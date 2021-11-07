15 примеров того, как с пользой задействовать ниши в интерьере

Некоторые полагают, что ниши лишь портят интерьер и не несут никакой практичной нагрузки. На самом же деле, их следует использовать с умом, и при правильном подходе даже самая невзрачная ниша превратится в функциональный уголок или систему хранения. Мы рассмотрели самые яркие примеры!



Мини-гардеробная

Домашний офис

Спальное место

Место для отдыха и чтения

Домашняя библиотека

Ниша в ванной