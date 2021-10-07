Ранние доказательства существования НЛО

На протяжении всей истории человечества существовало немало упоминаний о неопознанных летающих объектах, а некоторые из них даже были запечатлены на фотокамеры. В этом списке вы узнаете о самых ранних свидетельствах в пользу НЛО, задокументированных счастливыми и испуганными очевидцами. Кстати, про контакты с инопланетными цивилизациями говорили даже очень авторитетные исторические личности!
10. Эдмунд Галлей видел не только комету
Астроном Эдмунд Галлей (Edmond Halley), который и стал первым человеком, указавшим на комету Галлея, за всю свою научную карьеру успел понаблюдать и за 2 другими неопознанными объектами, пролетевшими высоко над землей несколько столетий тому назад.
Первый случай произошел в марте 1676 года. Тогда Галлей написал, что это было «огромное тело, очевидно крупнее луны». По оценкам астронома, объект пролетел на высоте 64 километров прямо над ним. Галлей также отметил, что тело издавало звук, похожий на «грохот телеги, несущейся по камням». Понаблюдав за полетом НЛО в течение нескольких минут, ученый подсчитал, что скорость объекта составляла свыше 15 500 километров в час.
9. Поход Александра Великого
В 329 году до нашей эры во время военного похода Александр Великий и его армия пересекали реку. Тогда-то его люди и увидели в небе серебряные щиты с огненными кольцами вокруг. Объекты несколько раз подныривали в воздухе прямо к отряду, пока военные слоны и кони не перепугались так, что отказались идти дальше. Александр со своей армией в тот день так и не смог переправиться через реку, и группе пришлось повторить попытку уже на следующее утро.
8. Крушение в Авроре, штат Техас, США
В 1897 году, за много лет до крушения НЛО в Розуэлле (Roswell, американский город), в США произошла еще одна загадочная катастрофа. Примерно в 6 утра в городке Аврора, штат Техас (Aurora, Texas), неопознанное судно упало прямо на мельницу местного судьи Проктора (Proctor). Объект взорвался на множество мелких фрагментов. В процессе очистки обломков на некоторых из них была обнаружена предположительно инопланетная письменность, напоминающая иероглифы.
Также на месте аварии был найден и сильно изувеченный труп «марсианского пилота». Городские власти решили похоронить его на своем кладбище, где существо по идее все еще покоится под толщей почвы. Однако навестить могилу вам вряд ли удастся, потому что кто-то украл маркер, указывающий на точное место расположения «инопланетянина».
7. Инопланетная битва в Марселе, Франция
Вечером 25 августа 1608 года неподалеку от французского города Марсель (Marseilles) люди заметили одинокое космическое судно, двигающееся в небе по хаотичной траектории. В какой-то момент объект завис между небом и землей, и из него выбралось два существа, которые начали сражаться друг с другом. Подобная сцена вскоре наблюдалась и в районе Ниццы (Nice).
Схожая битва НЛО произошла также в нескольких километрах уже в другом городе – Генуя (Genoa). По свидетельствам современников всю следующую неделю шел сильный ливень красного цвета. Воспоминания такого большого количества людей практически не дают повода для сомнений, и что особенно интересно – одно и то же событие описывали незнакомые друг с другом люди, жившие во времена, когда летательные аппараты еще не были в ходу.
6. Небесная геометрия и Нюрнберг, Германия
Утром 14 апреля 1561 года горожане Нюрнберга (Nuremberg) имели возможность наблюдать за невероятным действом прямо в небе. По словам немцев они видели, как два гигантских черных цилиндра выпускали в воздух черные и голубые сферы, кроваво-красные кресты и белые диски. Шоу длилось около часа, и в конце некоторые из фантастических фигур направились прямо к восходящему солнцу. Свидетели также сообщили, что видели падение нескольких объектов за пределы города.
Местная газета написала тогда примерно следующее: «шары собирались в ряд по три штуки, иногда образовывали четырехугольник, а некоторые летали отдельно. Между ними всплывали кресты цвета крови. Жители видели 2 огромные трубы, в которых также было по 3 или 4 шара. Все эти элементы как будто сражались друг с другом».
5. Сражение в Базеле, Швейцария
На рассвете 7 августа 1566 года жители швейцарского города Базель (Basel) видели черные сферы, вовлеченные в необыкновенную воздушную битву в течение целых 4 часов подряд.
Сэмюель Коксиус (Samuel Coccius), описавший случившееся в городской газете, рассказал примерно следующее: «Когда солнце уже взошло, горожане увидели большие черные шары, двигавшиеся на высокой скорости по направлению к солнцу. В какой-то момент они развернулись и начали сражаться друг с другом. В процессе битвы многие шары приобретали красный цвет и взрывались. Похоже, что таким образом они погибали».
4. Новая Зеландия несколько недель наблюдала за НЛО
В течение почти месяца зимой 1909 года в новозеландских газетах появлялись новости про полеты неопознанных воздушных судов разных размеров и форм. Вести сообщали о появлении НЛО в совершенно разных частях страны. Места, где эти объекты видели чаще всего, стали настолько популярными, что в надежде увидеть призрачные корабли люди приезжали сюда, просто чтобы часами наблюдать за ночным небом.
Появление НЛО происходило как днем, так и ночью, но никому не удавалось приблизиться к этим объектам ближе, чем на 30 метров. По официальным данным во время появления в небе Новой Зеландии этих воздушных судов там не должен был быть ни один простой самолет. Судя по многочисленным свидетельствам, НЛО начали свои демонстрации в южной части страны, затем переместились на север, и в итоге отправились в сторону Австралии.
3. Бостонский случай, штат Массачусетс
В 1639 году в небе над Бостоном (Boston) американцы заметили странный свет. Луч с большой скоростью перемещался над рекой Чарльз (Charles River) от парка Бэк Бэй Фенс к Чарльстону (Back Bay Fens, Charlestown). Губернатор Джон Винтроп (John Winthrop) даже сделал запись об этом уникальном свечении в своем личном дневнике. Свидетельство Винтропа можно считать довольно достоверным, поскольку он был человеком с хорошей репутацией и высокого статуса.
Губернатор написал следующее: «В этом году Джеймс Эверелл (James Everell), непьющий и сдержанный мужчина, и двое других его спутников увидели в небе над рекой Мадди (Muddy) яркий свет. Когда свет замер, он внезапно вспыхнул и стал величиной в почти 3 метра, а затем со скоростью стрелы устремился в сторону Чарльстона. Почти 2 или 3 часа этот луч то взлетал, то падал вниз. Мужчины следовали за неизвестным небесным огнем полтора километра, но в итоге он исчез из виду в том же месте, где был замечен в самом начале. Еще несколько заслуживающих доверия человек рассказывали то же самое про необычный свет в этом же месте».
2. Очевидцы из Виндзорского замка, Англия
Вечером в 9:45, 18 августа 1783 года на террасе Виндзорского замка отдыхало 4 человека. Внезапно они увидели в небе светящийся объект. Описания этого явления очень напоминают метеор, кроме той части, в которой очевидцы сообщают о временном зависании НЛО и о его разноцветных переливах. Год спустя в научном журнале «Философские труды Королевского общества» появился доклад, подтверждающий слова виндзорских свидетелей. В заметке шла речь о продолговатом облаке, движущемся более или менее параллельно к горизонту. Под облаком виднелся светящийся объект, который вскоре приобрел форму сферы. Шар сначала казался бледно-голубым, но затем его яркость внезапно возросла, и объект удалился в сторону востока, ослепительно сверкая. Далее он сменил направление и направился в сторону юго-востока, вновь двигаясь параллельно к земле. Свет, который сфера излучала, был настолько ярким, что осветил все вокруг, как взошедшее посреди ночи солнце.
1. Фараон Тутмос III тоже видел НЛО
Существует предположение, что папирус Тулли (Tulli Papyrus) – старейшее письменное свидетельство контакта с НЛО, задокументированное еще в древнем Египте. В папирус входят записи про фараона Тутмоса III (Thutmose), правившего в период с 1504 по 1450 годы до нашей эры. Если верить летописи, паранормальное явление произошло в 1480 году до нашей эры.
В хрониках описывается божественный огненный диск, неожиданно сошедший с небес. Сфера испускала «неприятный запах изо рта, но у нее не было головы». Размеры диска были 1 род в длину и 1 род в ширину (старинная единица измерения, примерно 46 см). Растерянные писцы преклонились перед огнем и поспешили сообщить о нем фараону. Тутмос приказал наблюдать за сферой, а сам впал глубокие раздумья о случившемся. Несколько дней спустя это уже был не одиночный НЛО, а сразу несколько небесных объектов, которые сияли ярче самого солнца. Когда сферы поднялись высоко в небо и исчезли из вида, на землю попадали птицы и рыбы. Дабы умилостивить богов фараон приказал зажечь благовония и велел книжникам записать о свечении в свои хроники.
Если ваше любопытство только распалилось, то вот еще 2 невероятных случая прошлых лет:
Наблюдения Хосе Бонилла
В 1883 году мексиканский астроном Хосе Бонилла (Jose Bonilla) увидел в туманном небе некий объект, пролетающий прямо перед солнечным диском. В итоге на фоне солнца ему удалось насчитать несколько сотен темных пятен, двигающихся с большой скоростью высоко в небе. Астроном тщательно записал и задокументировал все увиденное, сделав также несколько фотографий. Бонилла считал, что это были НЛО, и не пытался найти произошедшему какое-либо иное объяснение.
Три года спустя коллегия французского астрономического журнала выдвинула предположение, что на фотографиях изображены либо птицы, либо по линзам камеры бегали жучки. В 2011 году три мексиканских исследователя предложили другую версию, которая звучит намного лучше на фоне обвинений французов в некомпетентности их заморского коллеги. Американские астрономы считают, что поскольку всего за 2 дня Бонилла насчитал в небе 447 объектов, это могла быть взорвавшаяся комета.
Христофор Колумб
11 октября 1492 года обходя палубу судна Санта Мария (Santa Maria), Христофор Колумб увидел «свет, мерцающий на большом расстоянии от земли». Он поспешил позвать своего коллегу Педро Гутиерреза (Pedro Gutierrez), который тоже засвидетельствовал о необычном свечении. Луч исчезал и вновь появлялся несколько раз посреди ночи, двигаясь то вверх, то вниз, и постоянно вспыхивая.
Через 4 часа после произошедшего моряки открыли Америку. Позже Колумб сказал, что этот таинственный свет был знаком того, что они приплывут к новой суше и откроют неизвестную доселе землю.
Верить или нет всему сказанному выше – личное дело каждого. Но просто подумайте, неужели так маловероятно, что где-то посреди необъятных просторов космоса за нами наблюдают жители других планет? Неужто кроме землян в мире больше нет других живых существ?
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