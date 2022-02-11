Секреты мультфильма «38 попугаев»: Как Ленин стал прототипом одного из персонажей

Кадр из мультфильма *38 попугаев* | Фото: tvc.ru

Кадр из мультфильма *38 попугаев* | Фото: vseodetyah.com

Художник-постановщик Леонид Шварцман | Фото: novayagazeta.ru

Примерный отличник Слоненок | Фото: multiki.arjlover.net

Кадр из мультфильма *38 попугаев* | Фото: kinokopilka.pro

Персонаж, у которого был самый знаменитый прототип | Фото: kinokopilka.pro

Попугай из мультфильма и его прототип | Фото: uainfo.org

Кадр из мультфильма *38 попугаев* | Фото: frazy.su

Кадр из мультфильма *38 попугаев* | Фото: kinokopilka.pro

Кадр из мультфильма *38 попугаев* | Фото: portal-kultura.ru

Кадр из мультфильма *38 попугаев* | Фото: multiki.arjlover.net

Художник-постановщик Леонид Шварцман | Фото: iz.ru