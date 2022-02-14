Метки на водительских правах: что они значат и откуда появляются

Что с этим делать и как быть.

Какие метки бывают и как появляются?

Помним, что права можно заменить.

1. Метки на глазах

Не очень хороший знак.

2. Метки на ушах

Могут быть проблемы.

3. Метки на носу

Пожалуй одна из худших меток.

4. Метки на лбу

Честность не его профиль.

5. Метки в районе рта

Скандалистов не любит никто.

Как избежать меток и как избавиться от них?