Как отмыть ванну до состояния новенькой

Отмойте ванну до состояния новенькой! И для её чистки вам потребуется всего 2 компонента, которые уже есть у вас дома!







Налейте 100 мл столового белого уксуса 9 %. Нагрейте в микроволновке 30-40 секунд, чтобы он стал горячим (но не кипятком).







В уксус влейте 50 мл любого средства для мытья посуды.







Соедините два средства вместе. Можно перелить в бутылочку с пульверизатором. Нанесите средство на ванну, оставьте на 10-15 минут, потом немного потрите щёткой/губкой и просто смойте душем.







Идеально чистая ванная с помощью простых и доступных чистящих компонентов!







Подробнее о том, как отмыть ванну, смотрите в видео ниже:



