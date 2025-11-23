С нами не соску...
Стриптизёр вместе с шестом упал на 75-летнюю бабулю в ночном клубе

Красавец-стриптизер раздробил кость в ноге и сбил пожилую поклонницу, когда 6-метровый шест сломался под ним во время зажигательного танца в одном из клубов Лондона. Мужчину и 75-летнюю бабулю, которая пришла на девичник внучки, доставили в больницу. У танцора диагностировали перелом, а у старушки — сотрясение мозга и травму головы.

К счастью сейчас оба чувствуют себя хорошо и идут на поправку. Стриптизёр вместе с шестом упал на 75-летнюю бабулю в ночном клубе

32-летний Льюис Ричес (Lewis Riches) выступал перед толпой восхищенных женщин, исполняя сексуальный танец на шесте. Неожиданно шест оторвался от потолка и упал, а стриптизер отправился в свободный полет навстречу потрясенным поклонницам. В результате красавчик сломал ногу в двух местах и сбил 75-летнюю даму, которая сидела во втором ряду от сцены. Свидетели произошедшего не на шутку испугались, ведь и танцор, и бабушка после падения лежали на полу недвижимо, как мертвые. Стриптизёр вместе с шестом упал на 75-летнюю бабулю в ночном клубе Инцидент произошел в клубе For Your Eyes Only, который находится в лондонском районе Шордич. Стриптизёр вместе с шестом упал на 75-летнюю бабулю в ночном клубе Льюис — член группы стриптизеров Dreamboys. Он выступает в заведении каждую неделю. Пожилая леди, которая пострадала во время падения шеста, пришла на девичник внучки. Ее доставили в больницу, где у женщины диагностировали травму головы и сотрясение мозга. Стриптизёр вместе с шестом упал на 75-летнюю бабулю в ночном клубе Стриптиз-шоу отменили всего через несколько минут после начала. Стриптизёр вместе с шестом упал на 75-летнюю бабулю в ночном клубе Льюис — отец двух детей и личный тренер. Он руководит танцевальной академией для детей из неблагополучных семей. Пострадавшему сделали операцию на ноге и колене. Из-за травмы он не сможет работать ближайшие шесть месяцев. Стриптизёр вместе с шестом упал на 75-летнюю бабулю в ночном клубе Стриптизер хочет подарить старушке, которая лежит в той же больнице, огромный букет цветов, как только выздоровеет.
Он очень переживает и хотел бы, чтобы с ней все было хорошо. Танцевальная группа Dreamboys планирует подать в суд на клуб, где произошел несчастный случай.

источник


