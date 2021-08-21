Почему уже 100 лет одно место в цветущем уголке обнесено забором с колючей проволокой

Франция – одна их тех стран, которая притягивает к себе огромное количество туристов. Многие уголки этой земли по своей архитектуре и эстетике напоминают сказку. Однако во Франции найдутся места, которые совсем не соответствуют эталону туристического рая. Закономерным образом о них мало кто знает. Как например, о деревне Дуомон.
Вход сюда воспрещен. Фото: Ollvler Saint Hilaire.
Чуть больше 100 лет тому назад деревня Дуомон была прекрасным уголком, но уже очень давно это место является «красной зоной». Оно закрыто для посещения. Деревня и прилегающие территории обнесены забором, на котором «красуются» предупреждающие таблички об опасности проникновения в зону отчуждения. Жители стран бывшего СССР не понаслышке знают, что это такое. Чернобыльская трагедия еще долго будет висеть угрожающей тенью над Европой.
Когда-то здесь была деревня. Фото: Ollvler Saint Hilaire.
Однако, если чернобыльская зона – это результат чрезвычайного происшествия, то катастрофа с деревней Дуомон произошла из-за целенаправленных действий людей. Все дело в том, что этот населенный пункт в 1916 году был одним из важнейших полей боя Битвы при Вердене - самого кровавого, драматического и масштабного сражения Первой мировой войны.
Раны этой земли еще долго не затянутся. Фото: Ollvler Saint Hilaire.
Эти земли были не просто разорены и опустошены войной. Они по-настоящему отравлены. Виной тому химическое оружие, которое массово применялось всеми странами в ту войну.
Купаться здесь запрещено. Фото: Ollvler Saint Hilaire.
Посещать зону крайне не рекомендуется. Частые гости здесь только ученые-экологи. По последним данным, почва вокруг Дуомона отравлена настолько, что доля одного только мышьяка в 300 раз превышает показатели нормы. Даже если полностью очистить эту местность, пригодной для жизни она станет только через 300-700 лет, прогнозируют эксперты. Купаться в местных водоемах также запрещено.
Место посещают только ученые и поисковики. Фото: Ollvler Saint Hilaire.
Изданию Novate.ru остается только добавить, что судьба Дуомона является прекрасной иллюстрацией к ответу на вопрос о том, почему на самом деле все страны отказались от использования химического оружия после Первой мировой войны и фактически не применяли его в годы еще более кровавой и бесчеловечной Второй мировой войны. Что толку от захваченной земли, если еще тысячу лет на ней не вырастет хлеб.
Место закрыто оградой.
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