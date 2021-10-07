Ранние доказательства существования НЛО

На протяжении всей истории человечества существовало немало упоминаний о неопознанных летающих объектах, а некоторые из них даже были запечатлены на фотокамеры. В этом списке вы узнаете о самых ранних свидетельствах в пользу НЛО, задокументированных счастливыми и испуганными очевидцами. Кстати, про контакты с инопланетными цивилизациями говорили даже очень авторитетные исторические личности!



10. Эдмунд Галлей видел не только комету

9. Поход Александра Великого

8. Крушение в Авроре, штат Техас, США

7. Инопланетная битва в Марселе, Франция

6. Небесная геометрия и Нюрнберг, Германия

5. Сражение в Базеле, Швейцария

4. Новая Зеландия несколько недель наблюдала за НЛО

3. Бостонский случай, штат Массачусетс

2. Очевидцы из Виндзорского замка, Англия

1. Фараон Тутмос III тоже видел НЛО

Наблюдения Хосе Бонилла

Христофор Колумб