Способы и технология самостоятельного выращивания дерева сливы из косточки

Владельцы участков обычно покупают саженцы или разводят культуры вегетативным способом, чтобы быстрее получить урожай. С другой стороны, всем известно, что растения размножаются семенами.

Плодовые деревья — не исключение, но процесс этот долгий и трудоёмкий. Как вырастить сливу из косточки, какие необходимо соблюдать правила, чтобы дерево радовало плодами, узнаем из этой статьи.

Результаты выращивания

Вырастить сливу из косточки можно, но в этом случае дерево часто не сохраняет сорт. Слива из косточки может оказаться дичкой с мелкими и кислыми плодами. Гарантия будет, только если размножить культуру вегетативным методом. Шансы получить сортовую сливу из косточки увеличатся при выборе растений с устойчивыми родительскими признаками.

Выбор сортов

Оптимальный вариант — посадить районированные сорта. Тогда вы сможете не только любоваться цветением деревьев, но и получить вкусные плоды.

Если в умеренном климате культивировать теплолюбивые растения, которые славятся сладкими плодами, всё равно вырастет дичка.

Лучшие сорта для средней полосы:

«волжская красавица»;

«минская» (жёлтая);

«белорусская» (венгерка);

«витебская поздняя».

Для тёплых областей подойдут:

«кромань»;

«кубанская комета» (гибридная алыча);

«виктория».

В резко-континентальном климате приживутся:

«яичная синяя»;

«утро»;

«евразия».

Универсальными сортами считают «китайскую скороплодную», «уссурийскую» и «канадскую» сливы из-за хорошей морозоустойчивости.

Способы выращивания

Пошаговая инструкция для начинающих садоводов поможет узнать, как вырастить сливу из косточки на даче.

Оценка всхожести

Желательно сажать семенной материал зрелых плодов. Перед посадкой обязательно надо проверить его всхожесть. Косточки, предварительно очищенные от мякоти и высушенные на солнце, опускают в стакан с водой. Если они тонут, значит за качество можно не волноваться, в противном случае всходов не дождаться.

Проведение стратификации

Скорлупа сливовой костянки очень твёрдая. Чтобы прорастить косточку быстро, её подвергают стратификации. Сначала готовят субстрат:

измельчённый мох;

перлит;

древесные опилки;

речной песок крупной фракции;

торф низинный.

Его увлажняют и обрабатывают для дезинфекции раствором марганцовки (5 г вещества на 1 л воды). Влажность почвы проверяют следующим образом. Её сжимают в кулак, если комок сохранил форму, а при сжимании выделилось небольшое количество воды, значит влаги достаточно.