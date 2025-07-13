Загадка советских автобусов: почему их красили именно в жёлтый цвет

Изначально власть не задумывалась о том, какого цвета должны быть автобусы / Фото: avtotema.mediasalt.ru

Так выглядел салон автобуса

Советская милиция / Фото: shnyagi.net

В автобусы набивалось огромное количество граждан

Жёлтый цвет также активно используется на дороге / Фото: news.re19.ru

Общественный транспорт нужен был для того, чтобы добраться до работы или учёбы