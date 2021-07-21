7 продуктов питания длительного хранения, которые на самом деле быстро портятся

Многие хозяева ошибочно полагают, что продукты с длительным сроком хранения следует набирать с запасом. Особенно вредны в этом отношении всевозможные акции, во время которых так и хочется «набрать как можно больше и всякого», ведь потом такой возможности может и не быть. На самом деле многие продукты не способны храниться дольше одного месяца.
1. Соусы, кетчупы, майонезы
Все это быстро испортится. |Фото: kuhny-mira.ru.
Каждый раз, когда производится открытие емкости с майонезом, соусом или кетчупом, срок годности данных продуктов существенно сокращается. Стоит помнить об этом, когда решаете взять несколько видов таких продуктов и использовать их одновременно. Срок жизни соусов (и остальных подобных вещей) составляет от 2 до 30 дней.
2. Дрожжи
Не стоит набирать их с запасом. |Фото: doctorguber.ru.
Помните о том, что дрожжи состоят из живых организмов, а они стареют и умирают. Если вскрыть сухие дрожжи, то они протянут еще не более 48 часов. Увеличить срок жизни дрожжей до двух недель можно, переложив этот продукт в стеклянную емкость и отправив на хранение в темное место.
3. Орехи
Орешки могут быть очень вредны. |Фото: top.st.
Орехи плесневеют – это самое главное, что стоит знать о данном продукте в контексте длительного хранения. Причем, плесень у орехов, как правило, безвкусная и невидимая для человеческого глаза. Если есть испорченные орехи регулярно, то они могут стать причиной развития онкологии.
4. Масла
Любые масла быстро потеряться. |Фото: blogspot.com.
Очень капризный продукт, который для сохранения свежести не должен иметь контакта со светом и кислородом. Последнее происходит неизбежно, а потому масло не может храниться слишком долго. Кроме того, на масло не лучшим образом воздействуют любые перепады температуры. Большинство видов масла не проживет больше 30 суток с момента распаковки емкости.
5. Кофе
Не так долго хранится, как кажется. |Фото: vsekosmetologi.ru.
Обжаренный кофе быстро накапливает влагу из воздуха при неправильном хранении. Это может стать причиной того, что совсем скоро кофе испортится. Все то же самое касается и молотого кофе.
6. Мука
В доме ее невозможно хранить правильно. |Фото: mamenazametku.ru.
Если соблюдать все условия, то мука может храниться 10 лет. Правда сделать это в квартире практически не представляется возможным. Наиболее губительное воздействие на муку оказывается образование конденсата, которое неизбежно происходит в емкостях, находящихся в квартирах.
7. Специи
Очень быстро теряют свои свойства. ¦Фото: redler.ru.
Куркума, перец, гранулированный чеснок, сушеный укроп не настолько живучи, как кажется большинству хозяев. Хранить все эти вещи не стоит больше, чем 6 месяцев. В противном случае специи теряют свои полезные и вкусовые свойства.
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