15 невероятных рецептов чая со всего мира, которыми можно порадовать себя в холодные дни

Аргентинский травяной чай мате.

1. Марокко

Смесь мяты, листьев зеленого чая и щедрой порции сахара.

2. Тибет

В чай добавляется молоко, соль и масло яков.

3. Индия

Корица, мускатный орех, имбирь, гвоздика, кардамон и перец.

4. Аргентина

Травяной чай мате.

5. 404

6.Китай

Улунские чаи завариваются от 5 до 10 раз.

7. Таиланд

Смесь цейлонского или ассаммкого чая с сахаром, сгущенным молоком и специями.

8. Тайвань

Холодный черный, зеленый, жасминовый чай с сухим молоком и сахарным сиропом.

9. Гонконг

Чай в колготках.

10. Япония

Тя но ю, тядо или оча.

11. Пакистан

Черный чай, фисташки, миндаль, соль, молоко, кардамон, корица и анис.

12. Великобритания

Британские традиции послеобеденного чая.

13. Новая Зеландия

В Новой Зеландии была разработана собственная чайная церемония.

14. Иран

Чай подается крепким с ярко-желтой карамелькой под названием набат.

15. Малайзия

В Малайзии традиционным напитком является чай те тарик.