8 способов, как сохранить свежесть овощам и фруктам

Несколько полезных советов могут значительно облегчить работу на кухне.
Иногда на кухне случаются неприятные случайности, которые могут испортить блюдо или настроение. Например, вялые листья салата неприглядно смотрятся в салате, огурцы горчат, а в клубнике прячутся вредители. Решить все эти и еще некоторые проблемы помогут простые, но эффективные лайфхаки от Novate.
1. Избавление от микробов и токсинов
Даже качественные фрукты, овощи и ягоды могут содержать токсины и микробы. Для их очищения принято перед употреблением в пищу мыть водой из-под крана. Однако более эффективный способ — это ненадолго замочить ягоды или фрукты в соленой воде. Достаточно подержать их там в течение 15 минут и есть их станет безопасно. А еще этот метод отлично спасает от жучков или других мелких вредителей, которые могут прятаться в еде.
2. Улучшение вкуса огурцов
Огурцы — это очень вкусная добавка к салату или же основной участник овощной нарезки. Не особо сложно выбрать красивые и свежие огурцы, но даже они могут испортить блюдо или обед тем, что будут горчить. Однако зная особый секрет, можно с легкостью исправить горькие плоды и сделать их вкуснее. Для этого огурец нужно разрезать на две части по горизонтали и потереть пока обильно не выступит сок. Потом этот сок нужно смыть и с ним горечь уйдет.
3. Возвращение свежести салату
Вялые листья салата очень легко привести в красивый свежий вид.холодной воде. Визуально будет видно, как листья напитываются водой и становятся более упругими и сочными.
4. Вегетарианская паста
Из кабачка или тыквы можно сделать очень красивую и аппетитную лапшу. Для этого необходимо очистить внутреннюю часть кабачка или тыквы, разрезать овощ на кольца и запечь их в духовке. Температура должна быть максимальная, время приготовления — около часа, смотреть по готовности. После этого нужно вилкой наматывать отрывающиеся волокна внутри овоща. Можно есть просто так или с соусом.
5. Свежие и сочные помидоры
Для того чтобы помидоры сохранились подольше, стоит попробовать простое, но эффективное средство. Нужно заклеить скотчем зеленую часть помидоров, бывшее место крепления ветки. Это поможет сохранить влагу, а значит, плоды будут более долгое время упругими и сочными.
6. Безопасный арбуз
На поверхности кожуры арбуза живут особые бактерии, с которыми не справляется обычная вода. Поэтому, чтобы сделать еду безопасной, прежде чем отрезать кусочки, нужно тщательно помыть арбуз с помощью моющего средства. После этого плод несколько раз хорошенько промывается проточной водой, а потом разрезается.
7. Вакуум для заморозки и хранения
Чтобы хранить продукты в холодильной или морозильной камере, обычно требуется много места. Сэкономить полезную площадь и сделать хранение более продолжительным поможет вакуум. Подготовить все для создания вакуума достаточно просто: нужно взять фен, приложить к нему верхнюю часть обрезанной бутылки, а в горлышко вставляется пластиковая трубочка. Чтобы трубочка хорошо держалась, можно сделать в крышке отверстие соответствующего диаметра, либо закрыть чем-либо другим. Трубочка вставляется в пакет с овощами, ягодами, зеленью или кусочками фруктов, а потом включается фен и он вытягивает весь воздух из пакета, создавая вакуум.
Полезный совет: Таким образом очень удобно подготавливать продукты для заморозки. Они занимают намного меньше места и дольше сохраняются.
8. Борьба с пестицидами
Чтобы убедиться в том, что в пищу употребляется полезная и качественная еда, ее нужно тщательно обрабатывать. Избавиться от пестицидов в зелени, нужно ненадолго замочить ее в воде, смешанной с пищевой содой. Простое решение для безопасности здоровья.
