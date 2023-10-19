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Как быстро почистить кофемолку или кухонный комбайн вообще без усилий


Как быстро и просто почистить кофемолку или кухонный комбайн

Как быстро и просто почистить кофемолку или кухонный комбайн

 

Жизнь современного человека сложно представить без кофе -универсального энергетика, поднимателя настроения и даже болеутоляющего. А в доме каждого уважающего себя кофемана обязательно найдётся место кофемолке. Которую рано или поздно непременно придётся сурово и тяжко чистить. А как сделать это просто и без усилий, подскажет вот такой лайфхак.

Возможно, вы и не думали об этом, но кофемолку нужно чистить хотя бы раз в 10-14 дней. При том хорошенько. Ведь кофейные масла, выделяемые в процессе перемалывания, оседают на металлических деталях, что может повлиять не только на качество процесса, но и вкус готового напитка. Готовы спорить: вы удивитесь, насколько вкуснее станет кофе после вот такой чистки. И, что приятно, этот же метод подойдёт и для кухонных комбайнов, даже самых «забитых».
Как быстро и просто почистить кофемолку или кухонный комбайн

Как быстро и просто почистить кофемолку или кухонный комбайн

 

Чтобы просто и эффективно почистить кофемолку или кухонный комбайн, вам понадобится всего лишь один ингредиент – рис. Самый обыкновенный. А ещё любая щёточка или даже чистая и неиспользованная малярная кисть.

Шаг 1


Как быстро и просто почистить кофемолку или кухонный комбайн

Как быстро и просто почистить кофемолку или кухонный комбайн

 

Заполните кофемолку или комбайн рисом. В среднем для процедуры чистки хватает 1/4 стакана. Рис обязательно должен быть совершенно сухим.

Шаг 2


Как быстро и просто почистить кофемолку или кухонный комбайн

Как быстро и просто почистить кофемолку или кухонный комбайн

 

Включайте аппарат и он всё сделает за вас. А именно, перемелет рис до состояния пудры или порошка. Такой себе очищающий скраб для машины.

Шаг 3


Как быстро и просто почистить кофемолку или кухонный комбайн

Как быстро и просто почистить кофемолку или кухонный комбайн

 

Высыпьте пудру, а остатки уберите с помощью сухой и чистой щёточки. Если устройство пахнет не слишком приятно, после рисовой чистки смочите бумажное полотенце или салфетку в уксусе и протрите его изнутри. После высыхания запах полностью испарится.
Как быстро и просто почистить кофемолку или кухонный комбайн

Как быстро и просто почистить кофемолку или кухонный комбайн.

 

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Как быстро почистить кофемолку или кухонный комбайн вообще без усилий

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Как быстро почистить кофемолку или кухонный комбайн вообще без усилийПодписаться на мой Instagram
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