Секреты мультфильма «38 попугаев»: Как Ленин стал прототипом одного из персонажей

Кадр из мультфильма *38 попугаев* | Фото: tvc.ru
Первая часть цикла из 10 коротких кукольных мультфильмов «38 попугаев» вышла на экраны в 1976 г., на нем выросло не одно поколение детей, и Мартышка, Попугай, Удав и Слоненок до сих пор остаются одними из самых популярных мультипликационных персонажей. Когда у их создателя спрашивали о том, в чем секрет такой популярности, он отвечал, что у всех этих героев есть черты его знакомых. А самым удивительным было то, что один из этих милых персонажей был шаржем на… Ленина!
Кадр из мультфильма *38 попугаев* | Фото: vseodetyah.com
Однажды детский писатель Григорий Остер принес на студию «Союзмультфильм» сценарий о приключениях четырех забавных персонажей – Мартышки, Попугая, Удава и Слоненка. Сам он считал, что в каждом ребенке есть что-то от каждого из этих героев, и автор имел все основания так утверждать – ведь сам он был многодетным отцом. Однако на студии за этот сценарий никто из режиссеров не хотел браться.
Художник-постановщик Леонид Шварцман | Фото: novayagazeta.ru
Режиссер Иван Уфимцев признается, что судьбу сценария решила всего пара фраз, на первый взгляд ничем не примечательных: «Прочитал одну фразу: «А куда ты ползёшь?» – спросила Мартышка. «Сюда. Сюда ползу», – проворчал Удав… «Казалось бы, ничего особенного, но она так мне понравилась! Просто обалдеть как! И сделал фильм». Позже многие фразы из этого мультфильма стали крылатыми, например: «Не будем говорить кто, хотя это был Слоненок».
Примерный отличник Слоненок | Фото: multiki.arjlover.net
Над созданием персонажей мультфильма работал художник-постановщик Леонид Шварцман. Слоненок представлялся ему умным, интеллигентным и абсолютно положительным героем-отличником, «первым учеником, который старательно выполняет все задания». С озорной и неунывающей Мартышкой тоже не возникло проблем, а вот с Удавом и Попугаем пришлось повозиться. Художник рассказывал: «Вообще-то я не люблю змей – ни живых, ни рисованных. Поэтому над Удавом бился страшно долго и безуспешно. Удав получался злой и малопривлекательный. Чуть ли не каждый день я ходил в зоопарк и, как бы это мне ни было неприятно, рисовал, рисовал и рисовал с натуры. Я многое понял про змей. Даже этот особенный змеиный прикус – когда нижняя губа заходит на верхнюю. Но образ сложился лишь тогда, когда я забыл про реальность. Вытянул удаву морду, сделал нос, нарисовал веснушки и бровки домиком. А еще – я расцветил его цветочками... Вот тогда и вышел этот персонаж, удав-мыслитель, удав-философ, которого я считаю своей большой удачей».
Кадр из мультфильма *38 попугаев* | Фото: kinokopilka.pro
Во всех персонажах мультфильма угадывались человеческие черты, но если в Слоненке зрители без труда могли угадать примерного отличника, то вряд ли кому-то из них пришло бы на ум сравнивать Попугая с… Лениным! Конечно, в 1970-х гг. об этих параллелях никто не догадывался – иначе цензура попросту бы не выпустила мультфильм на экраны. Но сходство не было очевидным, и его не заметила ни цензура, ни зрители. И только в 2015 г. художник-постановщик Леонид Шварцман признался в том, что задумал этого персонажа как пародию на вождя мирового пролетариата и умышленно наделил его «ленинскими повадками»: он так же энергичен, так же склонен к демагогии, активно жестикулирует и расхаживает взад-вперед во время беседы, не картавит, но заикается на букве «р», а его расцветка создает иллюзию, будто на нем надета жилетка.
Персонаж, у которого был самый знаменитый прототип | Фото: kinokopilka.pro
Попугай из мультфильма и его прототип | Фото: uainfo.org
Однако скандал вокруг Попугая разгорелся вовсе не из-за его сходства с Лениным. Дело в том, что изначально у него был длинный хвост, который очень мешал, когда персонаж передвигался. Мультфильм был кукольным, и это создавало дополнительные трудности мультипликаторам. Поэтому хвост предложили убрать. Леонид Шварцман вспоминал: «Поскольку все переделки требуют денег, разгорелся скандал. И наш директор кукольного объединения, давно ушедший Иосиф Яковлевич Боярский, был просто в истерике, но это пришлось сделать. В результате Попугай получился на ножках и стал очень энергично расхаживать и жестикулировать. Вначале он напомнил нам нашего директора Иосифа Боярского. А потом мы увидели в жестах Попугая … энергичные жесты Ленина. И наши мультипликаторы принялись играть с ним, как с вождем, лидером, трибуном. Отсюда такой цельный образ».
Кадр из мультфильма *38 попугаев* | Фото: frazy.su
Кадр из мультфильма *38 попугаев* | Фото: kinokopilka.pro
Всех персонажей мультфильма озвучивали известные актеры: Мартышку – Надежда Румянцева, Слоненка – Михаил Козаков, Удава – Василий Ливанов, Попугая – Всеволод Ларионов. Правда, в серии «Великое закрытие» Мартышка говорила голосом Раисы Мухаметшиной – Надежда Румянцева на момент озвучивания мультфильма жила за границей с мужем-дипломатом Вилли Хштояном.
Кадр из мультфильма *38 попугаев* | Фото: portal-kultura.ru
Кадр из мультфильма *38 попугаев* | Фото: multiki.arjlover.net
Мультфильм «38 попугаев» имел такой успех у зрителей, что перерос в сериал, который был удостоен множества наград, среди них были первые премии на международных фестивалях в Хорватии и в Португалии. Впрочем, самым удачным Леонид Шварцман все же называл самый первый мультфильм из этого цикла: «Для меня тот фильм – самый интересный. Остальные серии топчутся за ним. Увы, это участь сериалов. В первый фильм выплескивается все, что накоплено».
Художник-постановщик Леонид Шварцман | Фото: iz.ru
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