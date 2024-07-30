Тайны, которым учёные пока не могут дать объяснения

Танцевальная эпидемия и другие неразгаданные тайны.
Пожалуй, все знают о Бермудском треугольнике и Атлантиде, которые являются самым известными тайнами в истории человечества. Но на самом деле неразгаданных тайн, которые повергают современных учёных в недоумение, гораздо больше. В нашем обзоре 10-ка тайн, которым пока так и не нашли научного объяснения.
1. Затерянная земля Пайтити
Пайтити - легендарный затерянный город инков.
Пайтити - легендарный затерянный город инков, который должен быть полон золота и других сокровищ. Он якобы находится к востоку от Анд и спрятан где-то в отдаленных тропических лесах. Согласно разным легендам, Пайтити располагается на юго-востоке Перу, на севере Боливии или на юго-западе Бразилии.
2. Тайны Парфенона
Жемчужина западной цивилизации.
Парфенон является одной из самых знаковых и ценных построек западной цивилизации, но до сих пор есть много тайн, окружающих его. Например, как древние афиняне перевозили мрамор из Пентеликона и построили этот шедевр своими примитивными инструментами, которые существовали в то время? Как они достигли таких безупречных пропорций и баланса? Как они работали с точностью до долей миллиметра (когда даже современные компьютеры не могут позволить этого), без помощи современных технологий?
3. Плато Пальпа
Геометрические и антропоморфные геоглифы.
Много людей знает о странных гигантских рисунках на плато Наска. На плато в Перу под названием Пальпа, как и на плато Наска, можно найти большое количество геометрических и антропоморфных геоглифов, большинство из которых изображены на плоских вершинах как будто искусственно срезанных холмов.
4. Судьба рейса 370 Malaysia Airlines
Загадка борта MH370.
Одна из самых больших загадок последнего десятилетия — куда делся самолет MH370, который исчез с 239 людьми на борту 8 марта 2014 года, по пути в Пекин из Куала-Лумпура. Несмотря на продолжающиеся поиски со стороны России, Китая, Франции и Соединенных Штатов, ученые до сих пор понятия не имеют, что случилось в тот день.
5. Следы дьявола
Английский след дьявола.
С ранним утром 9 февраля 1855 года люди в городах по всей южной части Девона, Англия, проснувшись, обнаружили цепочку копытообразных следов в глубоком снегу, которые были как-будто проплавлены горячим утюгом. Такие знаки были найдены на расстоянии от 65 до 240 км от лимана Эксе. Следы были названы "следами дьявола", потому что они выглядели как будто сделанными раздвоенным копытом.
6. Убийство в Хинтеркайфек
Нераскрытое убийство.
Хинтеркайфек - небольшая усадьба, которая была расположена между баварскими городами Ингольштадт и Шробенхаузен в Германии. Об этой ферме стало широко известно в 1922 году, когда ее шесть жителей были убиты мотыгой. Убийство остается нераскрытым по сей день.
7. "Танцующая Чума" 1518 года
Танцевальная эпидемия.
В июле 1518 много людей, большинство которых не знали друг друга, в французском городе Страсбург (тогда часть Священной Римской империи), были поражены внезапным и неконтролируемым желанием танцевать. Истерия началась, когда женщина, известная, как фрау Трофи, вышла на улицу и начала молча неистово отплясывать. В течение недели к ней присоединились несколько десятков людей, которые днем и ночью плясали на улицах. Через месяц танцевальная эпидемия охватила целых четыреста жертв. Некоторые люди умирали от сердечного приступа, переутомления или истощения.
8. Сигнал "Вау"
Узкополосный сигнал из космоса.
15 августа 1977 года Джерри Эйман зафиксировал необычный узкополосный сигнал из космоса (во время работы на радиотелескопе "Большое ухо" в штате Огайо в рамках проекта SETI по поиску внеземной жизни). Это сигнал был вошел в историю, как сигнал "Вау", поскольку Эйман написал на полях распечатки сигналов "WOW". Что это было — неизвестно и поныне.
9. Истинная личность Джека Потрошителя
Джек Потрошитель.
Несмотря на то, что Джек Потрошитель является самым известным серийным убийцей всех времен, его личность остается неизвестной до настоящего времени. Выдвигалось много теорий на протяжении многих лет, некоторые из которых являются по-настоящему безумными.
10. "Летающие тарелки" Кеннета Арнольда
Рейнирские НЛО.
24 июня 1947 года частный пилот Кеннет Арнольд утверждал, что он увидел цепочку из девяти блестящих неопознанных летающих объектов, пролетающих мимо горы Рейнир. Это считается первым официально зарегистрированным наблюдением НЛО. Описание Арнольда также привело к появлению в прессе терминов "летающая тарелка" и "летающий диск", которые широко используются для описания НЛО до сих пор.
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