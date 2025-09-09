Гараж в старинном доме превратили в уютный и стильный лофт с мезонином

Гараж в старинном доме превратили в уютный лофт с мезонином (LoVt3 Apartment, Барселона). | Фото: planete-deco.fr.

Даже старой пожарной лестнице нашлось применение (LoVt3 Apartment, Барселона).

В интерьере квартиры все продумано до мельчайших подробностей (LoVt3 Apartment, Барселона). | Фото: planete-deco.fr.

План-чертеж первого этажа жилого дома, где находилось большое заброшенное помещение. | Фото: slobodnadalmacija.hr.

Из старых материалов дизайнеры создавали эксклюзивные мебель, оригинальный декор и даже сантехническое оборудование (LoVt3 Apartment, Барселона).

На мезонине обустроили уединенную спальню (LoVt3 Apartment, Барселона).

Старые строительные материалы, краны, трубы и вентиля также пошли в ход при обустройстве интерьера (LoVt3 Apartment, Барселона).

В преображенном гараже имеется проходной душ и ванна рядом с гостиной-столовой (LoVt3 Apartment, Барселона).

Зона гостиной находится у огромного окна, украшенного шторами из грубой мешковины (LoVt3 Apartment, Барселона). | Фото: slobodnadalmacija.hr.

Мебель и декор были сделаны из старых материалов/предметов, которые удалось обнаружить в заброшенном помещении (LoVt3 Apartment, Барселона).