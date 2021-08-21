Русские шифровальные «Энигмы»: загадки советской криптографии

Фото: Википедия.
Все, кто хотя бы немного интересуются военной историей, наверняка слышали о легендарной немецкой шифровальной машине «Энигма». Существует заблуждение, что в Советском Союзе криптография была слабо развита, но это далеко не так. Советские шифровальные аппараты во многом были не хуже иностранных моделей и отличались высокой надежностью.
Начало отечественной криптографии
В начале 20 века обрели популярность ручные методы шифрования данных. Они были крайне ненадежными и неэффективными. Много секретной информации о Красной Армии было благополучно прочитано поляками, англичанами и шведами. Проблему надо было срочно решать. С этой целью в 1921 году Ленин основывает Единую криптографическую службу (Спецотдел ВЧК). Первое время служба работала очень слабо, а ее штат состоял всего из пары десятков сотрудников.
Спецотдел ВЧК| Фото: uCoz.
В начале 1930-х годов стало очевидно, что ручные системы криптографии не способны справиться с огромным потоком шифруемой информации. Для зашифровки текста объемом четыре тысячи символов требовалось несколько часов работы, а на раскодирование уходило еще больше времени. Было очевидно, что надвигается новая война, поэтому советское военное руководство прекрасно понимало всю важность в создании собственного шифровального аппарата. У многих стран уже были свои шифровальные аппараты; уже несколько лет серийно производилась «Энигма».
Первые экземпляры
В 1931 году ученым И.П. Волоском была создана первая советская автоматическая криптографическая машина, которая так и была названа — «Шифровальная машина Волоска 1». Всего было выпущено два экземпляра. Аппарат оказался недоработанным до конца и поэтому не был запущен в серийное производство. Спустя пять лет на заводе № 209 было создано отдельное подразделение по производству особо секретной техники. Так началось создание шифровального аппарата под кодовым названием B-4. Разработка длилась на протяжении года. Было подключено несколько отделов и сотня специалистов в области криптографии. Известно, что СССР запрашивала данные о конструкции и принципах работы криптомашин у иностранных компаний, а также пыталась закупить шифровальные аппараты за границей.
Шифровальная машина B-4| Фото: Cryptor.net.
Устройство получилось достаточно надежным, эффективным и простым в использовании. Чуть позже модель B-4 была модифицирована и получила новое название М-100 «Спектр». Обе машины поступили в серийное производство в 1940 году. Аппарат был достаточно громоздким и весил 116 килограмм. Тем не менее «Спектр» хорошо проявил себя во время советско-финской войны. Устройство могло шифровать до 300 буквенных знаков в минуту, что в то время было весьма высоким показателем.
М-100 «Спектр»| Фото: VIF2NE.org.
Военное время
Но советские криптографы на этом не остановились. К тому времени у СССР накопилось достаточно знаний о системах и службах криптографии. Уже в 1939 году свет увидела новая шифровальная машина К-37 «Кристалл». Это был абсолютно новый продукт в мире криптографии. Аппарат имел вес всего 19 килограмм и для работы использовал роторный шифратор и систему многоалфавитной замены. Всего в первый год было произведено 100 экземпляров «Кристалла». Впрочем, в Novate.ru выяснили, что 1941 году одна из шифровальных машин К-37 была случайно утеряна и обнаружена немецкими солдатами, которые впоследствии охарактеризовали ее как крайне примитивное устройство. Из-за этого инцидента «Кристалл» перестали изготавливать и использовать на фронте.
К-37 «Кристалл»| Фото: Википедия.
В 1942 году советскими криптографами была создана новая шифровальная машина под кодовым названием М-101 «Изумруд». До окончания войны «Изумруд» считался самым «стойким» и надежным криптографическим аппаратом, который использовался для шифрования сообщений особой важности. С 1943 года М-101 стал применяться и в бомбардировочной авиации. «Изумруд» был модифицированной версией «Спектра». Устройство использовало в работе схожие принципы, но был существенно уменьшен в размере.
Шифрование данных в боевых условиях| Фото: habr.com.
Немцы понимали, что советская шифровальная техника уязвима, но для этого надо заполучить сами аппараты или ключи к нему. Обычно советским шифровальщикам приходилась работать непосредственно на поле боя: в огне, под пулями, в окопах и т.д. Поэтому такие специалисты высоко ценились, и к ним выставлялась дополнительная охрана. По заявлениям специалиста в области криптографии Дмитрия Ларина за годы ВОВ Советским Союзом в общей сложности было передано свыше 1,5 миллионов зашифрованных сообщений и телеграмм. Иногда каналы связи были настолько перегружены, что отправки сообщения приходилось ждать несколько часов. За шесть лет были обучены и отправлены на фронт около пяти тысяч специалистов-шифровальщиков.
Послевоенный период
После окончания войны шифровальная деятельность в СССР пошла на спад. Многие экземпляры криптомашин были разобраны или проданы в частные коллекция за границу. Впрочем, в 1962 году в Советском Союзе все же была создана новая серийная шифровальная машинка на базе К-37 «Кристалл» — M-125 «Фиалка».
M-125 «Фиалка»| Фото: История криптологии и спецсвязи.
Аппарат использовался как для нужд страны, так и активно поставлялся союзникам. 10-роторную «Фиалку» часто называют последовательной «Энигмы». Тем не менее «Фиалка» была намного совершенней немецкого аппарата. Советская машина с романтичным названием так и не была ни разу взломана.
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