Идея аккуратного хранения овощей в комнате

Не спешите выкидывать деревянные доски и панели, оставшиеся от крупных проектов, ведь путем простой переделки их можно превратить в полезную вещицу для дома.

Используя ненужные материалы, можно легко смастерить вместительный и довольно симпатичный ящик для овощей, который не испортит внешнего вида помещения. Работа по созданию ящика довольно простая, с ней справится и начинающий мастер.







Нарежьте доски на части шириной 5 см и длиной 25 см каждая. Тщательно отшлифуйте поверхность каждой доски.







Соедините 5 досок между собой с помощью шестой доски, расположенной перпендикулярно к ним ровно посередине. Для дополнительной фиксации используйте еще две доски меньшего размера.







Скруглите верхний край детали. Тщательно отшлифуйте места срезов, и дверца будущего ящика будет готова.







Используя более широкие рейки соберите боковые стенки ящика для овощей. Размер их может быть любым, по вашему желанию. Боковые стенки соедините между собой, сформировав переднюю и заднюю части ящика.







В передней части ящика вырежьте деталь для дверцы.







Соберите из досок нижнюю часть ящика и прикрутите к основанию колесики.







Соберите крышку ящика необходимого размера. К крышке ящика прикрепите две доски для лучшей фиксации.

Зафиксируйте крышку на дверных петлях.Поместите дверцу в подготовленное отверстие и наполните ящик овощами.Теперь, открыв дверцу, вы легко достанете необходимое количество овощей.Такой ящик отлично впишется в интерьер и станет незаменимой вещью в быту.