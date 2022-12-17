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Как отмыть ванну до состояния новенькой

Отмойте ванну до состояния новенькой! И для её чистки вам потребуется всего 2 компонента, которые уже есть у вас дома!

Как отмыть ванну до состояния новенькой

Налейте 100 мл столового белого уксуса 9 %. Нагрейте в микроволновке 30-40 секунд, чтобы он стал горячим (но не кипятком).

Как отмыть ванну до состояния новенькой

В уксус влейте 50 мл любого средства для мытья посуды.

Как отмыть ванну до состояния новенькой

Соедините два средства вместе. Можно перелить в бутылочку с пульверизатором. Нанесите средство на ванну, оставьте на 10-15 минут, потом немного потрите щёткой/губкой и просто смойте душем.

Как отмыть ванну до состояния новенькой

Идеально чистая ванная с помощью простых и доступных чистящих компонентов!

Как отмыть ванну до состояния новенькой

Подробнее о том, как отмыть ванну, смотрите в видео ниже:


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