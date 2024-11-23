С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 496 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Самый опасный на сегодняшний день №1 сволочь Байден .5 самых опасных л...
  • Владимир Акулов
    Как-то  раз  видел  тренировку    лучников  на  широком  зеленом  поле...Одна  стрела  со  свистом  пролетела  мимо щ...10 малоизвестных ...
  • Сергей
    Без «апельсиновой...

В этих местах из любимых сериалов может побывать каждый

В последние десятилетия мир телевизионных сериалов претерпел значительные изменения. Отойдя от «канонических» мыльных опер и ситкомов, немалая часть современных сериалов представляет собой качественный кинематографический продукт, способный конкурировать с полнометражными фильмами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сегодня любой более-менее популярный сериал постепенно обзаводится своими фанатами, проявляющими живой интерес как к сюжету, так и к съемочному процессу.

Если вы тоже относитесь к числу любителей этого формата развлечений, вам наверняка понравится наша подборка интересных мест, где снимались известные сцены из популярных сериалов.

В этих местах из любимых сериалов может побывать каждый

В этих местах из любимых сериалов может побывать каждый

«Игра престолов»: Королевский тракт — аллея Дарк Хеджес, Ирландия.

В этих местах из любимых сериалов может побывать каждый

«Во все тяжкие»: дом Уолтера Уайта, Альбукерке, штат Нью-Мексико, США.

В этих местах из любимых сериалов может побывать каждый

«Чужестранка»: поместье Лаллиброх – имение Мидхоуп, Великобритания.

В этих местах из любимых сериалов может побывать каждый

«Клан Сопрано»: закусочная Holsten’s, Блумфилд, штат Нью-Джерси, США.

В этих местах из любимых сериалов может побывать каждый

«Аббатство Даунтон»: замок Хайклер, Великобритания.

В этих местах из любимых сериалов может побывать каждый

«Шерлок»: Квартира Шерлока, Лондон.

В этих местах из любимых сериалов может побывать каждый

«Дневники вампира»: бар Mystic Grill, Ковингтон, штат Джорджия, США.

В этих местах из любимых сериалов может побывать каждый

«Друзья»: квартира Моники и Рейчел, Нью-Йорк, США.

В этих местах из любимых сериалов может побывать каждый

«Ганнибал»: дом и офис доктора Лектера – Торонто, Канада.

В этих местах из любимых сериалов может побывать каждый

«Остаться в живых»: остров Оаху.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх