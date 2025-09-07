Стильный дом-офис на колесах для современных кочевников

Американская компания Land Ark из Колорадо представила новую модель крошечного дома на колесах под названием Quatro. Точнее сказать они усовершенствовали недавнюю версию одного из самых миниатюрных караванов, которые они создавали ранее. Теперь те, кто предпочитает вести кочевой образ жизни и не желает отказывать себе в комфорте, при этом работает на удаленке, может смело отправляться в путь, ведь в новом домике появилось много интересных и полезных функций.
Стильный дом-офис Quatro на колесах для современных кочевников от американской компании Land Ark RV builder.
Американская компания по производству мобильных домов Land Ark RV builder, базирующаяся в Колорадо (США) в очередной раз представила новую модель мини-апартаментов, которые можно взять с собой в дорогу. Последняя версия миниатюрного дома под названием Quatro является самой крошечной из всех ранее представленных моделей, тем не менее, ни в чем не уступает своим собратьям.
Планировка крошечного дома на колесах, в котором есть все необходимое для путешествия и жизни 3 человек (модель Quatro).
Интересный факт:Крошечный дом на колесах Quatro создан на базе двухосного прицепа при стандартной ширине 2,4 м длина его не превышает 7,3 метра). Если сравнивать его с последними разработками, получившими названия Draper и Drake, то они имели длину 9,1 и 11,1 м соответственно. Хотя такие параметры не предел для североамериканских караванов, некоторые превышают 12 м при ширине до 3,2 м, что позволяло значительно увеличить полезную площадь. При этом создать дополнительные проблемы автомобилистам, ведь на буксировку таких автодомов требуется получение дополнительных разрешений, а в некоторых странах еще и иметь сопровождение.
Фирменный черный сайдинг украшает фасад и этого мобильного дома (модель Quatro). | Фото: newatlas.com.
Компания Land Ark RV builder позаботилась о том, чтобы современные кочевники могли путешествовать круглый год и в любой климатической зоне. Фасад домика обшит черным гофрированным металлическим сайдингом, который не продувается, не промокает и не требует дополнительных внедрений или технического обслуживания. Пять больших окон сделаны из двойного закаленного стекла с энергосберегающими функциями. Деревянный каркас дома (пол, стены и крыша) был утеплен как природными материалами, как и дополнительным слоем жесткой изоляции. Крыша выполнена из особо прочного металла, который выдерживает значительную нагрузку от снежного покрова, если путешествующие решат пожить на горнолыжном курорте.
Зона гостиной, где можно отдохнуть, пообщаться, покушать и поработать (модель Quatro). | Фото: newatlas.com.
Если путешествует 3 человека или нагрянул гость, то гостиная легко превращается в спальню (модель Quatro). | Фото: autoevolution.com.
Как стало известно редакции Novate.ru, уменьшение площади никак не повлияло на функциональность дома и стиль его оформления. Ставший уже фирменный черный цвет, большие окна, двухстворчатые стеклянные двери и асимметричная форма крыша – все это присутствует и в Quatro. А вот с организацией внутреннего пространства разработчикам пришлось изрядно потрудиться, чтобы все необходимые зоны могли порадовать путешествующих. Для оптимизации имеющейся площади использовалась трансформирующаяся многофункциональная мебель, которая помогла обустроить вполне комфортное жилище даже несмотря на то, что в этой модели нет высокой крыши и лофтового пространства.
В гостиной предусмотрено несколько систем хранения и полок (модель Quatro).
Если говорить о планировке мини-апартаментов, то прямо с порога любители кочевого образа жизни попадают в гостиную-столовую и кухню. Небольшой уголок, выделенный под обустройство гостиной, прекрасно продуман. Два небольших мягких кресла, расположенных друг напротив друга со столом посередине можно использовать в качестве зоны отдыха, столовой или кабинета, если разложить стол, то можно работать за компьютером. Место под креслами используется в качестве систем хранения, также имеется встроенное хранилище у изголовья с местом для мини-лампы и крепление для телевизора. На вертикальных плоскостях имеются еще 3 больших встроенных отсека, где можно спрятать вещи или спортивное снаряжение. Если возникнет необходимость, стол можно убрать, а кресла превратить в односпальную кровать.
В кухне есть все необходимое для кулинарных экспериментов (модель Quatro). | Фото: autoevolution.com.
В зоне кухни имеется все необходимое для приготовления домашней еды: двухкомфорочная пропановая плита; конвекционная микроволновая печь; холодильник с небольшим морозильником; мойка с краном и проточной водой (имеется и горячая); небольшая рабочая поверхность; тумба, изготовленная на заказ, чтобы можно было разместить как можно больше предметов и продуктов; несколько небольших полочек в нишах; шкаф, выступающий в роли кладовой и, конечно же, посудомоечная машина (фишка компании).
В мини-апартаментах на колесах имеется благоустроенная душевая и туалет (модель Quatro).
Раковина с большим зеркалом находится напротив душевой с санузлом (модель Quatro). | Фото: landarkrv.com.
Ванная комната разделена две секции по обе стороны прохода в спальню. С одной стороны поместились: полноценная душевая кабина, облицованная деревом; биотуалет; парочка встроенных шкафчиков для моющих средств и банных принадлежностей; вешалки для полотенец; крючки для халатов и держатель туалетной бумаги. Напротив установлена раковина с большим зеркалом и аптечкой, встроенный вещевой шкаф, часть пространства оказалась занятой холодильником и вместительной системой хранения.
В дальнем конце автодома предусмотрена спальня (модель Quatro). | Фото: autoevolution.com.
В это сложно поверить, но в таком крошечном объеме удалось выделить место под изолированную спальню с полноценной двуспальной кроватью. Изюминкой этого пространства является возможность спрятать кровать в шкаф и освободить полностью комнату для игровой/занятий йогой, например, или использовать в качестве музыкальной студии и даже мастерской. В шкафу, где находится кровать, предусмотрено несколько полок для хранения, так что смело можно отправляться и в длительное путешествие, требующее взять с собой сезонную одежду и достаточно провианта.
Если спрятать кровать в шкаф, то сразу появляется много свободного места для занятий йогой или любым другим делом (модель Quatro).
Для того чтобы кочевники могли вести привычный образ жизни в мобильном доме имеются: освещение, вентиляция, отопление, аэрация (для борьбы с сыростью), водонагреватель, два баллона с газом-пропаном, инженерные коммуникации подведены в хранилище для двух резервуаров для питьевой воды и стоков. В базовой комплектации предусмотрены система отопления и переменного тока в стиле RV и располагаются они на крыше. По желанию владельца эту систему могут заменить на солнечные панели и соответствующее оборудование.
