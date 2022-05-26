Кушать подано: что ели викинги, и почему им завидовала вся Европа

Скандинавский аперитив./фото: vk.com
Во всем мире сложился образ викингов, отмечавших свои славные победы пиршествами, на которых алкоголь лился рекой, а заедали его обязательно мясом. Мы же решили разобраться, какмм на самлм деле был рацион этих отважных воинов.
Гундеструпский котел./фото: thevintagenews.com
У них на самом деле был разнообразный и богатый рацион из мяса диких и домашних животных, фруктов, зерновых культур, мяса птицы, рыбы и некоторой другой еды, которую они могли выращивать, собирать или охотиться на нее. Поэтому, неудивительно, что их рацион был намного лучше и разнообразнее, чем в других частях средневековой Европы. Тем не менее, исследования содержимого древних водостоков и выгребных ям показали, что викинги часто страдали от кишечных червей и других паразитов, а также, что иногда в их желудках оказывались сорняки, которые были несколько токсичны для человека.
Просушка мяса в Исландии./фото: thevintagenews.com
Мясо и жир выброшенных на берег китов составляли значительную часть рациона викингов. Ученые исследовали древние окаменевшие мусорные кучи, чтобы определить, кости каких животных содержатся в них, исследовали дно озер и болот, чтобы увидеть, какие виды растений они ели, а так же внимательно перечитали саги и Эдды для определения кулинарных привычек этой народности. Оказалось, что викинги не жарили мясо, а варили его. В более низких широтах они употребляли мясо одомашненных свиней, коз, овец, лошадей и другого крупного рогатого скота. Наиболее часто для мяса и молока разводили коров.
Реконструкция ужина викингов./фото: idezz.ru
Деревянные остатки древних загонов для животных показывают, что на некоторых фермах содержалось от 80 до 100 животных. Также разводили викинги кур, гусей и уток. В северных землях викинги больше полагались на охоту, а не на разведение животных и промышляли охотой на кабанов и лосей. Любили викинги и рыбу. В Балтийском море и Атлантическом океане они ловили макрель, пикшу и треску, а в реках - моллюсков и лосося. Не брезговали северные рыболовы и промыслом тюленей и морских свиней, но они обычно сушили и коптили их мясо (а на крайнем севере замораживали его).
Скандинавское застолье./фото: magmens.com
Но не мясом единым питались грозные воители. Фрукты, овощи, молочные продукты и подсолнечное масло составляли довольно существенную часть их рациона. Викинги ели различные виды слив, терна и яблок, высушивая фрукты для более длительного их хранения. Они выращивали у себя в огородах и собирали в диком виде такие овощи, как редис, горох, фасоль, капуста, сельдерей, шпинат, пастернак, репа и морковь. Они также ели лук, грибы, и морские водоросли, а зерновые культуры использовали для выпечки лепешек и варки пива. В Дублине были найдены доказательства, что викинги использовали укроп, горчицу и семена мака для придания вкуса пище. В захоронениях Усеберга были найдены следы хрена, горчицы, тмина и кресса.
Мелим солод - пиво будет./фото: fjord.su
Археологи неоднократно находили доказательства того, что викинги использовали в еде чеснок, ягоды можжевельника, дикий тмин, майоран, тимьян, мяту, петрушку и любисток. Попадали в средние века в Скандинавию и экзотические специи благодаря торговле. Викинги с удовольствием покупали лавровый лист, семена аниса, корицу, мускатный орех, гвоздику, кардамон, имбирь, шафран, тмин и перец. Пили же суровые северные воины, помимо пива, обычную воду, молоко и медовуху.
Пир викингов./фото: cozyhomestead.ru
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