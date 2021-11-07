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15 примеров того, как с пользой задействовать ниши в интерьере

Некоторые полагают, что ниши лишь портят интерьер и не несут никакой практичной нагрузки. На самом же деле, их следует использовать с умом, и при правильном подходе даже самая невзрачная ниша превратится в функциональный уголок или систему хранения. Мы рассмотрели самые яркие примеры!

Мини-гардеробная


15 примеров того, как с пользой задействовать ниши в интерьере

Мини-гардеробная

В маленькой спальне не всегда есть возможность поставить вместительный шкаф для хранения одежды и обуви. И несмотря на это обстоятельство вещи всё же куда-то нужно складывать. И если в спальне есть небольшая ниша, то она отлично справится с ролью мини-гардеробной. Стоит лишь оборудовать её полками или штангами для вешалок, а саму нишу завесить лёгкой шторкой.

15 примеров того, как с пользой задействовать ниши в интерьере

Отличное решение для небольшой спальни.

Домашний офис


15 примеров того, как с пользой задействовать ниши в интерьере

Домашний офис в нише

В малогабаритке порой бывает сложно распределить пространство и выделить небольшой кусочек под рабочее место. Но без него тоже никуда, особенно, если часто приходится работать за компьютером дома. И в этом вопросе также поможет ниша, если таковая имеется. Здесь отлично разместится компактный столик и несколько открытых полок.

15 примеров того, как с пользой задействовать ниши в интерьере

Компактный домашний офис

15 примеров того, как с пользой задействовать ниши в интерьере

Рабочее место в малогабаритке

Спальное место


15 примеров того, как с пользой задействовать ниши в интерьере

Спальное место в нише

Когда ниша имеет нестандартную форму, например, она слишком широкая или горизонтальная, то можно обустроить в ней спальное место.
Такой вариант будет уместен в однушках, а также в спальнях, где спят не только родители, но и ребёнок.

15 примеров того, как с пользой задействовать ниши в интерьере

Идеальное решение для маленькой квартиры

Место для отдыха и чтения


15 примеров того, как с пользой задействовать ниши в интерьере
Место для отдыха и чтения

Нестандартную по форме и размерам нишу можно задействовать для организации уютного местечка для отдыха. В таком уголке приятно отдохнуть после трудового дня, почитать любимую книгу, провести время за беседой с другом. Для дополнительного комфорта место лучше дополнить мягкими пледами и декоративными подушками.

15 примеров того, как с пользой задействовать ниши в интерьере

Место для полного расслабления

15 примеров того, как с пользой задействовать ниши в интерьере

Небольшая ниша в интерьере

15 примеров того, как с пользой задействовать ниши в интерьере

Отличное решение для прихожей

Домашняя библиотека


15 примеров того, как с пользой задействовать ниши в интерьере

Домашняя библиотека

Совсем узкие ниши идеально подойдут для размещения в них домашней библиотеки. Кстати, сегодня такие углубления в стенах делают специально, чтобы использовать из потом, как системы хранения и при этом, не загромождать стены полками или модульной мебелью.

Ниша в ванной


15 примеров того, как с пользой задействовать ниши в интерьере

Ниша в ванной

Ниша в ванной – это большой бонус для маленького пространства. Её уместно использовать для хранения всевозможных предметов гигиены, полотенец или туалетной бумаги. Всё уже зависит от размеров самой ниши и её расположения в комнате.
Открытые полки

15 примеров того, как с пользой задействовать ниши в интерьере

Открытые полки в угловой нише

Открытые полки в небольшом интерьере лишними не будут, на них всегда можно разместить боксы с мелочами, книги и другие необходимые предметы. Причём, установить полки можно не только в обычной, но и в угловой нише.

15 примеров того, как с пользой задействовать ниши в интерьере

Ниша, как система хранения.

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