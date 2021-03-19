В чём секрет автопортрета Рембрандта, который побил рекорд мировых аукционов

Рембрандт ван Рейн: автопортрет, 1628 год. \ Фото: aylishgiamei.blogspot.com.

Рембрандт - один из самых разносторонних художников XVII века

Автопортрет, 1629 год. \ Фото: pototschnik.com.

Автопортрет в восточном наряде, 1631 год. \ Фото: wikioo.org.

Рембрандт и Саския, 1635 год. \ Фото: yoi-art.at.webry.info.

В чём секрет картин Рембрандта

Портрет молодого человека с горжетом и беретом, 1639 год. \ Фото: feedback.nevsedoma.com.ua.

Автопортрет, 1642 год. \ Фото: yoi-art.at.webry.info.

Автопортрет в берет и с поднятым воротником, 1659 год. \ Фото: chillroom.co.za.

Ещё один автопортрет 1659 года. \ Фото: jbgravereaux.tumblr.com.

Новый мировой рекорд

Автопортрет за мольбертом. \ Фото: berfrois.com.

Автопортрет 1635-1636 гг. \ Фото: ja.wahooart.com.

Тот самый рекордсмен: Автопортрет Рембрандта, 1632 год. \ Фото: google.com.

Автопортрет в широкополой шляпе, 1632 год. \ Фото: robertmorritt.com.

Автопортрет с двумя кругами, 1665-1669 гг. \ Фото: proprofs.com.