Нетождественные пары понятий, которые очень часто путают

1. Крокодил и аллигатор

Аллигатор и крокодил - внешнее различие.

2. Вегетарианец и веган

Веганы отрицают всё, что относится к животному миру, а не растительному

3. Мулат и метис

Джонни Депп - индеец по бабушке.

4. Гражданский брак и сожительство

Такая вот простая разница.

5. Аэропорт и аэродром

Бывают аэродромы без аэропортов, но не бывает аэропортов без аэродромов.