Почему желтеют листья у помидоров в теплице и открытом грунте

Рассказываем, что делать, если желтеют и сохнут листья у помидоров, и в чем кроется причина нездоровья растений.

Почему на листьях томатов образуются желтые пятна? Имеет ли значение, на каких листьях – верхних или нижних – они образуются? Чем обработать помидоры, если листья начали желтеть?

Обо всем этом читайте в нашей статье.

Почему желтеют листья у помидоров в теплице и парнике

Если вы заметили, что нижние листья ваших томатов начали желтеть и вянуть, причина кроется в одной из следующих проблем.

1. Вы не соблюдаете режим полива. Как чрезмерное, так и недостаточное увлажнение одинаково опасны для томатов. Когда почва подсохнет, поливайте помидоры умеренно. При восстановлении оптимального режима орошения грядок и регулярном рыхлении почвы растения быстро придут в себя.

2. Помидоры болеют. Листья томатов желтеют при поражении фузариозным увяданием или другими болезнями. Чтобы спасти урожай, нужно вовремя распознать болезнь и начать с ней бороться.

3. Растению не хватает микроэлементов и минералов. Возможно, ваши помидоры всего-навсего нуждаются в подкормке. В период созревания плодов растениям необходимы комплексные азотные удобрения.

Можно также обработать помидоры народными средствами. Например, раствором листьев и корней окопника аптечного.

Настой листьев окопника (1 кг на 10 л воды, настаивать 4-5 дней) смешать с небольшим количеством отвара корней окопника. Получившийся концентрат разбавляют водой в пропорции 1:3 и опрыскивают либо поливают им кусты томатов. На каждые 2-3 метра посадок расходуется ведро раствора.

4. У томатов повреждена корневая система. Проблема может скрываться как в том, что корни растений объедают вредители, так и в том, что вы нечаянно повредили корни при пересадке рассады в грунт или рыхлении.

Если дело в механическом повреждении, пожелтение листьев связано с тем, что растение бросает все силы на формирование новых придаточных корней. Как только корневая система восстановится, листья снова обретут здоровую зеленую окраску.

Если же корни повреждены вредителями, необходимо немедленно объявлять непрошеным гостям "войну".

5. Слишком высокая влажность в теплице. Оптимальный уровень влажности в теплице или парнике для томатов – 60-70%. Если воздух слишком влажный, листья могут начать желтеть и гнить. Особенно, если температура в парнике опустилась ниже рекомендуемой.

Из-за чего желтеют листья у помидоров в открытом грунте

В основном желтые пятна на листьях помидор, выращиваемых в открытом грунте, появляются по тем же причинам, что и при выращивании под укрытием. Однако есть и свои нюансы.

1. Низкая температура воздуха. Эта проблема практически неведома тепличным томатам, а вот "уличные" помидоры во время похолодания могут получить переохлаждение, результат которого – пожелтение листьев.

2. Поражение болезнями и вредителями. Фузариоз, а также другие болезни помидоров могут приводить к пожелтению листьев растения. Кроме того, эта проблема может свидетельствовать о том, что корни растения поражены вредителями.

3. Недостаток полива. Если на улице выдалась жаркая, засушливая погода, и томаты недополучали необходимое количество влаги, их листья начинают желтеть.

4. Переизбыток влаги. Чрезмерный полив также опасен и грозит появлением желтых пятен на листьях помидор.

5. Дефицит элементов и минералов в почве. Недостаток питательных веществ, в особенности азота и калия, также может являться причиной пожелтения. Чтобы вернуть зеленый цвет листьям помидоров, необходимо подкормить их комплексным удобрением.

6. Повреждение корней. Если вы надломали корни рассады томатов при посадке либо повредили их при прополке или рыхлении, листья ненадолго могут пожелтеть. Как только на растении образуются новые корешки, зеленый цвет вернется.

Почему желтеют и сохнут листья у рассады помидоров

Пожелтение листьев рассады томата чаще всего бывает связано с ошибками в уходе либо неправильными условиями выращивания.

Пожелтение листьев рассады – чаще всего результат переохлаждения и неправильного полива

1. Маленький контейнер. Стесненные условия не позволяют корневой системе сеянцев нормально развиваться. А это значит, что листочки будут непременно желтеть и увядать.

2. Избыточный или недостаточный полив. Чтобы рассада не засохла и не загнила, поливайте ее умеренно.

3. Переохлаждение. Поддерживайте оптимальную для развития рассады помидоров температуру – 18-22°C.

4. Недостаток азота. Для хорошего роста рассаде необходимо достаточное количество азота в почве. Если вы соблюдаете все рекомендуемые условия выращивания, а листья все равно желтеют, возможно, растения нуждаются в азотной подкормке.

5. Недостаток освещения. Без хорошего солнечного освещения невозможен фотосинтез. Неудивительно, что в темных помещениях рассада помидоров начинает желтеть.

6. Закисленность почвы. Любую проблему проще предотвратить, чем устранить. Поэтому желательно изначально использовать для выращивания рассады специально подготовленный грунт. Если же выяснилось, что почва в контейнерах с рассадой кисловата, ситуацию можно исправить, добавив немного золы.

Почему желтеют листья у томатов после высадки

1. Неправильный полив. Если вы поливаете сеянцы томатов слишком усердно, либо, наоборот, нерегулярно, это может привести к появлению желтых пятен на листьях помидор.

2. Повреждение корневой системы. Если корневая система помидоров функционирует плохо, это неизбежно приведет к пожелтению листьев. Причина может крыться в механическом повреждении корней при высадке рассады, прополке или рыхлении. В этом случае растение восстановится самостоятельно.

3. Болезни и вредители. При повреждении растения вирусами и болезнями, а также вредителями листья нередко начинают желтеть. В этом случае необходимо немедленно спасать растение и начинать борьбу с хворями и насекомыми.

4. Переохлаждение. Если после высадки рассады в грунт температура упала, сеянцы начнут вянуть и желтеть. Спасти ситуацию можно, предусмотрительно укрывая помидоры в неблагоприятную погоду.

Что делать, если у помидоров желтеют верхние листья

Если желтеют только верхние листья томатов, а нижние при этом остаются зелеными, причина – в недостатке элементов питания.

Пожелтение верхних листьев – признак дефицита элементов

1. Кальций. При дефиците кальция верхние листья желтеют, кончики листьев деформируются, цветки опадают, на вершине плодов образуются темные разрастающиеся пятна. Если вы известковали почву перед посадкой, скорее всего, вы переборщили с азотными удобрениями, которые препятствуют свободному усвоению кальция. Исправить положение можно при помощи опрыскивания кустов кальциевой селитрой (20 г на ведро воды).

2. Сера. Серное "голодание" может привести к одревеснению и истончению стеблей, покраснению жилок и постепенному пожелтению листьев. В этом случае помидоры опрыскивают раствором сульфата магния (10 г на 10 л воды).

3. Железо. Симптом недостаточного содержания в почве железа – желтые пятна в центре листа помидоров и вдоль средней жилки. Чтобы вернуть растениям здоровый цвет, их опрыскивают 1%-ным раствором железного купороса или хелата железа. Можно также провести корневую подкормку этими же веществами. Желтизна должна уйти через сутки.

4. Марганец. Признаки дефицита марганца схожи с признаками дефицита железа. Разница лишь в том, что окраска жилок неоднородная, желто-зеленая. Чтобы восстановить необходимое количество марганца, проводят внекорневую обработку 1%-ным раствором перманганата калия.

5. Бор. Изначально при недостатке бора верхние листья сохраняют зеленую окраску, но деформируются у основания. Если проблему не решать, листья желтеют, жилки становятся темно-коричневыми. Чтобы не допустить этого, томаты опрыскивают раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды).

Что делать, если у помидоров желтеют нижние листья

Пожелтение нижних листьев менее опасно, чем пожелтение верхних, так как оно не всегда свидетельствует о болезни растения. Чаще всего растение избавляется от более старых листьев, чтобы направить все свои ресурсы на развитие плодов.

Пожелтение нижних листьев не всегда свидетельствует о серьезной проблеме

Чтобы томаты чувствовали себя хорошо, необходимо соблюдать рекомендацию, которые мы давали выше:

1. Регулярно, но умеренно поливать растения.

2. Не допускать переохлаждения.

3. Своевременно проводить комплексные подкормки.

4. Бороться с болезнями и вредителями.

5. Восполнять дефицит элементов. Например, пожелтение первых двух пар настоящих листьев, которое сопровождается их закручиванием кверху, может свидетельствовать о недостатке молибдена. В этом случае желтизна сначала проявляется в виде небольших пятен, а потом покрывает всю поверхность листа. Жилки листа остаются зелеными. В этом случае необходимо обработать томаты раствором молибдата аммония (2 г на 10 л воды).

Пожелтевшие нижние листочки рано или поздно отсохнут и отвалятся сами, однако лучше самостоятельно удалить их, чтобы растения не тратили на них питательные вещества.

Чтобы не повредить кожицу на стебле помидора, удаляйте листочки аккуратно. Для этого опустите их вниз, прижмите к стеблю и лишь после этого осторожно потяните наверх.

Что делать, если желтеют края у листьев томатов

Желтеющие по краям листья томатов свидетельствуют о недостаточном питании растения необходимыми элементами.

1. Азот. Листья желтеют и сгорают по краям, позже – отмирают. Растения вытягиваются, становятся слабыми, чахлыми. В этом случае необходимо провести азотную подкормку. Например, мочевиной (1 ст.л. на 10 л воды).

2. Калий. Молодые листья деформируются, закручиваясь трубочкой, старые – желтеют по краям. Необходимо обработать помидоры калийной селитрой (1 ст.л. на 10 л воды).

Что делать, если у помидоров вянут и желтеют листья

Увядшие и пожелтевшие листья томатов – чаще всего результат переохлаждения или недостаточного полива растений.

1. "Согрейте" помидоры. Для этого поставьте их в теплое место и поливайте водой комнатной температуры.

2. Подкормите томаты. Увядание и пожелтение листьев может быть связано с дефицитом необходимых элементов. Можно использовать комплексные азотные удобрения.

3. Уберите рассаду с яркого солнца. Прямые солнечные лучше также могут угнетать томаты. Идеальное освещение – рассеянный свет.

Что делать, если у помидоров желтеют и скручиваются листья

Скручивание листьев томатов – это "отягчающее обстоятельство", которое свидетельствует о более серьезных проблемах, чем простое переохлаждение. Причин пожелтения и скручивания листьев может быть три.

Если листья томатов не только желтеют, но и скручиваются, растению нужна скорая помощь!

1. Нехватка минералов и элементов. При дефиците необходимых для роста томатов веществ необходимо подкормить растения. Чем обработать помидоры? Проще всего внести готовое комплексное удобрение. Кроме того, можно присыпать кусты древесной золой слоем 0,3 см либо влить под каждый куст 0,5 л раствора калийной селитры (2 ст.л. на ведро воды).

2. Неравномерный рост листьев. При резком скачке роста листья помидоров могут скрутиться. Это происходит потому, что лист вытягивается вдоль, а сама листовая пластина не успевает вырасти вслед за средней жилкой. Эту проблему можно решить, поставив помидоры на солнечное место.

3. Поражение вредителями. Скручивание листьев может говорить о том, что на растение напали личинки клещей или тля. Чтобы избавиться от вредителей, можно обработать помидоры народными средствами. Например, каждые пять дней опрыскивать их настоем луковой шелухи (1 ст. на ведро воды, настаивать сутки). Также можно опрыскивать помидоры 1%-ным раствором перманганата калия.

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