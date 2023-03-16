Простые лайфхаки, которые помогут вернуть замшевой обуви лоск, форму и восстановить цвет

Замшевая обувь медленно, но верно набирает популярность. Она практична и удобна, а также гармонично дополняет любой образ. Уход за замшевой обувью не так и сложен, как кажется на первый взгляд. Поддерживать ее внешнюю привлекательность длительное время помогут простые лайфхаки. Они же подскажут, как устранять различные загрязнения и обновлять цвет обувки из уникального материала – замши.
1. Как вернуть цвет и форму замшевой обуви, устранить неприятный запах
Замшевая обувь стильная и комфортная / Фото: novate.ru
Обувь из замши притягивает своей стильностью, экстравагантностью и изысканным видом. Но вокруг нее ходят мифы о трудностях ухода. Многие из них являются заблуждениями. Замша относительно неприхотливый в уходе материал. Правда, со временем такая обувь теряет форму и цветовую насыщенность. Вернуть их просто.
1. Пар. Обувь из замши держат над кастрюлей или чайником с кипящей водой до тех пор, пока изделие слегка не увлажнится. Затем специальной щеткой очищают грязь. Пар помогает распушиться ворсинкам, которые покрывают поверхность обувки. Кроме этого, с его помощью возвращают изделию форму. После паровой обработки внутрь вставляют или специальные колодки, или плотно набивают бумагой. В качестве альтернативы можно использовать портативный парогенератор или отпариватель.
2. Кофейная гуща. Она помогает вернуть насыщенность цвета изделий из замши коричневой гаммы. Понадобится около 150-200 гр гущи. Ее заливают кипятком где-то на 1/3. Дают хорошенько разбухнуть. Затем аккуратно наносят на поверхность обуви руками, щеткой или губкой. Втирают гущу медленно, круговыми движениями до тех пор, пока не получится нужная интенсивность цвета. Убирают гущу и дают изделию просохнуть сутки при комнатной температуре.
Пар помогает распушить ворсинки, вернуть форму замшевой обувь / Фото: vsepodomu.ru
3. Копировальная бумага. Если ее цвет черный, то используют для восстановления черной замши, если синий – синей обуви. Для усиления интенсивности оттенка изделие аккуратно натирают красящей стороной копирки до получения необходимого результата.
4. Молоко, толченый мел и пищевая сода. Смесь способна восстановить цвет у белой и молочной замши. Для этого берут жирное молоко, и смешивают его в равных количествах с остальными ингредиентами. Получившуюся кашицу наносят на изделие. Оставляют на час. Затем хорошенько вычесывают специальной щеткой и дают полностью просохнуть.
В качестве альтернативы, цвет обуви из замши могут вернуть и специальные аэрозоли, краски. Найти их можно в специализированных магазинах. Но перед использованием желательно ознакомиться с инструкцией, чтобы не испортить изделие.
2. Как вывести пятна на обуви из замши
Ластик помогает избавиться от грязных пятен на замшевой обуви / Фото: hozsekretiki.ru
Замшевые изделия, как и любые вещи, пачкаются. На их поверхность оседает пыль, пристает уличная грязь и появляются различные пятна. Вывести их помогут простые лайфхаки.
1. Ластик. Избавиться от загрязнений на замшевом изделии помогут 3 их разновидности – специальный для обуви из замши, школьный и ластик-клячка, который используют при рисовании карандашом. Пятно им просто промокают, как бы растирают.
2. Манная крупа и зубной порошок. Они хорошо впитывают в себя загрязнения темных оттенков. Достаточно просто натереть манкой или порошком обувь, затем аккуратно пройтись щеткой.
3. Пилка для ногтей. Пригодится, если надо убрать белое пятно или светлые разводы, полосы. Движения пилкой должны быть не хаотичными, а совершаться в одном направлении. Иначе можно испортить ворс.
Хлебная корочка и мякиш помогают вывести грязь с замшевой обуви / Фото: novate.ru
4. Молоко, сода и нашатырный спирт. Смесь быстро устраняет загрязнения. Особенно эффективно справляется с ними на светлой и белой замше. Для ее приготовления в 100 мл молока добавляют половину чайной ложки соды и 10 мл нашатырного спирта. Раствор при помощи мягкой щетки наносится на поверхность обувь. После очищения изделие плотно набивают бумагой. Оставляют в таком виде на сутки для высыхания.
5. Корочка ржаного хлеба и мякиш белого. Черствые кусочки хороши при выведении пятен с замши темных оттенков. Мякиш втирают в обувь светлых тонов. Затем аккуратно специальной щеткой убирают все крошки с поверхности изделия.
6. Соль. Отлично впитывает жир. Поэтому ее используют для выведения подобных пятен. После того как загрязнение исчезло, обувь обрабатывают паром. Затем расчесывают щеткой и дают полностью просохнуть. Хорошо соль справляется и с неприятными запахами. Мешочек с ней кладут внутрь обуви, чтобы избавиться от неприятного амбре. В качестве альтернативы «запахоулавливателя» подходит и толченый активированный уголь.
3. Как не испортить обувь из замши
После очищения от грязи замшевую обувь обрабатывают водоотталкивающем спреем / Фото: novate.ru
При неправильном уходе замшевые изделия быстро теряют свой «товарный» вид. Сохранить презентабельность изысканной обувки помогут простые советы.
1. Щетка. Для ухода за замшей существуют специальные щетки. Их можно приобрести в любом специализированном магазине. Расчесывают замшевую обувь строго в одном направлении – как лежит ворс. Хаотичные движения могут ему навредить.
2. Уходовые средства. Обувь из замши периодически надо обрабатывать водоотталкивающими пропитками. Особенно перед первой ноской и после каждой чистки. Защитные спреи и салфетки продаются в специализированных магазинах.
Соль помогает устранить неприятный запах обуви, и ускоряет ее просушку / Фото: novate.ru
3. Сушка. Замшевые изделия не любят воду. От ее воздействия они теряют свой лоск и форму. Промокшую обувь из замши сушат естественным путем вдали от приборов отопления. Предварительно изделие очищают от грязи, а затем плотно набивают бумагой.
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