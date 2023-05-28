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Как будет выглядит бургер от Burger King через 34 дня

Burger King выпустил смелый и оригинальный рекламный ролик, показывающий, как будет выглядеть его новый бургер через 34 дня.

Как будет выглядит бургер от Burger King через 34 дня

Согласно анализу, 60% взрослых в США в возрасте от 22 до 37 лет говорят, что очень озабочены пищевыми добавками, гормонами роста и вообще синтетической, нездоровой пищей. Думаете, только в России такая есть? Да нет.

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И вот Burger King выпустил рекламную кампанию, показывающую, насколько их бургеры натуральны и как они плесневают и портятся со временем, как любой натуральный продукт.

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Причины и следствия понятны, но выглядит реально интересно.

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Как будет выглядит бургер от Burger King через 34 дня

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Как будет выглядит бургер от Burger King через 34 дняПодписаться на мой Instagram

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