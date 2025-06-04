Дизайн подземного дома в Мексике

Мексиканский архитектор Хавьер Сеносиайн создаёт шедевры органической архитектуры. Одна из его работ — частный дом площадью 178 квадратных метров, построенный в городе Наукальпан-де-Хуарес, Мексика. Вдохновлённый арахисовой скорлупой, он представлен двумя широкими овальными пространствами с большим количеством света, объединёнными более тёмной узкой зоной.
Концепция дома определена в двух пространствах — дневном и ночном. Резиденция включает гостиную зону, столовую, кухню, спальню с гардеробной и ванной комнатой. Архитектор стремился организовать жильё таким образом, чтобы оказавшись под землёй, человек не терял связь с внешним миром, полным зелени и света. В качестве формовочного материала использовали ферроцемент, для изоляции добавили напыление из полиуретана, а земля и трава защищают готовую конструкцию от солнца, ветра и воды. Специальные купола позволяют солнцу проникать вглубь и преображать интерьер, а свободная циркуляция воздуха благодаря аэродинамическим формам жилища способствует хорошей вентиляции. Дом получился практическим невидимым за кустами, деревьями и цветами. Прогуливаясь по саду, жильцы ходят по крыше дома.
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