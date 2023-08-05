15 невероятных рецептов чая со всего мира, которыми можно порадовать себя в холодные дни

Аргентинский травяной чай мате.
Легенды утверждают, что чай впервые возник в Китае в 2737 г. до н.э., когда китайский император Шэнь-Нун обнаружили, что его только что закипевшая вода стала значительно вкуснее после того, как в нее упали листья из чайного дерева, под которым отдыхал император. С тех пор чаепитие распространилось по всему миру. При этом возникало неисчислимое множество рецептов душистого напитка и традиций, связанных с его употреблением.
1. Марокко
Смесь мяты, листьев зеленого чая и щедрой порции сахара.
Смесь мяты, листьев зеленого чая и щедрой порции сахара, которая стала известна, как чай туарегов (или магрибский мятный чай), весьма распространена в этой североафриканской стране. Разливается чай в высокие прозрачные стаканы три раза тонкой струйкой, так, чтобы он образовывал обильную пену. Каждый раз вкус немного отличается. Как гласит мароканская поговорка, "Первый стакан чая нежный, как жизнь, второй так же крепок, как любовь, а третий горек, как смерть". Отказ от любой из трех порций считается оскорблением.
2. Тибет
В чай добавляется молоко, соль и масло яков.
Тем, кто спорит, можно ли добавлять в чай молоко или лимон, стоит попробовать чай с соленым маслом. Бo ча - традиционный тибетский чай делается путем кипячения пресованного кирпичика черного чая Pemagul. Также в чай добавляется молоко, соль и масло яков. Эта смесь при кипячении постоянно перемешивается или даже взбивается, в итоге достигая консистенции супа.
3. Индия
Корица, мускатный орех, имбирь, гвоздика, кардамон и перец.
Индия — один из крупнейших в мире производителей и потребителей чая, несмотря на то, что пить чай в Индии начали только в середине 19 века под влиянием английских колонизаторов. Самым знаменитым рецептом местного чая считается масала - черный чай, в который добавляют пряности, такие как корица, мускатный орех, имбирь, гвоздика, кардамон и перец. Хотя в каждом регионе Индии есть свой рецепт, этот пряный чай является неотъемлемым повседневным элементом жизни в стране и продается почти на каждой улице.
4. Аргентина
Травяной чай мате.
В южноамериканской стране повсеместно популярен травяной чай мате, который местные жители называют "напитком богов". Подают настой падуба парагвайского, более известного, как мате, в маленьких горшочках или сушеных тыквах "калебаса". Пить нужно через соломинку "бомбилья", причем нельзя ни благодарить за чай, ни перемешивать его соломинкой — это считается оскорблением. Традиционно мате подается без сахара.
5. 404
6.Китай
Улунские чаи завариваются от 5 до 10 раз.
Традиционная китайская чайная церемония гунфу-ча - невероятно кропотливый процесс. В этом ритуале необходимы маленький чайник из исинской глины, миска, фильтры, щипцы, кухонные полотенца, ситечко для заварки и "чашка для запахов", которая используется исключительно для того, чтобы вдыхать аромат очень сильного и горького напитка, но не пить его. Хорошие улунские чаи завариваются от 5 до 10 раз.
7. Таиланд
Смесь цейлонского или ассаммкого чая с сахаром, сгущенным молоком и специями.
Когда китайская гражданская война близилась к концу в 1949 году, в Таиланд хлынула волна беженцев, которые привезли с собой элементы своей китайской культуры, в том числе традиции чаепития. Но тайская культура чаепития стала уникальной благодаря янтарному ча йен - смеси цейлонского или ассаммкого чая с сахаром, сгущенным молоком и специями (анисом, индийскими финиками и цветами апельсина). Подается ча йен со льдом в высоком стакане.
8. Тайвань
Холодный черный, зеленый, жасминовый чай с сухим молоком и сахарным сиропом.
Тайваньский Bubble tea (чай с пузырьками) представляет собой холодный чай (черный, зеленый, жасминовый или улун) с сухим молоком и сахарным сиропом. Знаменитые пузырьки, благодаря которым он получил свое название, - это небольшие шарики тапиоки, которые втягивают через трубочку вместе с чаем.
9. Гонконг
Чай в колготках.
Название "чай в колготках" (pantyhose tea) звучит малопривлекательно, но эта смесь молока, чая и сахара стала культовой в стране. Назван так чай был из-за специальных мешочков, через которые ингредиенты наливаются в чашку.
10. Япония
Тя но ю, тядо или оча.
Как и Китай, это островное государство также имеет весьма детализированные чайные церемонии (тя но ю, тядо или оча). Движения чайного мастера во время церемонии напоминают тщательно срежиссированную хореографию. Эти обряды включают в себя все: от подготовки дома перед приглашением гостей и приведения в порядок чайных приспособлений до самой церемонии, по правилам которой можно писать целые книги. Детали меняются в зависимости от времени суток и времени года, но в основном подают зеленый горький чай с конфетами.
11. Пакистан
Черный чай, фисташки, миндаль, соль, молоко, кардамон, корица и анис.
Чай является распространенным напитком и в Пакистане, которым неизменно угощают всех гостей. Элемент кашмирской культуры — розовый солоноватый нун чай - специальная смесь, которая включает в себя черный чай, фисташки, миндаль, соль, молоко и специи (кардамон, корицу и анис). Розоватый цвет достигается путем добавления соды.
12. Великобритания
Британские традиции послеобеденного чая.
Чай появился в Англии в 17-м веке, но знаковые британские традиции послеобеденного чая складывались почти 200 лет. В 1840 году Анна, седьмая герцогиня Бедфорд, заказывала своей прислуге небольшой перекус примерно в 4 дня, который состоял из чая, а также пирожных или небольших бутербродов. Ее пример вдохновил высшее общество, а затем эта традиция распространилась по всей стране. Сегодня чай является основным элементом повседневной жизни Великобритании.
13. Новая Зеландия
В Новой Зеландии была разработана собственная чайная церемония.
Британские миссионеры в начале 19-го века завезли традиции чаепития в эту страну, а к концу века чай заменил эль в качестве основного напитка во время завтрака. Развитие чайных садов в течение этого времени способствовало тому, что чаепитие стало элементом социальной деятельности, поскольку мужчины и женщины получили идеальный шанс пообщаться в общественных местах без возникновения сплетен. "Послеобеденный чай" стал традицией, и в Новой Зеландии была разработана собственная чайная церемония.
14. Иран
Чай подается крепким с ярко-желтой карамелькой под названием набат.
После того, как чай прижился в Индии и Китае, он начал распространяться по странам, лежащим вдоль Шелкового пути. На Ближнем Востоке этот напиток появился в 15-м веке, но в Иране плантации черного чая начали высаживать только в начале 20 века. Именно в это время чай стал национальным напитком, которым теперь принято приветствовать гостей. Подается напиток на серебряном подносе вместе с ярко-желтой карамелькой под названием набат. Чай подается очень крепким. Вместо того, чтобы добавлять в него сахар, рекомендуется зажать кусочек сахара между передними зубами и сосать сильный настой через него.
15. Малайзия
В Малайзии традиционным напитком является чай те тарик.
В Малайзии традиционным напитком является те тарик (вытянутый чай). Это название связано с особенным способом приготовления чая. Для того, чтобы добиться образования густой пены, смесь из порошкового черного чая, сгущенного молока и льда несколько раз переливают из одной посуды в другую. Это выглядит, как жонглирование или перетягивание чая из одной кружки в другую.
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