Стильный дом-офис на колесах для современных кочевников

Стильный дом-офис Quatro на колесах для современных кочевников от американской компании Land Ark RV builder.

Планировка крошечного дома на колесах, в котором есть все необходимое для путешествия и жизни 3 человек (модель Quatro).

Фирменный черный сайдинг украшает фасад и этого мобильного дома (модель Quatro). | Фото: newatlas.com.

Зона гостиной, где можно отдохнуть, пообщаться, покушать и поработать (модель Quatro). | Фото: newatlas.com.

Если путешествует 3 человека или нагрянул гость, то гостиная легко превращается в спальню (модель Quatro). | Фото: autoevolution.com.

В гостиной предусмотрено несколько систем хранения и полок (модель Quatro).

В кухне есть все необходимое для кулинарных экспериментов (модель Quatro). | Фото: autoevolution.com.

В мини-апартаментах на колесах имеется благоустроенная душевая и туалет (модель Quatro).

Раковина с большим зеркалом находится напротив душевой с санузлом (модель Quatro). | Фото: landarkrv.com.

В дальнем конце автодома предусмотрена спальня (модель Quatro). | Фото: autoevolution.com.

Если спрятать кровать в шкаф, то сразу появляется много свободного места для занятий йогой или любым другим делом (модель Quatro).