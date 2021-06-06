20 полезных вещей, которые можно сделать из одного носка!

Носок без пары вряд ли согреет вас промозглыми осенними вечерами, зато его очень просто «перепрофилировать» в:

1. Мячик для игры в «сокс»

Что делать с носком без пары: 20 полезных идей

Кончик от носка, немного риса и нитка с иголкой – и можно играть в «сокс» где угодно, хоть на работе во время обеденного перерыва.

2. Декор для вазы или цветочного горшка

Надоел скучный вид простых цветочных горшков? Приоденьте их в стильные носки!

3. Надёжное хранилище для фишек, кубиков и прочих игровых принадлежностей

4. Чехлы для клюшек

5. Массажер для уставших ног

Находились за день или намучались с узкой обувью? Присядьте на диван и устройте себе мини-СПА: положите в носок несколько пластиковый мячиков для пинг-понга и завяжите его. Теперь положите «массажер» под уставшие ступни, перекатывайте шарики и почувствуйте, как усталость и боль отступают.

6. Подставку для клавиатуры

Точнее, для ваших драгоценных кистей рук и запястий, которые здорово устают от многочасовой гонки по клавишам. Выберете носок подлиннее, наполните его рисом, зашейте отверстие и положите под руки, как на фото. Работать за компьютером станет гораздо комфортнее!

7. Чехол для солнцезащитных очков

8. Или чехол для мобильного телефона

Схема одинаковая

9. Перчатку для быстрого стирания написанного с доски

Осторожно: может стать поводом для шуток со стороны учеников, студентов или коллег.

10. «Чехол» для бутылки масла или соуса

И никаких следов жира по всему шкафчику!

11. Чехол для стеклоочистителей, который защитит их от изморози

12. Удобную «губку» для мытья машины

13. Протекторы для колен

Предстоит долгая работа в саду, чересчур интенсивное мытье полов или прочие активности в неудобном положении? Защитите свои колени от синяков и ссадин, сделав протекторы из мягкого носка.

14. Подушку для иголок

Что делать с носком без пары: 20 полезных идей

15. СПА-курорт для кожи рук

Приведите руки в порядок за одну ночь, обильно смазав кожу хорошим питательным кремом или вазелином и спрятав их в плотные «варежки» из носков.

16. Подвесную или дорожную мыльницу

17. Защиту для стаканов и прочих хрупких вещей во время переезда

Просто упакуйте их в носки

18. Саше для ароматизации шкафа





Одинокий носок, лепестки цветов и пара капель эфирного масла – вот такой романтический набор для приятного аромата в шкафу.

19. Чехол для обуви

20. Средство экстренной самозащиты

Если наполнить носок мелочью, можно сэкономить на копилке. Или дубинке.