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Как легко избавить редис от горечи!

Как легко избавить редис от горечи!

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Сейчас самое время активного появления в нашем рационе такого интересного ингредиента как редиска. Это невероятно полезный и своеобразный продукт, который давно полюбился в нашей стране. Но как же быть с характерной редису горечью, которая своим вкусом может испортить всякое желание употреблять этот продукт? А о том, что бы накормить таким "полезным растением" ребёнка даже и речи нет? Выход есть! 
 
 
Свежий редис появляется на рынке раньше других овощей нового урожая, что не может не соблазнить скорее попробовать что то свеженькое и вкусненькое. Ведь этот сочный и полезный корнеплод богат витаминами, а также многими минералами – магнием, железом, цинком, кальцием и калием. Но как же быть, если купленная вами редиска оказалась со зловещим горьковатым привкусом? 
 
 1. Редис необходимо промыть и нарезать тонкими слайсами ножом. 
 
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 После чего поместить в глубокую тарелку либо чашу. 
 
 2. Далее следует добавить в него немного соли и обильно полить соком лимона (В зависимости от количества редиски может понадобиться разное количество лимонного сока). 
 
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 3. Следует хорошо перемешать эту смесь ложкой и дать постоять ей 10 минут (15).
 
 4. Такие слайсы можно использовать в салатах, в качестве гарнира, либо просто добавлять в состав любимых блюд!

 

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