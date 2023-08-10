Странности викторианской эпохи: Что ели и как следили за здоровьем англичане 150 лет

Викторианская эпоха стала настоящим прорывом во многих сферах жизни англичан. Появились железные дороги, что кардинально изменило жизнь людей, улучшилось качество еды. Но города продолжали оставаться клоакой антисанитарии. Сегодня многие викторианские правила и традиции могут показаться нам странными. Но они выживали, как могли!
В викторианскую эпоху рост сети железных дорог существенно упростил доставку продуктов питания из сельской местности на городские рынки, тем самым значительно улучшив качество еды в городах. Но ученые еще не придумали, как лечить большинство заболеваний, несмотря на инновации в медицине, а продолжительность жизни по-прежнему оставалась на низком уровне.
Кухня XIX века в Одли Энде, Эссекс
Питание в городах
В начале XIX века почти вся пища все еще производилась крестьянами, и поскольку четыре пятых населения проживали в сельской местности, они имели к ней прямой доступ. Однако по мере того, как все больше людей переезжало в города, появилась насущная необходимость в поиске новых способов транспортировки и хранения продуктов питания. Развитие железных дорог позволило перемещать основные продукты питания в Англии (муку, картофель, корнеплоды и пиво), причем делать это быстро и на большие расстояния.
К другим новшествам, которые облегчили распределение продуктов питания, можно отнести появление продуктов с длительным сроком хранения, таких как сгущенное молоко, яичный порошок и консервированные супы, а также соусы в бутылках. Первый крупный мясокомбинат в Великобритании был основан в 1865 году, а к 1870-м годам почти на каждой кухне семьи среднего класса можно было встретить банки консервов. В 1880-х годах появилась возможность охлаждения мяса в холодильнике, что открыло возможность крупномасштабного импорта из Америки. Мясо стало дешевле, и оно впервые попало в рацион регулярного питания всех классов общества.
Трущобы в Маркет-Корт, Кенсингтон, примерно в 1865 году. Трущобы возникли в английских городах и поселках в XIX веке в результате быстрой индустриализации и беспрецедентного роста населения. Местные стесненные, убогие и антисанитарные условия стали настоящим рассадником таких болезней, как холера и туберкулез
Знаменитые повара
На протяжении всего XIX века самой модной кухней в Великобритании была французская. Ее «господство» поддерживалось благодаря доступности книг, написанных знаменитыми поварами, наиболее известным их которых являлся Мари-Антуан Карем (1783–1833). Его книга «Искусство французской кулинарии XIX века», переведенная на английский язык в 1836 году, пользовалась огромным успехом, особенно среди высшего общества.
Семьи среднего класса также использовали кулинарные книги. Наиболее популярной была книга Изабеллы Битон «Книга по ведению домашнего хозяйства» (1861), в которой указывались точные количества ингредиентов и точное время приготовления, что было новинкой на то время.
Рецепт имбирного пива 1880-х годов, найденный в кулинарной книге Ависа Крокомба, повара в Одли Энд Хаус, Эссекс
Пиво и температура
Пиво было безусловно самым популярным напитком в викторианской Англии. В 1900 году ежегодное потребление на душу населения составляло 145 литров. Хотя пиво тогда было значительно слабее нынешнего - от 1 до 3,5%, по сравнению с примерно 5% сегодня — уже в то время существовало сильное беспокойство по поводу влияния алкоголя на общество, и к 1840-м годам большую силу набрало движение по воздержанию от алкоголя. В 1848–1851 годах в аббатстве Торнтон, Линкольншир, состоялось несколько крупных митингов воздержания в северной Англии, в которых приняли участие до 19 000 человек.
Борьба с болезнями
Инфекционные заболевания были главной причиной смертности в викторианскую эпоху. Большинство из них, такие как оспа, туберкулез и грипп, не были чем-то новым, но в 1831 году в Британии вспыхнула первая эпидемия холеры. Постепенно стало понятно, что она распространяется с помощью воды, загрязненной стоками. После эпидемии холеры в 1848 году были созданы местные советы по здравоохранению, наделенных полномочиями по обеспечению соблюдения правил в отношении снабжения чистой водой и улучшения дренажа. Дальнейшее законодательство 1870-х годов дало местным властям более широкие полномочия по борьбе с антисанитарными условиями жизни в городах.
Походная аптечка королевы Виктории в Осборн-Хаусе. В ней хранились ряд препаратов, в том числе мыльный линимент, камфорное масло и лаудан (опиум). Опиум в викторианские времена был обычным болеутоляющим средством, используемым как богатыми, так и бедными для лечения различных заболеваний. Его легко можно было приобрести у аптекарей, и это средство назначали даже маленьким детям.
Продолжительность жизни
Одними из значительных достижений в медицине XIX века были анестезирующие средства, революция в работе сестер милосердия, спровоцированная Флоренс Найтингейл, определение того, что микробы являются причинами заболеваний, а также развитие антисептической хирургии. К сожалению, эти нововведения оказали незначительное влияние на ожидаемую продолжительность жизни, поскольку большинство болезней оставались неизлечимыми. Хотя викторианцы, достигшие совершеннолетия, могли ожидать, что доживут до старости, средняя продолжительность жизни была низкой: в 1850 году она составляла 40 лет для мужчин и 42 для женщин. К 1900 году - 45 лет для мужчин и 50 для женщин.
Этот медленный, но неуклонный рост продолжительности жизни был вызван снижением детской смертности, что само по себе в значительной степени является результатом улучшения общественного здравоохранения.
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