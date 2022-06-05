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«Капризная» акварель: атмосферные картины румынского художника


Акварельный пейзаж. Автор: Corneliu Dragan-Targoviste.

Акварельный пейзаж. Автор: Corneliu Dragan-Targoviste.

 

Корнелиу Драган-Тырговиште (Corneliu Dragan-Targoviste) – современный румынский художник-акварелист, который, не побоявшись перемен в жизни, решил уйти со скучной работы и полностью посвятить себя творчеству. В свои 30 с небольшим, он создаёт поистине атмосферные пейзажи, глядя на которые, испытываешь чувство спокойствия и умиротворения.

Одинокий дом. Автор: Corneliu Dragan-Targoviste.

Одинокий дом. Автор: Corneliu Dragan-Targoviste.

 
Лодки. Автор: Corneliu Dragan-Targoviste.

Лодки. Автор: Corneliu Dragan-Targoviste.

 
Городской пейзаж. Автор: Corneliu Dragan-Targoviste.

Городской пейзаж. Автор: Corneliu Dragan-Targoviste.

 
Пристань. Автор: Corneliu Dragan-Targoviste.

Пристань. Автор: Corneliu Dragan-Targoviste.

 
На улицах после дождя. Автор: Corneliu Dragan-Targoviste.

На улицах после дождя. Автор: Corneliu Dragan-Targoviste.

 
Первый снег. Автор: Corneliu Dragan-Targoviste.

Первый снег. Автор: Corneliu Dragan-Targoviste.

 

Несмотря на то, что акварель чаще всего называют одной из самых непослушных и непредсказуемых красок требующих от художника максимальной внимательности и точности, тем не менее, тому, кому удалось её «покорить» и «приручить» знает секрет создания поистине прекрасных работ, глядя на которые задаёшься одним единственным вопросом: «Кому мастер продал душу, чтобы так писать?» И совсем неудивительно, что Корнелиу отдал своё предпочтение именно акварельной живописи, ведь есть в ней что-то особенное и магическое, что-то такое, что с первых минут приковывая внимание, вызывает самые смешенные чувства и эмоции.
В его неброских, но таких душевных работах оживают по-настоящему тихие, спокойные и отчасти грустные пейзажи, на которые можно смотреть часами, придаваясь мыслям, размышлениям и воспоминаниям…
Лето в деревне. Автор: Corneliu Dragan-Targoviste.

Лето в деревне. Автор: Corneliu Dragan-Targoviste.

 
Моряки. Автор: Corneliu Dragan-Targoviste.

Моряки. Автор: Corneliu Dragan-Targoviste.

 
Корнелиу Драган-Тырговиште за работой.

Корнелиу Драган-Тырговиште за работой.

 
Городская рапсодия. Автор: Corneliu Dragan-Targoviste.

Городская рапсодия. Автор: Corneliu Dragan-Targoviste.

 
Атмосферные работы Corneliu Dragan-Targoviste.

Атмосферные работы Corneliu Dragan-Targoviste.

 
Ностальгия. Автор: Corneliu Dragan-Targoviste.

Ностальгия. Автор: Corneliu Dragan-Targoviste.

 
Меланхолия. Автор: Corneliu Dragan-Targoviste.

Меланхолия. Автор: Corneliu Dragan-Targoviste.

 
Городское дыхание. Автор: Corneliu Dragan-Targoviste.

Городское дыхание. Автор: Corneliu Dragan-Targoviste.

 

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«Капризная» акварель: атмосферные картины румынского художника

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«Капризная» акварель: атмосферные картины румынского художникаПодписаться на мой Instagram
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