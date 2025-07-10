Полезные лайфхаки для современных технологий

Современный мир полон потрясающих инноваций, и это прекрасно. Но у этого есть и обратная стороны: «в нагрузку» к совершенно новым технологиям идут столь же новые, никогда прежде не виданные неприятности. Читатели ресурса cracked.com поделились с редакцией остроумными лайфхаками, которые помогают им справляться с некоторыми раздражителями, окружающими всех нас в повседневной жизни.

1. Если вы решили приготовить какое-то блюдо по рецепту из интернета, полезно сначала сделать скриншоты всех нужных фрагментов. Тогда вам не придется продираться сквозь подробности героической биографии блогера или чертыхаться, прокручивая рекламные заставки, пока ваше блюдо подгорает на плите . 2. Открыли ссылку в сети, которая ведет в никуда? «Извините, эта страница не существует. Мы недавно обновили наш вебсайт и это, возможно, старый URL. Мы рекомендуем вам пройти на домашнюю страницу, чтобы найти то, что вы ищете», – гласит дисклеймер. Иногда это ужасно раздражает! Зайдите на сайт ahchive.org и введите URL. Тогда вы сможете увидеть, как эта страница выглядела раньше. 3. Любите слушать музыкальные новинки, деля наушники с лучшей подругой? И при этом вас обеих слегка огорчает, что каждая слышит лишь половину инструментов? В настройках телефона переключитесь с режима Audio на режим Mono. Теперь в каждом наушнике будет слышно одно и то же. 4. В попкорне слишком много непрожаренных твердых зерен? Без паники, проблема решается очень просто! Положите их в керамическую или пластмассовую миску с крышкой и приготовьте в микроволновке. 5. Вам не нравится, когда приходится регистрироваться, чтобы посмотреть запрещенное видео в YouTube?Есть целых два способа справиться с этой проблемой. Можно добавить «nsfw» перед словом «youtube», или «repeat» после «youtube» в адресе ресурса. 6. Вы каждый раз звереете, когда приходится заново прокручивать историю в браузере, если случайно закрыли нужную вкладку? Тогда вас можно поздравить: одной проблемой в жизни стало меньше. Просто нажмите комбинацию клавиш command+shift+t (для Mac) или control+shift+t (для Windows PC) и вы мгновенно вернете нужную страницу назад. Более того, при необходимости вы можете повторно открыть любое количество вкладок, даже если вы закрыли и затем снова открыли окно браузера. 7. Просматриваете материалы в интернете на своем ноутбуке и хотите мгновенно увеличить какую-то картинку? Просто стукните слегка дважды по сенсорной панели двумя пальцами и указанная вами часть изображения приблизится. 8. Нанесите несколько капель суперклея на одну из поверхностей USB-флэшки и дайте ему затвердеть. Теперь вы всегда будете знать, какой стороной вставлять ее в порт. 9. Если у вас вышли из строя наушники, к которым в комплекте шли цветные наконечники, вы можете одеть один из этих наконечников на новые наушники, чтобы всегда видеть, который из них левый, а который правый. Не волнуйтесь, все получится – подавляющее большинство наушников одного размера. 10. Сталкиваетесь с проблемами, когда заходите в Facebook на своем смартфоне? Просто встряхните его! Оказывается, мобильное приложение Facebook имеет такую функцию: вы можете сообщить о проблемах или о неприемлемом контенте с помощью встряхивания телефона. 11. Сомневаетесь, стоит ли использовать кредитную карту для оплаты пробных демоверсий мобильных приложений? Правильно делаете! В подобных случаях лучше использовать подарочную дебетовую карту, или карту экспресс-оплаты. 12. Надоело каждый раз распутывать провода наушников, которые к тому же от этого быстро выходят из строя? Обыкновенный «краб», зажим для волос, который почти ничего не стоит и бывает самых разных цветов, решает проблему весьма эффективно. 13. Переключите свой телефон в авиарежим, если не хотите «взрываться» каждый раз, когда во время увлекательной игры на экране выскакивает рекламная заставка. 14. Просматривая видео на YouTube на своем телефоне, постучите дважды по левой стороне экрана, чтобы отмотать запись на 10 секунд назад, или по правой, чтобы переместиться на 10 секунд вперед. 15. У вас важная презентация, а вы впопыхах забыли взять с собой лазерную указку? Не стоит паниковать, с кем не бывает! Просто откройте свою Power Point презентацию в режиме Slide Show, а затем нажмите и удерживайте клавишу Control. Ваша мышка превратится в лазерную указку. 16. Перейдите в режим Incognito mode в приложении YouTube, если хотите посмотреть видеоролик, но не желаете, чтобы потом программа рекомендовала вам другие подобные сюжеты. 17. Вентилятор вашего ноутбука постоянно работает, когда в окне браузера открыто 40 вкладок? Поставьте его на две металлические ложки. Тогда воздух будет свободно выходить, и процессор быстро охладится до нормальной температуры. 18. Перед сном установите яркость экрана своего телефона на максимум. Яркий свет поможет вам быстрее проснуться, когда вы попытаетесь, как обычно, снова уснуть после звонка будильника.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями!