5 самых примечательных поездов в мире, до сих пор удивляющих публику

Поезда начали курсировать от станции к станции еще в 19 веке, позволив людям пересесть с повозок и лошадей на мощные железные составы, способные перемещать сразу десятки и сотни пассажиров. Первый в своей двухсотлетней истории поезд выехал из Стоктона в Дарлингтон в Англии в 1825 году, немало удивив почтенную публику.
Поезда до сих пор продолжают нас удивлять, ведь среди них есть по-настоящему выдающиеся – им даже присвоены собственные имена. Вот несколько потрясающих поездов, известных во всем мире.
1. Поезд Цинхай – Тибет (Лхаса), самый высокогорный
Вагоны в высокогорном поезде закрываются герметически/ Фото: shansbooks.ru
Всем, кто захочет посетить Тибет с его тайными знаниями, боевыми искусствами и самыми удаленными монастырями, придется отправиться туда по железной дороге. Тибетское нагорье – часть Китая, а Тибет считается его автономной областью. Попасть в этот регион непросто, потребуется особое разрешение властей.
Построенная в 2006 году Цинхай-Тибетская дорога признана самой высокогорной и длинной на нагорье в мире. Она даже занесена в Книгу рекордов Гинесса. Протяженность всего пути от центра провинции Цинхай – города Синин до главного города Тибета Лхасы составляет 1956 километров. Поезд проходит это расстояние за 48 часов.
Железную дорогу проложили по высокогорным труднопроходимым районам, где высота достигает 5072 метра над уровнем моря в самой высшей точке, а в среднем поезд едет на высоте 4000 метров. Ничего странного, что пассажиров может настичь настоящая горная болезнь, с которой поезду приходится справляться.
Вагоны, чтобы не допустить утечки воздуха, закрываются герметически, но на всякий случай предусмотрены другие меры безопасности. Альпинисты для решения проблемы разреженного воздуха, берут с собой кислородные баллоны, а поезд специально оборудован системой подачи кислорода. Кроме того, предусмотрены кислородные маски для каждого пассажира.
На этой невероятной высоте построены станции, их них 38 работают без обслуживающего персонала – ими управляет автоматика из города Синин. Самой высокогорной стала станция Тангла, платформа которой тянется на 1250 метров, расположенная на высоте 5068 метров.
Там же есть еще один рекордсмен – самый высокогорный в мире тоннель Фэнхошань (на высоте 4900 метров), протяженность которого достигает 1338 метров.
2. Поезд Санкт-Мориц – Церматт (Швейцарские Альпы), самый медленный
Экскурсионный поезд по швейцарским Альпам/ Фото: wikimedia.org
Рекордная медлительность этого поезда объясняется тем, что он является экскурсионным и курсирует по самым живописным местам Альпийских гор в Швейцарии. Расстояние от Санкт-Морица до Церматта, которое составляет 291 км, он преодолевает за 7,5 часа, скорость его движения – 38,8 км/час.
До 1981 года пассажиры могли наслаждаться великолепными видами Ронского ледника на перевале Фурка, поэтому поезд стал называться «Ледниковым экспрессом». Потом, правда, маршрут изменили, а название осталось.
Путь движения «Ледникового экспресса» включает прохождение по 291 мосту и 91 туннелю, и пассажиры, сидящие в восемнадцати вагонах с огромными панорамными окнами, получают всю гамму ощущений, включая крутые крены на поворотах и парение над бездной при прохождении Виадука Ландвассер.
Самый медленный в мире поезд делает три рейса ежедневно и ходит по маршруту круглогодично, без зимних пауз.
3. Поезд Огненной Земли «на самом краю света», самый южный
Самый южный поезд следует через национальный парк в Аргентине/ Фото: labrujula24.com
Эта узкоколейка оказалась построенной ближе всех к Южному полюсу, поэтому ей есть чем привлечь туристов. Ее местоположение – национальный парк «Огненная Земля» в Аргентине, а путь протяженностью 7 км начинается от станции под названием «Край света» и следует через национальный парк в конечную точку El Parque.
Поезд начал свое движение по рельсам еще в 19 веке, когда в этом забытом богом месте построили колонию для преступников, а состав возил туда древесину и арестантов. В наше время из старого «поезда на краю света» сделали комфортабельный, даже с элементами роскоши, туристический объект.
В его вагоне-ресторане пассажиры могут наслаждаться шампанским, пока состав стучит по 500-миллиметровой колее вдоль живописной реки Пипо и ущелья Торо.
4. «Восточный экспресс», самый известный
Интерьер знаменитого «Восточного экспресса»/ Фото: iconlife.ru
Поезд курсировал по маршруту Париж – Константинополь почти сто лет, с 1883 по 1977 год. В его роскошных вагонах совершали путешествие через всю Европу самые именитые лица из высших слоев общества, включая королей и президентов.
В свое время в Восточном экспрессе ехали император Франц-Иосиф, английская королева Елизавета II, президент Франции Шарль де Голль. Гостями экспресса были знаменитости из сфер кино и литературы, политики и журналистики.
Эти люди прославили Восточный экспресс на весь мир, сделав его частью своих произведений. Самая большая роль в этом принадлежит Агате Кристи – действие в ее романе «Убийство в Восточном экспрессе» происходит именно в этом элитном поезде.
Пассажиры экспресса располагались в спальных вагонах повышенной комфортности, а весь путь из столицы Франции до нынешнего Стамбула занимал 81 час 40 минут. В поезде работало газовое и электрическое освещение, в зимнее время включалось паровое отопление. Интерьер Восточного экспресса был выдержан в роскошном стиле ар-деко.
5. Магнитный поезд Shanghai Maglev, самый быстрый
Поезд на магнитной подушке движется со скоростью 431 км в час/ Фото: vietjetair.com
Рекорд по скоростному движению среди действующих железнодорожных линий принадлежит запущенному в Китае в 2004 году Шанхайскому маглеву. Этот поезд летит, не касаясь рельсов, на магнитной подушке, развивая скорость лайнера – 431 км в час. Линия занимает лишь 30,5 километров и соединяет станцию метро Лунъян Лу в Шанхае и аэропорт Пудун. Это расстояние маглев преодолевает за 7 минут 20 секунд – за это время пассажиры едва успевают устроиться в креслах.
Сама железнодорожная линия, хотя и короткая, но очень сложная. Трассу пришлось строить на заболоченных почвах, опоры эстакады уложили на бетонные подушки невероятной толщины в 85 метров, устроенные на скальных основаниях. Проект стоил Китаю 1,3 млрд долларов, успев за годы своего существования вогнать компанию-собственника в убытки.
Хотя сейчас тестируются другие поезда на магнитной подушке, способные развивать скорость выше 560 км/час, Shanghai Maglev остается самым скоростным в мире из действующих поездов такого рода.
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