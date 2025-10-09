Почему найденный в гробнице Тутанхамона металлический кинжал не покрылся ржавчиной

В древние времена люди, как и сейчас, пользовались оружием, хоть оно и имело существенное отличие от современного, чтили собственные традиции. Благодаря последним наши современники имеют возможность получить представление о далеком прошлом. Случались и достаточно странные вещи. Например, железный кинжал Тутанхамона, за тысячи лет не только не потерял свой внешний вид, но и не получил вообще никаких повреждений.
1. Погребальные традиции
Фараон отправлялся в царство мертвых в сопровождении ушебти, эти статуэтки там должны были ожить и стать слугами их господина / Фото: mif-mira.ru
Люди со времен палеолита пребывали в полной уверенности, что после окончания земного пути человека начнется его другая жизнь. Естественно, о покойнике и его положении в другом мире заботились заранее. Чтобы там он не голодал и не бедствовал, вместе с ним в могиле оставляли пищу (изначально она была настоящей, а затем ее заменили на символическую), одежду и, само собой разумеется, оружие. Традиция сохранялась в течение длительного времени. Например, скандинавы средневековья, когда хоронили своего вождя, все что было нужно складывали вместе с ним на корабле. Так их ярл мог в ином мире продолжать вести привычный для него образ жизни. Но самыми ответственными в данном вопросе были жители Древнего Египта.
Конечно, поступали они не так, как викинги. То есть на похоронах они ни жену умершего, ни его рабов не убивали. У них было несколько иное представление. Фараон отправлялся в царство мертвых в сопровождении ушебти. Эти статуэтки там должны были ожить и стать слугами их господина.
В гробницу вместе с фараоном помещались и самые разные ценные предметы, в каждом таком погребении были обязательно драгоценности и золотые изделия / Фото: bezilluzij.blogspot.com
В гробницу вместе с фараоном помещались и самые разные ценные предметы. В каждом таком погребении были обязательно драгоценности и золотые изделия. Естественно, практически всегда такие погребения становились желанной добычей для расхитителей могил. Очень редко археологи попадали на нетронутое никем древнее захоронение.
2. Гробница Тутанхамона
Сенсация, касающаяся захоронения Тутанхамона, появилась во всех газетах мира в 1922 году / Фото: kvobzor.ru
Сенсация, касающаяся захоронения Тутанхамона, появилась во всех газетах мира в 1922 г. Фараон относился к XVIII династии и был правителем Египта в четырнадцатом веке до нашей эры. В гробнице было множество предметов и вещей, среди которых и ювелирные уникальные изделия.
Именно здесь было обнаружено 2 кинжала: золотой и железный / Фото: zendiar.com
Именно здесь было обнаружено 2 кинжала: золотой и железный. Несмотря на то, что в то время добычей железа никто еще не занимался, наличие этого изделия удивления не вызвало. Люди использовали самородки, обнаруженные по чистой случайности, или железо, упавшее с неба – метеоритное. Кстати, существовал даже отдельный иероглиф как обозначение содержавшегося в железных метеоритах металла.
Кинжал фараона Тутанхамона был изготовлен из метеоритного железа / Фото: kipmu.ru
Именно из такого металла был сделан кинжал фараона. Но изготавливались и иные предметы. Например, нож, найденный в Ура, шумерском городе-государстве. Его датируют XXXI столетием до нашей эры. В 1911 г. вблизи Каира были найдены бусы из железа, которые ученые отнесли к ХХХ столетию. Позже такие изделия тоже изготавливали. Немецкие археологи в 1938 г. в Тибете обнаружили статую человека, которая весила 10,6 килограмм. Сделана она была из метеоритного железа в XI столетии. А для раджи из того же материала в XVII столетии был изготовлен целый оружейный комплект, в который входили: 2 сабли, наконечник для копья и кинжал.
Найденный в гробнице Тутанхамона железный кинжал не тронула коррозия и это после того, как пролежал он там 3 000 лет / Фото: extrastory.cz
Тогда уже был и собственный металл, но люди и дальше продолжали использовать подарки с неба. Причина в данном случае очевидна. Найденный в гробнице Тутанхамона железный кинжал не тронула коррозия и это после того, как пролежал он там 3 000 лет. Все остальные предметы из метеоритного железа сохранились так же хорошо, независимо от возраста.
3. Результаты исследований
Группа исследователей Миланского технического университета в 2016 г. привезла в Каир, в музей, в котором и находится этот знаменитый кинжал, особенный прибор под названием рентгенофлуоресцентный спектрометр / Фото: smotrim.ru
Группа исследователей Миланского технического университета в 2016 г. привезла в Каир, в музей, в котором и находится этот знаменитый кинжал, особенный прибор под названием рентгенофлуоресцентный спектрометр. Именно он позволил определить состав небесного металла. Кроме железа он содержит одиннадцать процентов никеля и добавки серы, фосфора, кобальта и углерода.
Благодаря соотношению всех этих элементов метеорит идентифицировали. Вблизи Харга (оазис) в 2000 г. был обнаружен кусок упавшего на Землю много тысяч лет назад метеорита. Состав его аналогичен тому, из которого сделан кинжал фараона.
