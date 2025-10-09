Почему найденный в гробнице Тутанхамона металлический кинжал не покрылся ржавчиной

1. Погребальные традиции

Фараон отправлялся в царство мертвых в сопровождении ушебти, эти статуэтки там должны были ожить и стать слугами их господина / Фото: mif-mira.ru

В гробницу вместе с фараоном помещались и самые разные ценные предметы, в каждом таком погребении были обязательно драгоценности и золотые изделия / Фото: bezilluzij.blogspot.com

2. Гробница Тутанхамона

Сенсация, касающаяся захоронения Тутанхамона, появилась во всех газетах мира в 1922 году / Фото: kvobzor.ru

Именно здесь было обнаружено 2 кинжала: золотой и железный / Фото: zendiar.com

Кинжал фараона Тутанхамона был изготовлен из метеоритного железа / Фото: kipmu.ru

Найденный в гробнице Тутанхамона железный кинжал не тронула коррозия и это после того, как пролежал он там 3 000 лет / Фото: extrastory.cz

3. Результаты исследований

Группа исследователей Миланского технического университета в 2016 г. привезла в Каир, в музей, в котором и находится этот знаменитый кинжал, особенный прибор под названием рентгенофлуоресцентный спектрометр / Фото: smotrim.ru