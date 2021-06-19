7 лайфхаков от горничных отелей, чтобы уборка занимала не больше получаса

1. Избавляемся от мусора

В отеле вы не найдете пустых бутылочек из-под шампуня в ванной. /Фото: kitchendecorium.ru

2. Не забываем о бытовой химии

Чистящие средства ускорят уборку ванной и кухни. /Фото: aif.ru

3. Смените постельное белье

Как же приятно спать в чистой постели на свежих простынях. /Фото: milayaya.ru

4. На борьбу с пылью – пять минут

Пару минут на пыль. /Фото: mamamoet.ru

5. Пора взяться за швабру

Не так страшна влажная уборка, как ее малюют. /Фото: klining-msk.ru

6. Сам себе ревизор

В отелях тщательно проверяют каждый закуток. /Фото: businessinsider.com

7. Последние штрихи

Идеально, когда все чисто и на своих местах. /Фото: gd-home.com