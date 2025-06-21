Зачем некоторые водители трогаются со второй передачи и безопасно ли так делать

На просторах Сети часто приходится слышать о том, что некоторые автомобилисты якобы стартуют со второй передачи. Причем речь в данном случае идет именно о легковых машинах. В интернете на этот счет встречаются самые разные мнения, в том числе и такое, согласно которому первая передача и вовсе не так уж нужна большинству автомобилей.
В некоторых авто такая функция предусмотрена. /Фото: kolesa.ru.
Можно ли трогаться не с первой передачи и при этом не заглохнуть? На самом деле – да. Многие механические и некоторые автоматические коробки передач действительно предусматривают такую возможность. В случае с последними для этого даже специально предусмотрен ручной режим переключения трансмиссии. Однако, здесь же у многих автомобилистов возникнет как минимум один важный вопрос: зачем вообще нужен старт с более высокой передачи и есть ли какие-то последствия у такого рода практики?
В автоматической трансмиссии для этого даже есть ручной режим переключения. /Фото: drive2.ru.
Намнем по порядку. Возможность трогаться со второй или третьей передачи действительно может быть предусмотрена конструкторами в некоторых автомобилях. В первую очередь в грузовиках и внедорожниках. В этом случае первая или вторая передача являются понижающими и нужны для движения по сложной местности, для подъема в горку, старта в условиях пробуксовки колес, а также старта и движения в загруженном состоянии. Страдает ли от этого хоть как-то трансмиссия грузовика?
В первую очередь такой старт нужен грузовикам. /Фото: maximonline.ru.
При этом существует популярная «легенда» о том, что старт со второй передачи якобы позволяет экономить время разгона, а вместе с тем топливо и ресурс двигателя. Это не так. Если старт со второй или третьей передачи не предусмотрен создателями трансмиссии, то ни к чему хорошему такая практика не приведет. Старт с повышающей передачи в первую очередь чреват перегревом дисков сцепления. Более того, при таком старте диски станут проскальзывать, в результате чего крутящий момент будет передаваться от двигателя к коробке только частично. Все это лишь приведет к ускоренному износу узла, поломке и дорогостоящему ремонту.
И некоторым внедорожникам. /Фото: drive2.ru.
Также часто приходится слышать, что старт со второй передачи якобы помогает легко выбраться из снежного сугроба или песчаного плена. В случае с большинством легковых автомобилей – нет. Так как буксовать лучше всего все-таки на низкой передаче, то автомобилист заинтересован в достижении как можно меньших оборотах колес при одинаковых оборотах двигателя. Поэтому здесь помогут только первая и задняя передачи. В контексте пробуксовки вторая передача может быть полезна до тех пор, пока автомобиль не застрял. Например, именно на второй можно попытаться пройти сложный участок. Однако, при попытке тронуться с повышающей в условиях пробуксовки, автомобилист ничего не добьется кроме того, что будет жечь собственное сцепление.
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