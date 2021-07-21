7 продуктов питания длительного хранения, которые на самом деле быстро портятся

1. Соусы, кетчупы, майонезы

Все это быстро испортится. |Фото: kuhny-mira.ru.

2. Дрожжи

Не стоит набирать их с запасом. |Фото: doctorguber.ru.

3. Орехи

Орешки могут быть очень вредны. |Фото: top.st.

4. Масла

Любые масла быстро потеряться. |Фото: blogspot.com.

5. Кофе

Не так долго хранится, как кажется. |Фото: vsekosmetologi.ru.

6. Мука

В доме ее невозможно хранить правильно. |Фото: mamenazametku.ru.

7. Специи

Очень быстро теряют свои свойства. ¦Фото: redler.ru.