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20 полезных вещей, которые можно сделать из одного носка!

20 полезных вещей, которые можно сделать из одного носка!

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Носок без пары вряд ли согреет вас промозглыми осенними вечерами, зато его очень просто «перепрофилировать» в:
 
 
1. Мячик для игры в «сокс»
 
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Что делать с носком без пары: 20 полезных идей
 
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Кончик от носка, немного риса и нитка с иголкой – и можно играть в «сокс» где угодно, хоть на работе во время обеденного перерыва.
 
2. Декор для вазы или цветочного горшка
 
 
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Надоел скучный вид простых цветочных горшков? Приоденьте их в стильные носки!
 
3. Надёжное хранилище для фишек, кубиков и прочих игровых принадлежностей
 
 
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4. Чехлы для клюшек
 
 
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5. Массажер для уставших ног
 
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Находились за день или намучались с узкой обувью? Присядьте на диван и устройте себе мини-СПА: положите в носок несколько пластиковый мячиков для пинг-понга и завяжите его. Теперь положите «массажер» под уставшие ступни, перекатывайте шарики и почувствуйте, как усталость и боль отступают.
 
6. Подставку для клавиатуры
 
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Точнее, для ваших драгоценных кистей рук и запястий, которые здорово устают от многочасовой гонки по клавишам. Выберете носок подлиннее, наполните его рисом, зашейте отверстие и положите под руки, как на фото. Работать за компьютером станет гораздо комфортнее!
 
7. Чехол для солнцезащитных очков 
 
 
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8. Или чехол для мобильного телефона
 
 
 
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Схема одинаковая
 
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9. Перчатку для быстрого стирания написанного с доски
 
 
 
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Осторожно: может стать поводом для шуток со стороны учеников, студентов или коллег.
 
10. «Чехол» для бутылки масла или соуса
 
 
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И никаких следов жира по всему шкафчику!
 
11. Чехол для стеклоочистителей, который защитит их от изморози
 
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12. Удобную «губку» для мытья машины
 
 
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13. Протекторы для колен
 
 
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Предстоит долгая работа в саду, чересчур интенсивное мытье полов или прочие активности в неудобном положении? Защитите свои колени от синяков и ссадин, сделав протекторы из мягкого носка.
 
14. Подушку для иголок
 
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Что делать с носком без пары: 20 полезных идей
 
 
15. СПА-курорт для кожи рук
 
 
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Приведите руки в порядок за одну ночь, обильно смазав кожу хорошим питательным кремом или вазелином и спрятав их в плотные «варежки» из носков.
 
16. Подвесную или дорожную мыльницу
 
 
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17. Защиту для стаканов и прочих хрупких вещей во время переезда
 
 
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Просто упакуйте их в носки
 
18. Саше для ароматизации шкафа
 

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Одинокий носок, лепестки цветов и пара капель эфирного масла – вот такой романтический набор для приятного аромата в шкафу.
 
19. Чехол для обуви
 
 
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20. Средство экстренной самозащиты
 
 
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Если наполнить носок мелочью, можно сэкономить на копилке. Или дубинке.

 

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