Гараж в старинном доме превратили в уютный и стильный лофт с мезонином

Трансформация зданий/помещений, которые уже давно не выполняют свои функции становится все более популярным занятием для креативных дизайнеров. В Барселоне, например, совсем недавно завершилась реконструкция пустующего гаража в старинном доме, который в годы войны выполнял функции убежища, а в последние десятилетия был лишь складом.
Гараж в старинном доме превратили в уютный лофт с мезонином (LoVt3 Apartment, Барселона). | Фото: planete-deco.fr.
Современные реалии жизни таковы, что каждый житель крупных городов изыскивает возможности обзавестись реальным жильем даже невзирая на то, что любое из мало-мальски пригодных помещений могло когда-то служить чердаком, амбаром или заброшенным гаражом. В Барселоне, в историческом районе, например, первый этаж старинного дома пустовал не один десяток лет, хотя изначально использовался как хранилище, в годы гражданской войны выступал в роли убежища, затем его переоборудовали в гараж, который снова превратился в склад не нужного хлама. Несмотря на запущенность помещения, стоит отметить, что он имеет довольно внушительную площадь – 70 кв. метров и высоту потолков, превышающую 4 метра.
Даже старой пожарной лестнице нашлось применение (LoVt3 Apartment, Барселона).
В интерьере квартиры все продумано до мельчайших подробностей (LoVt3 Apartment, Барселона). | Фото: planete-deco.fr.
Нерациональное использование площади в одном из самых тихих и спокойных районов города вдохновило дизайнеров студии NáBITO Architects на создание особенного убежища, в котором можно спрятаться от шума и суеты. «Когда мы оказались в этом помещении в первый раз, было сразу понятно что у него есть огромный потенциал.
План-чертеж первого этажа жилого дома, где находилось большое заброшенное помещение. | Фото: slobodnadalmacija.hr.
Говоря о «застывшем во времени интерьеры», они подразумевают, что в процессе трансформации во все найденные предметы и материалы они постараются вдохнуть новую жизнь, не нарушая индустриальный стиль самого помещения. И им это прекрасно удалось. Переступив порог преображенного гаража, получившего название LoVt3 Apartment, жильцы попадают в спокойную атмосферу, где царит гармония в каждой детали, в каждом аксессуаре, использованном для оформления жилища.
Из старых материалов дизайнеры создавали эксклюзивные мебель, оригинальный декор и даже сантехническое оборудование (LoVt3 Apartment, Барселона).
Учитывая, что площадь помещения довольно внушительная, дизайнеры смогли разделить ее на жилые зоны так, чтобы современный человек чувствовал себя в привычной бытовой обстановке, где есть все условия для комфортного проживания. В организации имеющейся площади в приоритете была максимальная открытость и текучесть зон, которые плавно переходили из одной в другую, не натыкаясь на стены или громоздкую мебель.
На мезонине обустроили уединенную спальню (LoVt3 Apartment, Барселона).
Авторы Novate.ru, рекомендуют обратить внимание на то, как мастерски дизайнерам студии удалось увеличить площадь квартиры. Для расширения пространства и организации открытой планировки основных функциональных зон, они сделали второй уровень, куда была вынесена спальня, тем самым значительно увеличили возможности этого помещения. Такому внедрению поспособствовали высокие потолки и наличие масштабного остекления, которое сделало пространство более воздушным и объемным.
Старые строительные материалы, краны, трубы и вентиля также пошли в ход при обустройстве интерьера (LoVt3 Apartment, Барселона).
Особенности трансформации: Благодаря тому, что гараж находится в добротном старинном доме и в разные времена выполнял разные функции, в нем имеется довольно много строительного материала, начиная от стен из натурального кирпича и заканчивая деревянным потолком, стальными откатными воротами, системой вентиляции с коробами из меди, металлической пожарной лестницы и многого другого. Все эти элементы были отреставрированы и снова использовались, только уже в качестве эксклюзивных предметов мебели, аксессуарах, вместо санитарного оборудования и т. д. Кстати сказать, всеми преобразованиями и переработкой старых вещей занимались сами дизайнеры, создавая особенные детали/предметы интерьера.
В преображенном гараже имеется проходной душ и ванна рядом с гостиной-столовой (LoVt3 Apartment, Барселона).
Если говорить о распределении жилых зон на первом уровне с открытой планировкой, то самым экстравагантным все же является проходной ...душ, где не увидите привычного уединения, поскольку в этой зоне имеется лишь две стены. Только та часть (у задней стены), где расположен унитаз может прикрываться шторкой, ну а в остальном – абсолютная свобода передвижения. В этой квартире из кухни или гостиной можно запросто попасть в душ или ванную зону, расположенную рядом с гостиной, не утруждая себя открыванием/закрыванием дверей.
Зона гостиной находится у огромного окна, украшенного шторами из грубой мешковины (LoVt3 Apartment, Барселона). | Фото: slobodnadalmacija.hr.
Несложно догадаться, что уютная гостиная у большого окна ничем не отгорожена от кухни или столовой, которую можно устраивать, где заблагорассудится и в зависимости от того, сколько человек будет завтракать, обедать и ужинать.
Мебель и декор были сделаны из старых материалов/предметов, которые удалось обнаружить в заброшенном помещении (LoVt3 Apartment, Барселона).
Интерьер всего пространства вполне органичный и выдержан в индустриальном стиле, как и планировалось дизайнерами изначально. Неоштукатуренный кирпич и старые доски на потолке, окрашенные в белый цвет, бетонный пол, использование старых вентилей, неприкрытые трубы, электропроводка и другие инженерные коммуникации, шторы в пол из грубой мешковины, эксклюзивный декор в минимальном количестве – все это делает квартиру похожую на жилище художников-авангардистов периода 70-х гг. прошлого века, самостоятельно обустроивших свою квартиру. Такой дизайн больше всего был популярен в Нью-Йорке, где индустриальный стиль и лофтовые пространства считались писком моды не только среди творческих людей. Справедливости ради, стоит сказать, что на данном этапе разделение жилого пространства на два уровня и открытая планировка – стали излюбленным приемом большинства современных архитекторов и дизайнеров.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии