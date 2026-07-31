Десятки картин за раз и записка «Спасибо за плохую охрану»: самые дерзкие эпизоды кражи из музеев



Самые дерзкие кражи картин в истории. /Фото: theguardian.com, themobmuseum.org Самые дерзкие кражи картин в истории. /Фото: theguardian.com, themobmuseum.org

Самыми частыми объектами для кражи являются деньги, драгоценности или техника. Но и шедевры искусства тоже обладают огромной ценностью, поэтому иногда их тоже воруют. Некоторые из эпизодов краж из музеев происходят настолько дерзко и при этом эффективно, что входят в историю Самыми частыми объектами для кражи являются деньги, драгоценности или техника. Но и шедевры искусства тоже обладают огромной ценностью, поэтому иногда их тоже воруют. Некоторые из эпизодов краж из музеев происходят настолько дерзко и при этом эффективно, что входят в историю

1. Кража «Моны Лизы» (1911)



Забавно, что именно после этого ограбления картина да Винчи стала известной во всём мире. /Фото: theguardian.com Забавно, что именно после этого ограбления картина да Винчи стала известной во всём мире. /Фото: theguardian.com

Это эпизод случился 21 августа 1911 года, когда итальянский декоратор Винченцо Перуджа, работавший в Лурве мастером по изготовлению стеклянных витрин для экспонатов решил совершить весьма дерзкое ограбление. Работая над витриной, в том числе для знаменитой «Моны Лизы» Леонардо да Винчи, он просто зашёл в Лувр рано утром через служебный вход, подошёл к «Моне Лизе», в удобный момент снял картину, отнёс её к лестнице, там вытащил из рамы и завернул в ткань, после чего тем же путём ушёл.

Тогда полотно было не таким известным, поэтому пропажу обнаружили только через сутки, но, если всего через пару дней грабителя нашли, то «Мону Лизу» в его тайнике дома не обнаружили. Только два года спустя, когда Перуджа, понадеявшись на утихнувший ажиотаж, попытался вывезти её в Италию, полотно всё-таки нашли. Причём он утверждал, что действовал из чисто патриотических побуждений, возвращая картину на её законную «родину».

2. Кражи картин Мунка в Осло (1994, 2004)



Самая известная картина Мунка была украдена дважды за десятилетия. /Фото: themobmuseum.org Самая известная картина Мунка была украдена дважды за десятилетия. /Фото: themobmuseum.org

В новом тысячелетии дерзкие ограбления тоже случаются, и речь идёт не только о недавнем налёте на Лувр. Так, 22 августа 2004 года двое вооруженных людей в масках ворвались в Музей Мунка в Осло, Норвегия и под угрозой применить оружие забрали две самые известные картины норвежского художника Эдварда Мунка - «Крик» и «Мадонна». После этого грабители просто выбежали из музея, прыгнули в поджидающую их машину и уехали.

После налёта музей Мунка закрыли для посещения аж на год, занимаясь масштабной модернизацией своей системы безопасности. Расследование вывело на всех троих мужчин, причастных к ограблению, их задержали и отдали под суд в мае 2006 года.

3. Ограбление музея Изабеллы Стюарт Гарднер (1990)



Пустые рамы в музее на месте пропавших полотен. /Фото: themobmuseum.org Пустые рамы в музее на месте пропавших полотен. /Фото: themobmuseum.org

С наступлением ночи 18 марта 1990 года двое мужчин, которые маскировались под полицейских, якобы вызванных из-за беспорядков поблизости, проникли в Бостонский музей Изабеллы Стюарт Гарднер, нейтрализовали двух сотрудников службы безопасности музея и начали обыскивать музей. Целый час воры беспрепятственно рыскали по экспозициям и фондам, а их добычей стали более десяти произведений искусства. Масштабы нанесённого ущерба поражают: по информации редакции novate.ru, общая стоимость украденных картин на тот момент составляла около 500 миллионов долларов.

Похищенными оказались ценные работы Рембрандт и Мане, однако самой лакомой очевидно оказалась картина голландского художника Йоханнеса Вермеера «Концерт», которая одна стоила примерно 250 миллионов долларов. Поразительно, но ФБР предупреждала о заговоре для кражи ещё за 10 лет, но никто не сделал выводов. А три года спустя некий аноним вышел на связь и потребовал огромный выкуп за украденные полотна, однако он затем пропал вместе с надеждой найти картины. В музее в память о похищенных шедеврах живописи на местах, где они располагались, до сих пор висят пустые рамы.

4. Ограбление Монреальского музея изящных искусств (1972)



Павильон Хорнштейн - часть музея, откуда были украдены десятки картин за раз. /Фото: pricelessblog.squarespace.com Павильон Хорнштейн - часть музея, откуда были украдены десятки картин за раз. /Фото: pricelessblog.squarespace.com

Одна из самых вопиющих и массовых краж музейных ценностей в истории случилась в Монреале в 1972 году. На этот день пришёлся выходной по случаю Дня труда, но трое мужчин решили действовать. Они залезли на крышу Монреальского музея изящных искусств, оттуда проникли внутрь через световой люк, который был не герметичен из-за ремонта, затем, угрожая оружием, нейтрализовали ночных охранников музея и начали грабить музей.

Интересно, что хотя первоначально воры намеревались уйти через тот же световой люк, то потом решили попробовать сбежать через боковой вход, а тот стоял на сигнализации. Это оповестило полицию, но воры скрылись к их прибытию. Улов у них был огромен: более 50 произведений искусства, общая стоимость которых на тот момент составляла 2 миллиона долларов. Грабители явно нацелились на выкуп, потому что выслали пару мелких экспонатов в полицию и попытались наладить переговоры. Увы, те сорвались, а остальные украденные произведения искусства так никогда и не были найдены.

5. Ограбление музея Ван Гога (2002)



Картины во время возвращения в музей после кражи. /Фото: bloomberg.com Картины во время возвращения в музей после кражи. /Фото: bloomberg.com

Ограбить музей и забрать две ценные картины известного художника Винсента Ван Гога - это само по себе очень дерзко. Но куда более впечатляющей оказалась сама кража, которая произошла в 2002 году. Двое воров использовали лестницу, влезли на крышу музея Ван Гога в Амстердаме, потом кувалдой выбили дверь и похитили полотна. Поразительно, но у них на всё это ушло меньше пяти минут.

Воры явно знали что брать: они забрали две работы знаменитого художника-постимпрессиониста - «Вид на море у Схевенингена» и «Выход из протестантской церкви в Нюэнене», которые были небольшими по размеру, а потому их было легко спрятать, зато стоили на двоих около 50 миллионов долларов. Два года спустя воров нашли и судили, да вот картины как в лету канули. К счастью, их все же нашли, хоть и в весьма неожиданном месте: по информации редакции novate.ru, их случайно обнаружили во время обыска дома одного из итальянских мафиози, после чего торжественно вернули в музей.