна метка рядом с правым глазом означает, что проблем с выписыванием штрафа не будет.
2. Метки на ушах
Могут быть проблемы.
Метки на ушах означают, что водитель хорошо подкован юридически, не боится отстаивать свои права с буквы закона. Такие же метки могут означать, что человеку уже удалось выигрывать судебные тяжбы против ГИБДД.
3. Метки на носу
Пожалуй одна из худших меток.
Метка на носу означает всегда одной и тоже. Такой водитель попался полицейским на чем-то крупном, например в состоянии алкогольного опьянения и смог откупиться от заслуженного наказания крупной суммой, взяткой.
4. Метки на лбу
Честность не его профиль.
Чаще всего метки на лбу означают две вещи. Такой водитель или не остановился по требованию инспектора или любит давать взятки при малейшем нарушении, дабы избежать заслуженного штрафа.
5. Метки в районе рта
Скандалистов не любит никто.
Метка в районе рта означает, что водитель очень злобный и с высокой долей вероятности будет основательно скандалить при остановке для проверки документов и автомобиля.
Как избежать меток и как избавиться от них?
Самый простой способ – не нарушать правила дорожного движения и вести себя вежливо, по-человечески с сотрудниками дорожной полиции. Можно также приобрести специальный чехол для документов. Самый простой же способ избавиться от уже полученных меток – заменить в очередной раз права.
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