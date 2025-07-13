Загадка советских автобусов: почему их красили именно в жёлтый цвет

Те люди, которые жили в советское время прекрасно помнят общественный транспорт. Конечно же в стране были и трамваи, и троллейбусы, но лучше всего запомнились именно автобусы. Ведь они являлись самым распространенным видом транспорта, который помогал советским гражданам добираться до работы или учебы.. Люди могли позволить себе ездить на нём даже при небольшом доходе.
Изначально власть не задумывалась о том, какого цвета должны быть автобусы / Фото: avtotema.mediasalt.ru
Как только закончилась Вторая Мировая война, на улицах городов первыми появились именно автобусы. Дело в том, что это являлось самым лёгким способом вновь наладить транспортное сообщение, нежели запускать другие виды транспорта. Конечно же, изначально автобусов было не очень много, и добраться до работы было достаточно проблематично. Когда транспорт проходил определенный отрезок маршрута, людей в салоне набивалось все больше и больше.
Многие были вынуждены находиться в таких условиях, ведь по-другому добраться до определенного места было просто невозможно. Когда же автобус останавливался на последующих остановках, люди кое-как пролезали в салон, а те, кому этого не удавалось сделать, висели на подножках. Именно в этот период власть не думала о том, какого цвета должен быть автобус. Их главной задачей являлось расширение общественного транспорта, чтобы люди могли свободно передвигаться по городскому массиву.
Так выглядел салон автобуса
Но со временем всё изменилось. Теперь жизнь начала налаживаться и идти своим чередом. На улицах многих городов появились и другие виды общественного транспорта. И правительству нужно было подумать о том, какого цвета будут те или иные виды транспорта. Например, пассажирский автобус красили в жёлтый цвет, троллейбусы — в синий, а трамваи — в красный. Но на самом деле, эти цвета были выбраны не случайно.
История окрашивания междугородных автобусов в жёлтый оттенок, основанный на пигменте «охра», началась в далеком прошлом. При этом для получения жёлтого цвета использовался гидрат окиси железа, содержащийся в ее составе. Это вещество было основано на основе природных компонентов, которое было использовано в качестве красителя на протяжении многих лет.
Советская милиция / Фото: shnyagi.net
Охру выбрали для окрашивания транспортных средств, так как она имеет ряд преимуществ. Она хорошо сохраняет свою цветовую стабильность и не подвержена выцветанию под воздействием солнечных лучей. Кроме того, охра не сильно реагирует на воздействие химических веществ, что делает ее долговечным и устойчивым к различным воздействиям. А в самой природе охра представлена в трёх основных оттенках: светло-жёлтый, тёмно-жёлтый и коричнево-жёлтый. Именно эти оттенки были выбраны для окрашивания автобусов.
Выбор жёлтого цвета для окрашивания автобусов имеет несколько объяснений. Во-первых, желтый является весьма заметным цветом в любые погодные условия. Его можно было с лёгкостью увидеть как в летний период, когда светит яркое солнце, так и в зимний, когда на улице идёт метель. В потоке машин данный цвет выбивался из основной серой массы, что было очень удобным для пассажиров. Во-вторых, такой цвет не сильно отвлекал водителей других транспортных средств, а также не забирал их основное внимание с дороги.
В автобусы набивалось огромное количество граждан
Ну и стоит отметить тот факт, что эта природная краска была достаточно дешёвой, что значительно экономило бюджет страны. К тому же, обновлять такую краску нужно было не так часто. Ведь как было сказано выше, жёлтая краска не подвергалась разрушению от воздействия солнечных лучей или других природных явлений.
Жёлтый цвет также активно используется на дороге / Фото: news.re19.ru
Оказывается, что окрашивание пассажирского транспорта имеет свои интересные параллели. Причем не только в Советском Союзе, но и в других странах. Например, в Соединенных Штатах школьные автобусы остаются этого же оттенка. Причём это стало их характеристической особенностью. Этот яркий оттенок делает школьный транспорт более видимыми и помогает обеспечивать максимальную безопасность всех тех, кто им пользуется. Жёлтые такси также являются одним из символов Нью-Йорка, подчёркивая его уникальность и яркость.Также стоит отметить, что даже милицейские автомобили в советский период были окрашены в этот цвет.
Общественный транспорт нужен был для того, чтобы добраться до работы или учёбы
В современности, многие такси по всему миру сохраняют классическую жёлтую расцветку, которая обозначает доступность и удобство для пассажиров. Кроме того, желтый цвет использовался и продолжает использоваться в различных дорожных системах, позволяя выделиться и привлечь внимание автомобилистов.
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