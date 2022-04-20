История советской золушки: как сложилась судьба манекенщицы Милы Романовской за рубежом

Мила Романовская на советской выставке в Лондоне рядом с макетом космического корабля *Восход*, 1968 | Фото: modagid.ru

Одна из первых советских манекенщиц, продолживших карьеру в эмиграции | Фото: biggest.su

Мила Романовская | Фото: goodhouse.ru

Советская манекенщица Мила Романовская | Фото: fb.ru

Мила Романовская в знаменитом платье *Россия* | Фото: fb.ru

Одна из первых советских манекенщиц, продолживших карьеру в эмиграции | Фото: fb.ru

Советская манекенщица Мила Романовская | Фото: fb.ru

Одна из первых советских манекенщиц, продолживших карьеру в эмиграции | Фото: modagid.ru

Советская манекенщица Мила Романовская | Фото: modagid.ru