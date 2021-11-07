15 примеров того, как с пользой задействовать ниши в интерьере

Некоторые полагают, что ниши лишь портят интерьер и не несут никакой практичной нагрузки. На самом же деле, их следует использовать с умом, и при правильном подходе даже самая невзрачная ниша превратится в функциональный уголок или систему хранения. Мы рассмотрели самые яркие примеры!
Мини-гардеробная
Мини-гардеробная
В маленькой спальне не всегда есть возможность поставить вместительный шкаф для хранения одежды и обуви. И несмотря на это обстоятельство вещи всё же куда-то нужно складывать. И если в спальне есть небольшая ниша, то она отлично справится с ролью мини-гардеробной. Стоит лишь оборудовать её полками или штангами для вешалок, а саму нишу завесить лёгкой шторкой.
Отличное решение для небольшой спальни.
Домашний офис
Домашний офис в нише
В малогабаритке порой бывает сложно распределить пространство и выделить небольшой кусочек под рабочее место. Но без него тоже никуда, особенно, если часто приходится работать за компьютером дома. И в этом вопросе также поможет ниша, если таковая имеется. Здесь отлично разместится компактный столик и несколько открытых полок.
Компактный домашний офис
Рабочее место в малогабаритке
Спальное место
Спальное место в нише
Когда ниша имеет нестандартную форму, например, она слишком широкая или горизонтальная, то можно обустроить в ней спальное место. Такой вариант будет уместен в однушках, а также в спальнях, где спят не только родители, но и ребёнок.
Идеальное решение для маленькой квартиры
Место для отдыха и чтения
Место для отдыха и чтения
Нестандартную по форме и размерам нишу можно задействовать для организации уютного местечка для отдыха. В таком уголке приятно отдохнуть после трудового дня, почитать любимую книгу, провести время за беседой с другом. Для дополнительного комфорта место лучше дополнить мягкими пледами и декоративными подушками.
Место для полного расслабления
Небольшая ниша в интерьере
Отличное решение для прихожей
Домашняя библиотека
Домашняя библиотека
Совсем узкие ниши идеально подойдут для размещения в них домашней библиотеки. Кстати, сегодня такие углубления в стенах делают специально, чтобы использовать из потом, как системы хранения и при этом, не загромождать стены полками или модульной мебелью.
Ниша в ванной
Ниша в ванной
Ниша в ванной – это большой бонус для маленького пространства. Её уместно использовать для хранения всевозможных предметов гигиены, полотенец или туалетной бумаги. Всё уже зависит от размеров самой ниши и её расположения в комнате.
Открытые полки
Открытые полки в угловой нише
Открытые полки в небольшом интерьере лишними не будут, на них всегда можно разместить боксы с мелочами, книги и другие необходимые предметы. Причём, установить полки можно не только в обычной, но и в угловой нише.
Ниша, как система хранения.
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