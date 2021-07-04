Как выглядит жизнь современной 9-летней миллионерши

Как выглядит жизнь современного миллионера? Ты идешь на работу, посещаешь необходимые встречи, обговариваешь детали своего бизнеса, затем посещаешь спортзал, вечером встречаешься с друзьями – а утром отправляешься в начальную школу. Именно так и выглядит распорядок дня Изабеллы Баретт, которая к своим девяти годам имеет несколько миллионов долларов.













Изабеллу Барретт (Isabella Barrett) называют «селф-мейд миллионером,» несмотря на то, что все понимают, что в таком возрасте самостоятельно вести бизнес просто невозможно. Да и сама девочка не похожа на тех людей, которые по-настоящему озабочены тем, как заработать деньги – Изабелла просто наслаждается жизнью и делает то, что ей кажется классным. А классным она считает носить красивую одежду, встречаться с людьми, которые одаривают ее комплементами, и рассказывать о том, как прекрасна ее жизнь.











А жизнь у Изабеллы и правда на зависть – и не только другим детям, многие взрослые также хотели бы иметь хоть немного такой же роскоши, в которой живет маленькая Изабелла. У нее есть собстенный шофер, на ужин у нее самые изысканные и дорогие блюда, в свободное время она посещает вечеринки, где встречается со знаменитостями и своими друзьями. У девочки очень дорогая одежда от Dior, Chanel и других известных брендов, а также большая коллекция дорогостоящей обуви и аксессуаров.

Слава пришла к девочке, когда ей было всего четыре года – тогда она приняла участие в шоу «Малышки и короны». А уже в шесть лет под именем Изабеллы были организованы линии одежды и украшений для детей. «Самое прекрасное то, – говорит Сюзанна, мама Изабеллы, – что малышке всего девять лет, и она растет так же, как и ее капитал. Мы думаем инвестировать эти деньги, чтобы в будущем она могла пользоваться ими так же свободно, как и сегодня.»Мама Сюзанна со своей младшей дочерью Изабеллой.Действительно ли это всё ради денег? Сюзанна уверяет, что она, как и любая мама, просто хочет, чтобы ее дочь была счастлива. А нынешняя жизнь определенно приносит девочке радость. «Это так прекрасно , знать, что все смотрят на меня. Но это также и большая ответственность,» – говорит о своей жизни 9-летняя Изабелла. – «Мои поклонники любят меня, они мне говорят и пишут, что я красавица – так что что может быть плохого в том, чтобы быть знаменитой?»Впервые Изабелла вышла на подиум в 4 года.История знает немало историй о том, как ранняя известность испортила жизнь детей и буквально лишила их детства. Для родителей, которые решили таким образом построить свою семейную жизнь, очень важно найти баланс между бизнесом и обычной семейной жизнью. Поэтому Изабелла, с одной стороны, совершенно искренне считает себя «успешной бизнес-вумен,» и с другой стороны по-прежнему играет дома в куклы и ходит днем в школу.Мама уверяет, что решение жить в мире моды принадлежит самой Изабелле. Однажды со старшей дочерью Сюзанны случилось несчастье – друзья сильно побили ее, и девочке пришлось делать операцию по восстановлению лица. Чтобы восстановить уверенность в себе, девочка стала участвовать в конкурсах красоты. Именно блеск шоу и внимание со всех сторон тогда и привлекли маленькую Изабеллу – ей тоже захотелось быть, как сестра – быть красивой, быть в центре праздника.Конечно, Сюзанну часто критикуют за то, что она «балует своих детей». «Можно считать, что я разбаловала своих детей. Но только смотря, какой ребенок считается балованным – если тот, который ведет себя плохо и плохо относится к другим людям, то нет – мои девочки воспитаны совершенно по-другому. Люди говорят, что косметика и каблуки – это не для маленьких девочек. А я считаю, что оценивать маму надо по другим параметрам. У моих девочек отличные манеры и им нравится то, что они делают. Разве это плохо?»Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)