Ватты или люмены: на какой показатель нужно смотреть при выборе лампочек

«Нужно посмотреть, сколько ватт в этой», - именно такой вопрос проносится в голове большинства из нас, когда дело доходит до очередного похода в магазин для выбора новой лампочки на место перегоревшей. В народном сознании крепко утвердилось убеждение о том, что показатель ватт на прямую свидетельствует о яркости лампочки. Так ли это на самом деле, и на какой параметр нужно смотреть при выборе электрооборудования на самом деле?
На самом деле смотреть нужно на люмены. |Фото: strojka-gid.ru.
Лапочка является преобразователем электрической энергии в световой поток. Последний изменяется в люменах. Многие ошибочно полагают, что сила светового потока исключительно и полностью зависит от мощности постоянного тока, которая как раз и измеряется в ваттах. На самом деле это не так. Например, лампа накаливания 60 Вт имеет мощность светового потока в 730 lm, а галогенная лампа 58 Вт может иметь мощность светового потока в 5200 lm. Таким образом светоотдача лампы в первую очередь зависит от технологии: накаливания, галоген, светодиод и т.п.
Сила не в ваттах, брат. |Фото: photosgrams.com.
По этой причине при выборе лампочек для дома следует в первую очередь обращать свое внимание вовсе не на ватты, а на люмены. Ватты в данном случае интересуют нас исключительно, как вспомогательная величина, которая в том числе позволяет оценить экономичность (или наоборот прожорливость) конкретной лампочки. В большинстве случаев можно смело вкручивать любую. Однако, каждому из нас, конечно же, хочется платить за коммунальные услуги как можно меньше и при этом иметь достойное освещение всего помещения.
Лучше всего брать не прожорливые лампы. |Фото: april.kg.
В конечном итоге выбор определяется задачей, для которой будет использоваться лампочка. Если нужно осветить какое-то важное место, например, где ребенок будет делать уроки, то следует брать более яркую лампочку с высоким показателем люмен, даже если при этом придется взять деталь с высоким показателем ватт. В то же время для освещения большинства других помещений вполне будет достаточно экономичных ламп на 400 lm и 5 Вт. Таким образом, определяющим параметром при выборе является все-таки люмен.
Ватты интересовать должны меньше. ¦Фото: netnoo.com.
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