Все «прелести» материнства: Молодая мама нарисовала иронично-правдивые иллюстрации о своей жизни

Художница Мария Горбунова - мама двоих детей, которая нарисовала свои будни.
«Ха, да это же про меня!», - фраза, которую можно услышать в тот самый момент, когда, листая ленту в социальной сети, невольно натыкаешься взглядом на иллюстрации Марии Горбуновой (больше известной под ником mary_chemi), которая в своих шуточно-правдивых работах показывает все «прелести» материнства.
На страже тишины. Автор: mary_chemi.
«Вы смотрите на мои картинки, и вам, наверное, кажется, что мои дети постоянно орут? Так вот, вам не кажется... Естественно, ночной дозор несёт мама. Ведь она ̶выспится днём, на выходных или через 10 лет. Да, девочки?», - пишет Мария у себя в Instagram.
Ванные процедуры. Автор: mary_chemi.
«Сумасшедшее количество энергии моих детей перед ночным сном я убиваю посредством 40-минутного заплыва».
Под подозрением. Автор: mary_chemi.
«Разбитая тарелка, лужица, разорванный пакет — преступления, в расследовании которых мне каждый день приходится принимать участие. Подозреваемых всегда трое».
Капризульки. Автор: mary_chemi.
«Какие бы книжки по воспитанию я ни читала, какие бы методики ни приводила в действие, результат всегда один: слёзы, мольбы и громкие крики. И даже если мы просто проходим мимо магазина, может начаться вот такая истерика».
Пауза. Автор: mary_chemi.
«Вопрос к мамам. Сколько минут максимум вы можете спокойно провести за закрытой дверью? (Мой рекорд — 3)».
Когда просишь мужа одеть детей. Автор: mary_chemi.
«- Здравствуйте! В эфире «Модный приговор» и я, его бессменный ведущий, отец семейства Сергей Горбунов.
— Серёжа, я же просила нормально их одеть.
— Да нормально я их одел, чо ты начинаешь?»
В самолёте. Автор: mary_chemi.
«Знакомые рассказывают, как их спокойные малышарики тихо проспали весь полёт, наши же практически не спали. Вообще довольно сложно научиться флегматично воспринимать недовольные цыканья и уделанную кашей-соком-смесью одежду, но у меня получается».
Сухо и комфортно. Автор: mary_chemi.
«Теперь, когда у меня двое детей, я могу с уверенностью сказать, что ребёнку абсолютно всё равно, во что он одет, главное, чтобы было сухо».
Ваш заказ. Автор: mary_chemi.
«На время чемпионата мира 2018 моя кухня стала пабом. Конечно, я уже знаю своих посетителей в лицо и точно могу сказать, что каждый из них закажет. Вот этот красавчик в красной майке всегда просит налить бланш, и я абсолютно уверена, что он никогда не откажется от пельменей. Рыжеволосая дама предпочитает коктейль «Пина колада 0 alcohol», также не пренебрегает закусить пельмешками, но чаще просит вафельку или кукурузные палочки. А вон тот завсегдатай справа вообще никогда не закусывает, на ногах еле держится, опустошает бутылку за бутылкой, заливая пожар в своей луженой глотке, и засыпает ещё до начала матча. Что тут скажешь, чуваку каждый день вставать в 5 утра, да и ночные смены никто не отменял».
За работой. Автор: mary_chemi.
«Вообще у меня в голове много картинок из жизни, которые можно перенести на бумагу. Но вот только стоит ли себя так дискредитировать? Я, кстати, уже 2 раза закрашивала рисунки на обоях белой краской. Скажите, пожалуйста, что я не одна такая горемать, и я нарисую что-нибудь ещё».
«5 минут тишины, или когда забыл закрыть дверь в туалет».
А так художница и её малыши выглядят в жизни.
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