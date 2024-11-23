В этих местах из любимых сериалов может побывать каждый

В последние десятилетия мир телевизионных сериалов претерпел значительные изменения. Отойдя от «канонических» мыльных опер и ситкомов, немалая часть современных сериалов представляет собой качественный кинематографический продукт, способный конкурировать с полнометражными фильмами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сегодня любой более-менее популярный сериал постепенно обзаводится своими фанатами, проявляющими живой интерес как к сюжету, так и к съемочному процессу.

Если вы тоже относитесь к числу любителей этого формата развлечений, вам наверняка понравится наша подборка интересных мест, где снимались известные сцены из популярных сериалов.«Игра престолов »: Королевский тракт — аллея Дарк Хеджес, Ирландия.«Во все тяжкие»: дом Уолтера Уайта, Альбукерке, штат Нью-Мексико, США.«Чужестранка»: поместье Лаллиброх – имение Мидхоуп, Великобритания.«Клан Сопрано»: закусочная Holsten’s , Блумфилд, штат Нью-Джерси, США.«Аббатство Даунтон»: замок Хайклер, Великобритания.«Шерлок»: Квартира Шерлока, Лондон.«Дневники вампира»: бар Mystic Grill, Ковингтон, штат Джорджия, США. Друзья »: квартира Моники и Рейчел, Нью-Йорк, США.«Ганнибал»: дом и офис доктора Лектера – Торонто, Канада.«Остаться в живых»: остров Оаху.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)