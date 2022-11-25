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Идея аккуратного хранения овощей в комнате

Не спешите выкидывать деревянные доски и панели, оставшиеся от крупных проектов, ведь путем простой переделки их можно превратить в полезную вещицу для дома.
Используя ненужные материалы, можно легко смастерить вместительный и довольно симпатичный ящик для овощей, который не испортит внешнего вида помещения. Работа по созданию ящика довольно простая, с ней справится и начинающий мастер.

Идея аккуратного хранения овощей в комнате

Нарежьте доски на части шириной 5 см и длиной 25 см каждая. Тщательно отшлифуйте поверхность каждой доски.

Идея аккуратного хранения овощей в комнате

Соедините 5 досок между собой с помощью шестой доски, расположенной перпендикулярно к ним ровно посередине. Для дополнительной фиксации используйте еще две доски меньшего размера.

Идея аккуратного хранения овощей в комнате

Скруглите верхний край детали. Тщательно отшлифуйте места срезов, и дверца будущего ящика будет готова.

Идея аккуратного хранения овощей в комнате

Используя более широкие рейки соберите боковые стенки ящика для овощей. Размер их может быть любым, по вашему желанию. Боковые стенки соедините между собой, сформировав переднюю и заднюю части ящика.

Идея аккуратного хранения овощей в комнате

В передней части ящика вырежьте деталь для дверцы.

Идея аккуратного хранения овощей в комнате

Соберите из досок нижнюю часть ящика и прикрутите к основанию колесики.

Идея аккуратного хранения овощей в комнате

Соберите крышку ящика необходимого размера. К крышке ящика прикрепите две доски для лучшей фиксации.



Идея аккуратного хранения овощей в комнате

Зафиксируйте крышку на дверных петлях.

Идея аккуратного хранения овощей в комнате

Поместите дверцу в подготовленное отверстие и наполните ящик овощами.

Идея аккуратного хранения овощей в комнате

Теперь, открыв дверцу, вы легко достанете необходимое количество овощей.

Идея аккуратного хранения овощей в комнате

Такой ящик отлично впишется в интерьер и станет незаменимой вещью в быту.
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